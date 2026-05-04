El trimestre triunfal de Asturias en el sector turístico: suben las estancias en todo tipo de alojamientos y los viajeros se disparan

Asturias cierra un primer trimestre de récord, con máximos históricos en visitantes y estancias, y resultados positivos en todos los segmentos, especialmente en el turismo rural. En total, hasta marzo visitaron la comunidad 328.116 personas que generaron 632.455 pernoctaciones, los valores más elevados para estos meses sin la concurrencia de la Semana Santa, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La comunidad, que registró en marzo 138.933 viajeros y 269.542 estancias, consolida así su fortaleza en este campo, destaca el Principado.

“El turismo en Asturias sigue creciendo, con un modelo equilibrado y cada vez más desestacionalizado, que genera actividad en todo el territorio y encuentra en el medio rural uno de sus principales motores”, ha señalado la vicepresidenta del Gobierno del Principado, Gimena Llamedo.

El incremento es generalizado en todos los tipos de alojamientos, con subidas que van desde el 2,7% en hoteles hasta el 34,83% en apartamentos turísticos – no pisos turísticos, a los que el Principado ha puesto coto dado su exponencial crecimiento en los últimos años- o el 15,6% del turismo rural.

En el caso del turismo rural, de enero a marzo llegaron a Asturias 30.274 visitantes, lo que supone un aumento del 21%, y se alcanzaron las 76.112 pernoctaciones, es decir, 17.002 más que en el mismo período del año pasado, lo que supone un crecimiento del 28,8%.

Extranjeros, al alza

El comportamiento del mercado internacional también es positivo, especialmente en estancias, que aumentan un 4,46%, hasta situarse en 95.023.

A estos datos se suma la mejora de los indicadores económicos del sector. La rentabilidad de los establecimientos hoteleros registró de nuevo valores positivos en la tarifa media diaria, que aumenta un 1,74%, y en ingresos medios por habitación disponible (0,1%), hasta marcar los 65,22 y los 27,23 euros, respectivamente.

En cuanto al empleo, los alojamientos turísticos alcanzan las 4.339 personas en plantilla, una cifra que supone un crecimiento del 7,43% en comparación con marzo de 2025 y del 16,6% respecto a febrero de este año.