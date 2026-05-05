Asturias se refuerza como Paraíso Natural: la región gana dos banderas azules y suben a 16 las playas que lucirán el distintivo de calidad ambiental
España vuelve a liderar al ranking mundial de enseñas
España vuelve a liderar en 2026 el ranking mundial de banderas azules, el distintivo que premia las playas, su calidad del agua, accesibilidad y seguridad, con 677 galardonadas en total, 35 más que el año anterior, lo que supone el mejor resultado desde el inicio de esta iniciativa medioambiental en 1987. Y en esta lista para celebrar también destaca Asturias, que aumenta su nómina de arenales distinguidos por su calidad ambiental, un total de 16 frente a los 14 del año pasado.
Así las cosas el Principado se prepara para un verano más azul que el pasado gracias a las dos nuevas banderas. En 2025 lucieron la enseña Arnao, Salinas y Santa María del Mar, en Castrillón; Arnao, en Castropol: Penarronda, en Castropol-Tapia de Casariego; Concha de Artedo, en Cudillero; Aguilar, en Muros de Nalón; Frejulfe, en Navia; Cueva, Cadavedo, Otur y Salinas o Tercera de Luarca, en Valdés, y La Ñora y Rodiles, en Villaviciosa.
Aniversario
El presidente de Adeac, José Palacios, destacó que el programa Bandera Azul cumple este año 40 ediciones y "España es líder esos 40 años", además de encabezar el ranking mundial de trasplante de órganos en las dos últimas décadas y ser el segundo país del mundo en longevidad, solo por detrás de Japón. "En temas tan importantes como la salud y el medio ambiente, España es líder", apostilló.
Palacios comentó que resulta "muy difícil" ganar 45 banderas azules en solo un año, una cifra no alcanzada al menos desde 2003 (en 2009 hubo 44 distintivos más, según pudo comprobar Servimedia).
"España nunca había conseguido resultados tan excelentes en el programa Bandera Azul. Una vez más, el éxito es fruto de la colaboración de entidades municipales, autonómicas y estatales, puertos deportivos, empresas, universidades, fundaciones, asociaciones y ciudadanos", apostilló.
Por su parte, la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, comentó que España vuelve a tener "unos datos excelentes" en banderas azules y comentó que "la sostenibilidad ambiental es una de las grandes patas de las políticas turísticas públicas del país".
Por comunidades autónomas, la Comunidad Valenciana mantiene su liderazgo con 151 banderas; le siguen Andalucía, con 143; Galicia, con 118; y Cataluña, con 101. También destacan Canarias, con 52 distintivos; Baleares y Región de Murcia, con 33 cada una; Asturias, con 16; Cantabria, con 11; y Extremadura, con 8.
La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), promotora del programa en España, presentó este martes en el Ministerio de Turismo, en Madrid, los datos de 2026, edición en la que también se han concedido 111 banderas a puertos deportivos, nueve más que en 2025, y seis a embarcaciones turísticas.
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