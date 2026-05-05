Asturias revoluciona la atención al cáncer: una "red única" para dar la misma calidad a todos los pacientes, vivan donde vivan

Asturias pondrá en marcha “una red oncológica integral para toda Asturias” que permitirá que todas las personas afectadas por un tumor, vivan donde vivan, “tendrán acceso a los mismos protocolos, los mismos tiempos y las mismas terapias”.

Así acaba de anunciarlo la consejera de Salud, Conchita Saavedra, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ámbito en el que ha presentado el nuevo plan. En Asturias se diagnostican cada año entre 7.000 y 8.000 nuevos casos de cáncer, primera causa de muerte en la región.

Este nuevo sistema, denominado Astur-CCC, "permitirá superar un modelo fragmentado, en el que cada hospital trabaja con sus propios protocolos y recursos, para configurar una estructura en malla, con un único estándar de calidad para todo el Principado", ha argumentado la titular de Salud. Asimismo, "garantizará la misma atención e idénticos tiempos y oportunidades para toda la ciudadanía, independientemente de los lugares de residencia".

Conchita Saavedra, consejera de Salud, y Guillermo Martínez, consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno. / LNE

"Más eficientes"

“Pasamos a funcionar como una red única con un solo estándar de calidad para toda la comunidad”, ha indicado Saavedra. “Vamos a ser más eficientes, más equitativos, más innovadores y más resolutivos”, ha añadido.

El proyecto no consiste en “crear nada”, sino en “conectar lo que ya hay”. En otras palabras, en “poner en red a los tres grandes hospitales universitarios de referencia, junto con atención primaria, cuidados paliativos, investigación y docencia”.

Se trata, en definitiva, de “un cambio profundo en la manera en que Asturias organiza la atención al cáncer”, ha sintetizado la titular de Salud.

A juicio de la titular de Salud, "este cambio profundo de la cadena asistencial implica la toma de decisiones clínicas compartidas y asegura que cada persona reciba la mejor opción terapéutica disponible, basada en la evidencia científica y consensuada entre los mejores perfiles profesionales”.

Según la doctora Saavedra, el Gobierno de Asturias "no se conforma con cumplir los estándares europeos", sino que aspira a situarse “entre las regiones que mejor cuidan a sus pacientes oncológicos”.

La nueva red integral diseñada por Salud sienta las bases para "atender esta patología en los próximos diez años y pone el foco en los pacientes". Así, las decisiones clínicas se adoptarán en 17 comités multidisciplinares autonómicos, uno para cada tipo de tumor, en los que participarán especialistas en oncología, cirugía, radiología, anatomía patológica y atención primaria, entre otras.

Los tres centros universitarios de referencia -el HUCA, Cabueñes y San Agustín- trabajarán en red con atención primaria, cuidados paliativos y los departamentos de investigación y docencia.

Garantía de tiempos de atención

Además, por primera vez se establece una garantía de tiempos máximos: menos de 30 días desde la sospecha hasta el diagnóstico y menos de 21 desde el diagnóstico hasta el inicio del tratamiento.

La red incorpora también un Comité Molecular Regional que permitirá que cualquier persona, resida donde resida, pueda acceder a análisis genómicos y tratamientos personalizados. Por su parte, un Consejo de Participación de Pacientes se encargará de recoger las experiencias, prioridades y necesidades de las personas enfermas para definir rutas clínicas y evaluar resultados.

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Salud ha logrado que la red haya sido designada por la Unión Europea (UE) como centro integral de cáncer (EU-Designated CCC) junto con otros 29 equipamientos. Este paso permite iniciar el camino para conseguir la certificación europea EUCCC en 2028, un sello que acreditaría el compromiso del Gobierno del Principado con la mejora continua de la atención a los procesos oncológicos.