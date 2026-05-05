Agenda: qué hacer en Asturias hoy martes 5 de mayo de 2026

Oviedo

Viaje en tren con José Girón

A las 19.30 horas, el Club LA NUEVA ESPAÑA acoge un coloquio en torno al libro «Viajando en tren (Tomo I 1947-1986)», de José Girón Garrote, catedrático jubilado de Historia Contemporánea de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo, en un acto que será presentado por Luis Arias González, doctor y profesor de Historia.

RIDEA

A las 19.00 horas, el Salón de Actos del RIDEA acoge la mesa de encuentro «Por un mecenazgo bien entendido», enmarcada en el ciclo «Mecenazgo. Cuenta pendiente para Asturias», con la participación de doña Arancha Osoro, presidenta de la Asociación de Galerías de Arte de Asturias, y doña Covadonga Santianes Álvarez, abogada experta en Derecho de Fundaciones.

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«Clowntigo» en el HUCA

A las 11.30 horas, el HUCA acoge la actividad «Clowntigo», dentro del programa Cultura OFF, con cuatro sesiones de clown para niños hospitalizados que se desarrollan en las plantas de pediatría y oncología, así como en el hospital de día, a cargo de la compañía Clowntigo.

Charlas de Salud

A las 19.00 horas, el Centro Social de Trubia acoge la charla «Un viaje por la salud de la mujer», impartida por la farmacéutica Eva Feíto Cuesta, dentro del programa de charlas de la Escuela Municipal de Salud.

Charla sobre la avispa asiática

A las 19.00 horas, el Centro Social de San Andrés de Trubia acoge la charla divulgativa «Avispa asiática», impartida por la empresa especializada Armobron y los Bomberos de Oviedo, con entrada libre hasta completar aforo.

Semana de la ONCE

De 9.30 a 14.15 horas y de 16.30 a 19.00 horas, el Espacio Trascorrales, en la plaza de Trascorrales de Oviedo, acoge la exposición del Grupo Social ONCE, con entrada libre, en la que se desarrollan actividades y se visibiliza la realidad de las personas con discapacidad visual.

Pintando Oviedo

Durante todo el día, el Centro Social Villa Magdalena acoge la exposición «Pintando Oviedo», del artista Juan Eguren, una muestra que reúne 21 obras dedicadas a los rincones más emblemáticos de la capital asturiana y que puede visitarse del 5 al 20 de mayo en el horario habitual del centro.

Cincuenta años de feminismo

La exposición «AFA, 50 años de feminismo en Asturias» recorre el último medio siglo del movimiento feminista asturiano a través de documentos, fotografías y carteles procedentes de los fondos de la Asociación Feminista de Asturias Clara Campoamor (AFA); podrá visitarse en el Archivo Histórico de Asturias con entrada libre hasta el 5 de mayo en horario de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas, ampliado los martes y jueves también por la tarde de 15.00 a 18.00 horas, y contará además con visitas guiadas los días 23 y 28 de abril y 5 de mayo a las 16.30 horas.

Vidas desplazadas

La calle Picasso acoge la exposición al aire libre «Vidas desplazadas: Derechos en suspenso», una muestra de fotografía humanitaria y fotoperiodismo que reúne 95 imágenes de 50 autores procedentes de distintas ediciones del Premio Luis Valtueña, centradas en visibilizar las realidades del desplazamiento forzado y las vulneraciones de derechos humanos en distintos contextos del mundo. Impulsada en el marco del compromiso de Médicos del Mundo con la justicia sanitaria global, la exposición invita a reflexionar sobre las estructuras que convierten la salud en un privilegio y podrá visitarse hasta el 8 de mayo.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo de Bellas Artes

El Museo cuenta en la actualidad con una de las mejores colecciones públicas de arte de España, integrada por más de 15.000 piezas que abarcan desde el siglo XIV hasta el XXI y que incluyen nombres tan destacados como los del Greco, Zurbarán, Ribera, Murillo, Carreño de Miranda, Goya, Miguel Jacinto y Luis Meléndez, Sorolla, Piñole, Valle, Aurelio Suárez, Luis Fernández, Picasso, Dalí, Miró, Tàpies y Barceló. La exposición permanente del museo se puede visitar de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Gijón

Ateneo de La Calzada

El Centro Municipal Integrado Ateneo de La Calzada acoge hoy, a las 19.00 horas, una charla sobre «Tratamiento de residuos y quema de basuras: impactos en la salud y el medioambiente», con Adán Abajo, biólogo, y Fructuoso Pontigo, de la Coordinadora Ecoloxista. Modera José Luis Rodríguez Peón, de la comisión de Medioambiente de la Federación Vecinal, que es quien organizada estas citas junto a la Plataforma contra la Contaminación de Xixón.

