Los transportistas asturianos estallan por las nuevas obras en el Huerna y avisan: "La seguridad baja exponencialmente"

Los nuevos cortes que sufrirán los túneles de la autopista del Huerna (AP-66), la única vía de alta capacidad que comunica Asturias con la Meseta y que lleva en obras desde el pasado verano, han provocado la ira del sector del transporte de la región. Los líderes de las principales patronales, Cesintra y Asetra, califican como una "tomadura de pelo" las nuevas obras anunciadas, sin fecha de finalización estimada, y coinciden en que impactan de forma directa en la seguridad de la autopista.

Calendario de las obras previstas / .

Estas obras, que deberían haber concluido en diciembre, se suman además a los trabajos en la línea ferroviaria del AVE asturiano, lo que provoca hasta junio un recorte de unas 24.000 plazas de tren. El Gobierno regional (PSOE e IU) ha pedido a Renfe un refuerzo adicional para garantizar las mismas plazas, pero no ha surtido efecto. El resultado es que la región, por segundo verano consecutivo, tendrá problemas en sus principales comunicaciones, lo que supone además una amenaza para el sector turístico.

A ello hay que añadir cierta preocupación por los últimos acontecimientos relacionados con el aeropuerto, que, aunque vive su mejor momento —con 30 destinos directos—, también ha sufrido alteraciones: Vueling ha suprimido su ruta con París y Volotea, la principal aerolínea, canceló una veintena de vuelos el mes pasado.

En cualquier caso, el foco principal de las críticas se sitúa ahora en la autopista del Huerna.

“Ya nos lo tomamos a cachondeo, tiramos la toalla. El sentimiento es de abandono”. Así resume Manuel Ángel García, presidente de la patronal del transporte Cesintra, la reacción del sector ante los nuevos cortes previstos por las obras en los túneles. “Nadie nos informa de nada; nos enteramos por los medios. La sensación es de impotencia, de tomadura de pelo. Es un problema muy serio”, destaca, por su parte, Ovidio de la Roza, presidente de Asetra.

Los trabajos, financiados con fondos europeos y con una inversión de 76,36 millones de euros ejecutada por el Ministerio de Transportes, comenzaron en julio del año pasado y siguen sin una fecha clara de finalización. El último calendario oficial situaba el fin de las afecciones en diciembre, pero esta misma semana el Ministerio ha confirmado nuevos cortes durante mayo y junio.

El cronograma actualizado es el siguiente: en mayo continuarán las obras de ejecución de galerías en los dos tubos del túnel de Barrios y en el tubo en sentido León del túnel de Negrón. En Barrios, la calzada en sentido León permanecerá cerrada del 4 al 29 de mayo, y del 1 al 30 de junio habrá cortes alternativos de un carril en cada sentido.

En el túnel de Negrón se prevé el corte de un carril en sentido León del 4 al 17 de mayo; el cierre total de la calzada en ese mismo sentido entre el 18 de mayo y el 22 de junio; y, a partir de esa fecha, el cierre de la calzada en sentido Asturias. No hay aún un plazo concreto para el final de las obras, aunque todo apunta a que las afecciones se prolongarán durante el verano.

Estas intervenciones dificultan notablemente la circulación y reducen la operatividad de la autopista. Incluso en ausencia de cortes, el tránsito por los túneles resulta complicado por las limitaciones de velocidad. “Pasar por ahí es una pesadez”, resume Antonio Sánchez, usuario habitual.

"Es un suplicio"

Para los transportistas, la situación es aún más grave. El presidente de Cesintra la califica de “suplicio” y advierte de posibles riesgos para la seguridad. “En los tramos donde la circulación se canaliza por una sola calzada, la seguridad baja exponencialmente. Además, los carriles se separan con simples conos. Es preocupante”, señala García. “Los profesionales estamos hartos. Nadie nos informa; nos enteramos por los medios. Se ríen de nosotros”, añade. “Sin ninguna duda, la seguridad desciende. Los usuarios habituales conocen la autopista, pero puede ser un problema para quien no la conozca tanto. Esperamos no tener que lamentar ningún accidente”, indica De la Roza.

A estas obras se suman los trabajos en el argayo registrado en noviembre de 2024, que sigue condicionando la circulación. En este caso, las actuaciones corresponden a Aucalsa, la concesionaria de la vía, que asegura que estarán finalizadas en verano. “Ojalá sea así, pero en la zona apenas se aprecia movimiento de tierras. Parece un paripé y ya llevamos más de un año con esa obra”, critica García.

La situación ha generado también críticas políticas. El consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, ha expresado su malestar, mientras que ya hay dos denuncias en marcha —una de la Unión de Consumidores y otra del exdiputado de Podemos Daniel Ripa— que cuestionan el cobro íntegro del peaje (16,20 euros) pese a las restricciones.

Todo ello se produce en un contexto marcado por la polémica sobre la concesión de la AP-66 hasta 2050, bajo la lupa de la Comisión Europea, que la considera irregular.

Beneficios récord

En paralelo, Aucalsa cerró 2025 con unos ingresos de 53 millones de euros, la cifra más alta de su historia. Este aumento se explica, en buena medida, por el encarecimiento progresivo del peaje, que actualmente alcanza los 16,20 euros. En 2024, la compañía había registrado unos ingresos de 47,8 millones, según su memoria anual elaborada por su matriz, Itínere.