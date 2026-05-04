El salmón sigue en el punto de mira: el máximo organismo científico en España en materia de peces pide declararlo en peligro de extinción

La Sociedad Ibérica de Ictiología (SIBIC) se ha sumado a la petición de la organización conservacionista asturiana Saxifraga para que el salmón sea incluido en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, en la categoría de en peligro de extinción, lo que conllevaría automáticamente la prohibición de su pesca, autorizada en la modalidad deportiva en Asturias.

La posibilidad de que esto pase, una vez que la Secretaría de Estado de Medio Ambiente tiene decidido tramitar la protección de la especie, tal y como ha publicado LA NUEVA ESPAÑA, ha generado gran revuelo y rechazo en el Principado, donde la actividad cuenta con gran arraigo y tradición. Las cuencas fluviales asturianas son prácticamente el último reducto para la pesca deportiva del salmón en España, toda vez que Galicia, País Vasco y Navarra en algunos tramos la tienen prohibida.

El asturiano Hugo Morán, al frente de la Secretaría de Medio Ambiente, apuesta por tramitar su protección, si bien no ha ocultado su convencimiento de que es difícil que se apruebe, toda vez que la última palabra está en manos de las comunidades. Morán lamenta que se imponga el «negacionismo científico» frente a la «evidencia científica» y que las decisiones sean más bien políticas, como ha sucedido con la angula –hubo un intento sin éxito de protegerla– y el lobo.

El Gobierno del Principado no está por la labor de proteger el salmón, al menos sin un estudio previo que avale tal decisión. Como ha explicado el consejero, Marcelino Marcos, en LA NUEVA ESPAÑA, su departamento a restringido su pesca en los últimos años (reducción de cupos, de ejemplares por pescador) para adaptarlas al estado de la población en cada temporada. Las asociaciones de pesca tampoco quieren una veda y se quejan de que la reducción de capturas no se puede atribuir solo a ellos, ya que hay otros motivos.

Pero en la Sociedad Ibérica de Ictiología exhiben datos, como el de que las poblaciones de salmón atlántico de España han caído más del 80 % en diez años (2015-2024) y la situación de la especie en el país es mucho más grave que a nivel general.

Sin rastro del campanu

Esta petición de la SIBIC, máximo organismo científico en materia de peces en España, se produce cuando después de dos semanas de campaña salmonera –se abrió el pasado 18 de abril– aún no ha habido capturas ni ha podido echarse a tierra el famoso y codiciado campanu, el primer ejemplar del año. En Cantabria, la veda se abrió el 1 de mayo, y tampoco hay capturas.

Para evitar la pérdida de la especie en el país, la sociedad reclama su catalogación como especie en peligro de extinción, una moratoria inmediata de la pesca deportiva de salmón y el cese completo de las extracciones de adultos reproductores y de las repoblaciones.

Además, piden la elaboración de programas prioritarios de eliminación de barreras fluviales sin uso actual y una mejora en el mantenimiento y la permeabilidad del resto, así como un monitoreo riguroso, independiente, armonizado y estandarizado en todas las cuencas.

Historia

En España, la presencia histórica de la especie abarcaba 53 cuencas fluviales independientes, cifra que a comienzos del siglo XXI se había reducido a 32. Con ello, su área de distribución ha pasado de 24.400 kilómetros cuadrados a 14.500, lo que supone una caída del 40 %, que e eleva al 56 % si se tienen en cuenta la fragmentación de los ríos debido a la existencia de barreras fluviales, como presas o azudes.

En Asturias las capturas el año pasado superaron por poco el centenar de ejemplares, lejos de las cifras de tres ceros de mediados de siglo.