Gesto Sociedad Cultural

En la sede de la sociedad cultural Gesto hoy se inaugura la cuarta muestra de arte en pequeño formato. La exposición puede verse de lunes a viernes, de 18.00 a 20.00 horas, en la sede de la entidad, en la Antigua Escuela de Comercio. La entrada es libre.

Paseo del Muro

Dentro de los actos de la Semana de Cruz Roja de Gijón, hoy a las 11.00 horas se ha programado una caminata por el paseo del Muro de San Lorenzo.

Ateneo Obrero

«El POUM. República, revolución y contrarrevolución», de Andy Durgan y editado por Sylone y Viento Sur, es el título del libro que hoy se presenta a las 19.00 horas en el local social del Ateneo Obrero (Cl Francisco Tomás y Valiente, 1-2ª Planta), organizada por la Fundación Andreu Nin de Asturias. En el acto intervendrá, además del propio autor, Boni Ortiz, miembro de la Fundación Andreu Nin de Asturias. El texto presenta la historia del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), que desempeñaría un papel fundamental al inicio de la Guerra Civil y de la Revolución. Andy Durgan, historiador británico, es miembro de la Fundación Andreu Nin y militante de Anticapitalistas.

Parque Hermanos Castro

Hasta el próximo 10 de mayo en el parque Hermanos Castro se celebra el evento gastronómico «The champion burguer». La entrada es libre y el horario es de lunes a jueves, de 18.00 a 00 horas, y de viernes a domingo, de 12.00 a 00.00 horas.

Paseo de Begoña

Por el paseo gijonés se pueden contemplar paneles fotográficos de la exposición «La guerra de Ucrania: mirada desde la vida civil».

Centro Municipal de La Arena

El Centro Municipal Integrado de La Arena hoy se presenta, a las 17.00 horas, la exposición «Reverdecer».

Centro de Cultura Antiguo Instituto

A las 18.30 horas, en el vestíbulo de la 2ª planta del Centro de Cultura Antiguo Instituto hoy se inaugura la exposición «Retroalimentación y quimera» de los artistas Marga Sancho y Rufino Arbesú.. Ambos pertenecen al colectivo DosAjolotes.

Laboral Centro de Arte

En la LABoral Centro de Arte y Creación Industrial se puede ver la exposición «La sociedad automática», donde el artista asturiano Félix Luque, afincado en Bélgica, propone una reflexión crítica sobre el papel central que la tecnología ha adquirido en la vida de las personas. La muestra combina robótica, fotografía, escultura, vídeo, música y performance. Es un trabajo coproducido junto a iMAL, la Federación Valonia-Bruselas y Europalia España.

Palacio de Revillagigedo

La exposición «Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea» explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica y las investigaciones más recientes. Podrá visitarse hasta el 12 de julio. Los horarios son de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Además, los sábados y domingos habrá visitas guiadas, en concreto los sábados a las 18.00 horas y domingos 12.30 horas.

Galería Llamazares

Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Bea Villamarín

Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Paseo saludable por la ría de Avilés

Cruz Roja organiza un paseo saludable por la ría de Avilés. La hora de salida está fijada a las once de la mañana, desde la sede de Cruz Roja, en la calle de Jovellanos. Es una actividad gratuita.

Lavado de manos en el Palacio Valdés.

El colegio Palacio Valdés de Avilés acoge actividades por el Día Mundial de la Higiene de Manos y que tienen como objetivo la educación y sensibilización con la seguridad del paciente y la promoción de hábitos saludables desde edades tempranas. En horario escolar.

Actividades de higiene de manos en el HUSA

También en el HUSA se celebran las II Jornadas de higiene de manos con conferencias entre las 10.00 y las 13.30 horas.

Cine de los martes: «La Virgen de la Tosquera»

La proyección, en el auditorio de la Casa de Cultura, será a las 20.15 horas. Entradas al precio de 4 euros en los canales habituales: la taquilla de la Casa de Cultura y las páginas web www.teatropalaciovaldes.es y www.unientradas.es .

«Paseo Musical» en el Julián Orbón, en Avilés

Dentro de la programación del «Paseo Musical», organizado por la Universidad de Oviedo, habrá una visita al órgano del Conservatorio Municipal Profesional Julián Orbón a las 16.45 horas. Dentro del programa Paseo Musical por los Órganos de Avilés guiado por Ramón Sobrino Sánchez con la colaboración de la profesora de órgano Judit Busquets. Actividad gratuita y asistencia libre.

Concierto de canto en el Conservatorio avilesino

A_las 19.00 horas, alumnado de Canto del Conservatorio Municipal Profesional Julián Orbón ofrecerá un concierto en el auditorio. Entrada libre hasta completar aforo.

