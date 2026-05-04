La ruta que todo el mundo quiere hacer en Asturias: gargantas y desfiladeros de película a través de los Picos de Europa

Entre gargantas y desfiladeros la ruta del Cares es todo un espectáculo para asturianos y visitantes. El recorrido de once kilómetros entre Poncebos (Asturias) y Caín (León) es uno de los itinerarios de senderismo más emblemáticos de España. Miles de personas realizan este recorrido por los Picos de Europa cada año.

A la ruta del Cares la llaman 'Garganta Divina del Cares' por su valor paisajístico unido a sus particularidades botánicas y geológicas. Es un camino peatonal tallado en la masa rocosa de la garganta del río Cares que recorre un desfiladero excavado por este afluente. Conecta El Principado y León a lo largo de sus 11 kilómetros y es posible realizar esta ruta desde ambos sentidos. Contando ida y vuelta por el mismo camino, la distancia a recorrer sería ya de 22 kilómetros y la duración estimada es de más de cinco horas, aunque para el regreso se pueden contratar servicios especializados de transporte 4x4.

El comienzo del sendero tiene lugar junto al aparcamiento del funicular de Bulnes (Poncebos). Durante los dos primeros kilómetros, y tras cruzar un pequeño puente, la ruta gana altura entre los farallones calizos. En Los Collados, el punto más alto, se pueden tener vistas al Picu Urriellu o Naranjo de Bulnes (un símbolo de la escalada en España). Desde ese punto, la perspectiva de uno de los espacios naturales más impresionantes de la Cordillera Cantábrica se amplía: el Cares serpentea rodeado de altísimos paredones calizos. El camino, ahora mayoritariamente llano y construido directamente de la roca en muchos tramos, mantiene una anchura de apenas metro y medio; por lo tanto, aunque no existan grandes desniveles, se debe tener precaución ya que el camino está siempre expuesto y no tiene protección en zonas de precipicio.

Se acumula un desnivel de 831 metros y una altitud máxima de 532 metros (en Los Collados). La dificultad para recorrer uno de los grandes caminos de la Península Ibérica es media-alta, por lo que en principio es viable para todo el mundo siempre que se asegure de tener una suficiente capacidad física. Asimismo, llevar a niños no está prohibido, pero debido a la dificultad de la ruta se recomienda que sean mayores de 12 años o, en su defecto, que vayan siempre cogidos de la mano y por la parte inferior del camino.

En la ruta del Cares, las increíbles vistas al Parque Nacional de los Picos de Europa no son todo lo que hay: se pasa por puentes que unen ambos lados del desfiladero y se atraviesan alrededor de 70 túneles excavados en la roca (a principios del siglo XX se hicieron estas obras para crear un camino en torno al río, ya que anteriormente el camino era prácticamente impracticable, consiguiendo su versión definitiva a mediados de siglo). Se puede encontrar una gran cantidad de cabras de montaña entre otros animales y también ciertos lugares culturales o históricos en los que poder detenerse; como la necrópolis de Barrejo, el Chorco de los Lobos (antiguamente, una trampa que se usaba para capturar a estos animales) o la Ermita de Corona (donde se asume que coronaron a Don Pelayo). Otra actividad que los senderistas no se quieren perder cuando hace buen tiempo es nadar en el río Cares.

La mejor época para hacer esta ruta es en primavera (con el deshielo, las cascadas se muestran en su máximo esplendor) o en otoño, ya que en verano el calor es intenso y hay poca sombra. De todas formas, si hace falta reponer fuerzas, este camino cuenta con algunos servicios como sidrerías y restaurantes, además de alojamiento y guías.

En algunos periodos del año se activa un transporte público especial que parte de Arenas y llega a Poncebos, la vía de acceso al inicio de la ruta. Desde este punto también se puede tomar el funicular o realizar un transbordo para llegar a Tielve o Sotres.

En lo que queda de año, los autobuses, gestionados por ALSA, estarán activos todos los fines de semana de mayo y del 1 de junio al 12 de octubre. Las salidas se realizarán cada hora entre las 8 y las 13 y entre las 17 y las 19.