Asturias generó 2.650 empleos con la Semana Santa y el Gobierno regional destaca que se está "en el camino" de superar el techo de los 400.000 afiliados

Asturias registró en abril 955 parados menos y un incremento de 2.650 afiliados a la Seguridad Social, sobre todo en sectores como la hostelería coincidiendo con la Semana Santa. La región ya tiene 396.631 afiliados y el Gobierno regional considera posible alcanzar picos que no se registran en la región desde los tiempos de la burbuja inmobiliaria. "Uno de los 25 compromisos para este año que anunció el presidente Adrián Barbón era justamente superar el techo psicológico que suponen los 400.000 afiliados y todo nos hace indicar que vamos por muy buen camino porque las cifras de mejora son en todos los sectores y en todos los ámbitos poblacionales", destacó Borja Sánchez, consejero de Ciencia, Industria y Empleo.

El desempleo. Asturias finalizó el mes de abril con 50.480 personas en paro, 955 menos que en el mes anterior (-1,86%, por debajo del -4,69% registrado en el conjunto de España) y 2.482 menos que hace un año (-4,69%, también por debajo del 6,20% nacional). El desempleo bajó en Asturias en todos los sectores, pero en números absolutos destacó el recorte en los servicios (753 menos) coincidiendo con la campaña turística de Semana Santa. En la industria se recortaron 103 parados, en el colectivo sin empleo anterior 61, en la construcción 22 y en la agricultura y pesca 16. El desempleo femenino representa el 58,7 % del paro regional, aunque entre los parados menores de 25 años (que suponen el 7,2 % del total) son mayoritarios los hombres, con un 56,4%. En los concejos más poblados de la región se registraron recortes del desempleo. Gijón contabilizó 302 parados menos, Avilés 189, Oviedo 134, Langreo 48, Siero 41 y Mieres 38.

La contratación. Durante el mes de abril se realizaron en Asturias 19.897 contratos laborales, 196 más que en el mes anterior y 1.028 más que en abril de 2025. Prácticamente uno de cada tres fueron indefinidos, y el 81,5 % del total se realizaron en el sector Servicios.

La afiliación. La media de afiliados a la Seguridad Social en Asturias se cifró en abril en 396.631 personas, 2.650 más que el mes anterior (0,67% de incremento, por debajo del 1,02% registrado a nivel nacional) y 7.655 más que en el mismo mes de hace un año (1,97% de incremento, también por debajo de la media nacional del 2,40%).

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Las valoraciones. "Las políticas activas de empleo que se están realizando en Asturias, la atracción de inversiones y los récords de creación de empresas se están viendo reflejadas en el mercado laboral, aunque no nos conformamos y seguiremos trabajando para que esta progresión continúe durante los siguientes meses del año", señaló Borja Sánchez, consejero de Ciencia, Industria y Empleo. "Las cifras de empleo todavía están por debajo de las anotadas en 2007 y 2008, cuando en el conjunto del Estado están en niveles récord", destacó por su parte Esther Barbón, de la comisión ejecutiva de CC OO de Asturias, que resaltó que el 60% del empleo creado en el último mes corresponde a la hostelería. "Vemos estos datos como un paso en la dirección correcta, pero insistimos en que no basta con crear empleo, es imprescindible mejorar su calidad", señaló Javier Campa, secretario de Empleo e Industria de UGT Asturias.