Comienza DiversAvilés en la Factoría Cultural

Convertir el arte contemporáneo en una herramienta de inclusión social y visibilizar el papel de las personas con diversidad funcional como protagonistas activos de la creación cultural. Esos son los principales objetivos que tiene la experiencia creativa creada por el Ayuntamiento de Avilés, a través de la Factoría Cultural dentro de la programación del festival multidisciplinar DiversAvilés. El proyecto artístico participativo, que trabaja la experimentación y la creación colectiva, reunirá a 20 alumnos de la fundación Vinjoy y de CAI Villalegre del 5 al 8 de mayo. Hoy habrá actividades a partir de las 10.30 horas.

XL Exposición de AUPA, alumnado de Aulas Populares

Un año más, fiel a la tradición, la exposición de fin de curso de AUPA mostrará al público la creatividad y el talento de sus alumnos y alumnas, con más de 150 participantes que compartirán sus trabajos de artes plásticas creados a lo largo del año. En esta ocasión, participará con sus obras el alumnado de los cursos de dibujo artístico, pintura al óleo, acuarela, grabado, estampación textil, cestería, porcelana fría, torno cerámico, tapicería, costura, impresión 3D, talla de madera y fotografía. De lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 21.00 horas. En la Factoría Cultural de Avilés, hasta el 7 de mayo.

Corvera homenajea a los nacidos en 1976 en el Hospital San Agustín

El Ayuntamiento de Corvera organiza un acto conmemorativo para las personas del concejo que este año cumplen 50 años, coincidiendo con el aniversario del Hospital Universitario San Agustín (HUSA). Será a partir de las 18.30 horas en El Llar de Las Vegas. Acceso con invitación.

Exposición «El Víbora» en la Sala de Cómic

Hasta el 17 de mayo, en la Sala de Cómic de Avilés se puede visitar la exposición «25 años de contracultura», sobre la revista que marcó un antes y un después en la historia del cómic español. La revista se consolidó como un espacio de libertad creativa donde los autores experimentaron con el lenguaje gráfico, transformando la historieta en una herramienta de crítica, denuncia y reflexión. Abre de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas Los sábados, de 11.00 a 13.30 horas y de 16..00 a 20.00 horas. Y, domingos y festivos, abrirá en horario de 11.00 a 13.30 horas.

Exposición «La memoria de lo cotidiano»

En la casa de Cultura de Avilés se expone la colección de obras de Pérez Simón, que cuentan las tradiciones, costumbres y tipos sociales de las distintasregiones de España. El artista pone en diálogo el costumbrismo español con la singularidad del costumbrismo asturiano de comienzos del siglo XX. Se puede ver hasta el 15 de junio de 11.00 a 14.00 horas

Exposición «El contemplanubes»

El artista Pablo Basagoiti expone en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones su exposición «El contemplanubes», una colección de 30 imágenes del horizonte tomadas frente al mar Cantábrico. Se puede visitar martes y miércoles de 10.30 a 13.30 horas y de jueves a domingo de 18.00 a 19.00 horas.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

«Una árida estación blanca», cine político en Langreo

El Cine Felgueroso de Sama acoge esta tarde, desde las 19.00 horas, la proyección de la película «Una árida estación blanca», dirigida por Euzan Palcy en 1989. Se enmarca en el ciclo «La política en el cine», que organiza la tertulia cinematográfica Sala Oscura. La entrada es libre.

«La gatina y Tina», Selmana de les Lletres Asturianes en Mieres

«La gatina y Tina» es el cuentacuentos que se celebra hoy a las 17.30 horas en la biblioteca de Mieres, con motivo de la Selmana de les Lletres Asturianes.

«Volver a casa tan tarde», cine esta tarde en Mieres

Prosigue la programación de Laboral Ciinemateca Ambulante, con la proyección en Mieres de la película «Volver a casa tan tarde», de Celia Viada. Comienza a las 19.00 horas, en el auditorio Teodoro Cuesta. La entrada es libre.

«Sonata berlinesa»,exposición en el centro cultural de Moreda

El centro cultural de Moreda, en Aller, alberga hasta el 29 de maho la exposición «Sonata berlinesa», con fotografías tomadas por Nicolás Cancio en la capital alemana. Puede verse los días laborables, de 16.00 a 21.00 horas.

Exposición sobre el cómic «La Balada del Norte», de Alfonso Zapico

La Casa de Cultura Escuelas Dorado de Sama acoge la exposición «La Balada del Norte», que consta de 42 paneles compuestos por dibujos originales del autor de cómic y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA Alfonso Zapico, todos ellos publicados en su obra «La balada del Norte». La muestra, promovida por la Fundación José Barreiro, puede verse hasta el 20 de mayo.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de «escape room» y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Centro

Mercado en Pola de Siero

Los martes la Pola celebra el mercadillo de la Isla, en el que se realiza venta ambulante de productos multisectoriales (artículos textiles, artesanales y de ornato pequeño). Asimismo, se celebra en los aleros de la plaza de abastos el mercadillo de excedentes agrícolas, en el que los productores agrícolas del concejo venden sus productos de la huerta, y en la zona peatonal de Ildefonso Sánchez del Río, el mercadillo de la fruta y las flores.

