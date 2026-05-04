Los sindicatos denuncian recortes de más de 6.500 empleos de ArcelorMittal en Europa y el incumplimiento de proyectos verdes como el DRI de Gijón

ArcelorMittal, compañía clave en la industria asturiana, celebrará mañana en Luxemburgo su junta general de accionistas y los sindicatos han convocado allí una movilización para denunciar recortes de más de 6.500 empleos de la multinacional en Europa, exigir mejoras en seguridad laboral y diálogo social, y reclamar que se cumplan los compromisos climáticos, con proyectos como el horno de reducción directa de mineral de hierro (DRI) de Gijón.

IndustriALL Global Union y industriAll European Trade Union, organizaciones que agrupan a los principales sindicatos de la industria, entre ellos las federaciones sectoriales de UGT y CC OO, han publicado un informe detallado para inversores basado en testimonios de trabajadores de ArcelorMittal en múltiples países que, según estas organizaciones "revela una clara brecha entre los compromisos públicos de ArcelorMittal y la realidad vivida por su fuerza laboral. Los sindicatos exigen que ArcelorMittal tome medidas concretas en cuatro áreas críticas:

Seguridad. Los sindicatos destacan que entre 2013 y 2023 más de 300 trabajadores murieron en operaciones de ArcelorMittal a nivel global y que en la compañía hay "fallos sistémicos en seguridad"

Diálogo social y derechos de los trabajadores. Según IndustriALL, ArcelorMittal "ha marginado repetidamente" a su comité de empresa europeo (EWC), violando tanto la legislación de la UE como su propio acuerdo interno, hasta el punto de que el comité se vio obligado a solicitar mediación en marzo de 2026.

Empleo y reestructuración. Los sindicatos destacan que a pesar de que las operaciones europeas contribuyen significativamente a los beneficios del grupo, ArcelorMittal ha estado recortando miles de empleos en todo el continente sin consultas significativas. Resaltan que "entre 6.500 y 9.500 empleos de apoyo y producción" están siendo eliminados o trasladados a India, lo que representa casi un tercio de la plantilla total europea. "Esto se está haciendo sin implicar a los sindicatos ni al comité de empresa europeo, en violación de la legislación de la UE", aseguran.

Compromisos climáticos. Según IndustriAL, ArcelorMittal ha recibido más de 3.000 millones de euros en subsidios públicos para descarbonización mientras cancela o pospone múltiples proyectos de acero verde en Europa y la empresa "no ha tomado una sola decisión final de inversión en ninguno de sus cinco proyectos anunciados de hierro reducido directo (DRI) en Europa y Canadá", entre los que se incluye el de Gijón. "Durante 2021–2024, gastó solo 800 millones de dólares en descarbonización mientras devolvía 12.000 millones de dólares a los accionistas en dividendos y recompras", señala el informe de las organizaciones sindicales, que se añade que "su huella de carbono es comparable a la de un país pequeño como Bélgica".

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El documento elaborado por IndustriALL señala que estos "fallos" exponen a ArcelorMittal a riesgos legales, operativos, financieros y reputacionales significativos, así como riesgos materiales para sus inversores. Por eso, los sindicatos llaman a los accionistas a plantear estas cuestiones directamente a la empresa durante y después de la junta general de accionistas. “Más de 300 trabajadores han muerto en las operaciones de ArcelorMittal en una década. Miles de empleos están siendo recortados sin consulta. Los compromisos climáticos están siendo abandonados mientras miles de millones fluyen hacia los accionistas. Los inversores tienen derecho a preguntar por qué y estaremos en Luxemburgo para asegurarnos de que lo hagan”, afirmó el secretario general de IndustriALL, Atle Høie. “Con el Plan de Acción del Acero y los Metales de la UE en marcha, un marco político favorable, sólidos resultados financieros y un enorme apoyo público, ArcelorMittal no tiene justificación para permanecer inmóvil en la inversión en descarbonización. Invertir en descarbonización significa invertir en empleos de calidad, en capacidades y en el futuro a largo plazo del acero en Europa, y la empresa debe ahora hacer su parte”, afirmó Judith Kirton-Darling, secretaria general de industriAll Europe.