Exposición «Sidra 2025», en Pravia

El auditorio José Barrera de Pravia expone hasta el 31 de mayo «Sidra 2025», un proyecto de Ediciones Patanegra que rinde homenaje a la sidra desde la creación cultural. La muestra reúne a 17 poetas y 15 artistas grabadores, y pone en valor este producto asturiano al fusionarlo con obra literaria y plástica contemporánea, con autores de la región y también de fuera de ella. El objetivo no es solo celebrar la cultura sidrera, sino también mostrar distintas interpretaciones, miradas y estilos de representación gráfica, técnica y artística en torno al tema. Horario de visita: de lunes a viernes, de 19.00 a 20.30 horas.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Museo Antón, en Candás

El Centro de Escultura de Candás (Museo Antón) muestra de forma permanente una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa «Molinera», al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Parque escultórico en Candás

En la franja costera que arranca de las inmediaciones del Museo Antón y bordea el cabo de San Antonio se ha creado un jardín escultórico. La colección cuenta con veinte esculturas pertenecientes a escultores contemporáneos expuestas al aire libre.

Oriente

«Ajuares transformando huellas», de Sandra Fernández Sarasola, en Cabrales

La Casa Bárcena (Carreña, Cabrales) acoge hasta el 17 de mayo la exposición «Ajuares transformando huellas», un proyecto de Sandra Fernández Sarasola que parte de la idea de «mujer objeto» para avanzar hacia el concepto de «mujer contenedor»: contenedor de emociones, conocimiento, dudas, sueños, anhelos, tradiciones y ritos. La muestra rinde homenaje a las mujeres artistas que no pudieron ocupar su lugar en museos y galerías, y a tantas otras que vivieron (y viven) desde la sombra, para quienes el bordado, la costura, el tejido y las labores cotidianas se convierten en una forma de expresión silenciosa. Abre de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00, y los fines de semana de 10.00 a 14.00 horas.

Javier Bejarano expone en Llanes «Líneas de Infantería»

La Casa de Cultura de Llanes presenta hasta el 23 de mayo la exposición «Líneas de Infantería», de Javier Bejarano, un proyecto que mira la ciudad contemporánea desde sus fisuras: el crédito que la ruina concede al deterioro y a aquello que queda fuera de lo liso y lo normativo. La muestra plantea un recorrido por materiales del derrumbe y por “restos” que, lejos de ser simple escombro, funcionan también como puntos de apoyo para pensar nuevas construcciones, por endebles que parezcan. Abre de martes a sábados, de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00 horas.

Exposición en el Museo del Oriente, en Porrúa

El Museo del Oriente, en Porrúa, acoge desde el 2 de abril hasta el 22 de agosto la exposición «Retrato y sociedad», una selección de 42 fotografías y un autorretrato realizados por Daniel Álvarez Fervienza fechados entre 1885 y 1892. Álvarez Fervienza, de Somiedo, compaginó su trabajo como maestro con el oficio de fotógrafo, gracias al que podemos entender cómo se miraba y cómo se representaba una sociedad entera a finales del siglo XIX. El horario de visita del museo es: de martes a jueves, domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas. Viernes y sábados, de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 19.00 horas.

Talleres infantiles en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella programa todos los lunes, martes y jueves, de 16.30 a 17.30 horas, diferentes talleres infantiles para niños y niñas a partir de 4 años.

Occidente

Mercado en Salas

La capital de Salas acoge su mercado semanal este martes en la plaza del Ayuntamiento, de 8.00 a 14.00 horas.

Mercadillo de El Franco en La Caridad

La capital franquina de El Franco acoge su mercado semanal en el parque de María Cristina, de 8.00 a 14.00 horas.

Museo del Vino de Cangas del Narcea

El Museo del Vino cuenta con dos edificios: uno de construcción moderna que alberga la exposición permanente de piezas y se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00 horas, para las que se recomienda reservar. En la visita guiada, de una duración aproximada de 30 minutos, se explica el proceso de elaboración del vino por la sociedad tradicional y se puede ver el funcionamiento de una prensa de viga.

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa

El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un espacio natural situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto de un acantilado, este maravilloso jardín ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas desde sus miradores. El horario de apertura es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general es de 5 euros.

Museo del Oro de Navelgas

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Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Puede visitarse de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas (los martes solo en horario de mañana); los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas. El tercer fin de semana de cada mes, el museo permanecerá cerrado. Reservas en info@museodeloro.es o 985806018.