Choque político por el aeropuerto: el Principado acusa al PP de "hablar mal de Asturias" tras las críticas sobre la gestión de la infraestructura

Choque político entre el Gobierno regional (PSOE e IU) y el PP, principal partido de la oposición, a cuenta del aeropuerto de Asturias. Los populares acusaron ayer a “los gobiernos socialistas” de una mala gestión de la infraestructura. Además de la ausencia de ambulancia en el recinto —uno de los focos de crítica—, el PP puso el acento en la retirada de Iberia, que desde abril opera el corredor con Madrid a través de su filial Air Nostrum, con aviones de menor capacidad.

La gestión de los aeropuertos depende de Aena, empresa estatal, mientras que son las compañías aéreas las que deciden qué rutas operar. El Principado, por su parte, puede incentivar determinadas conexiones mediante contratos de promoción turística, una estrategia aplicada en los últimos años desde la Viceconsejería de Movilidad, que dirige Jorge García. En la actualidad, el aeropuerto suma 30 destinos directos —el mayor número de su historia— y cerró el pasado año con más de dos millones de pasajeros, un récord hasta la fecha.

El Ejecutivo autonómico respondió esta tarde a las críticas del PP con un comunicado oficial. El consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, lamentó “el absoluto desnorte del Partido Popular y su obsesión por hablar mal de Asturias al criticar la situación de la terminal justo cuando registra cifras históricas de pasajeros y tráfico, así como la mayor oferta de destinos y plazas hasta ahora”.

A su juicio, la actitud del PP responde “al todo vale sin ningún criterio para hacer oposición”, ya que, según defendió, el análisis de la terminal de Santiago del Monte “arroja datos incuestionables”: más de dos millones de pasajeros en 2025, una oferta de 30 destinos directos con conexión a más de 250 puntos en todo el mundo y más de 1,6 millones de plazas programadas para la temporada de verano.

Calvo recordó además que el pasado fin de semana comenzó a operar la conexión con Dublín de la aerolínea irlandesa Aer Lingus, una de las dos compañías —junto con la neerlandesa KLM— que aterrizan por primera vez este año en Asturias. También subrayó como otro hito la entrada de Air Europa en la ruta con Madrid a partir del 1 de junio. De este modo, tres aerolíneas cubrirán simultáneamente el corredor, lo que se traducirá en más conexiones —“hasta ocho frecuencias diarias en total”— y, previsiblemente, mejores precios. Con todo, la salida de Iberia ha supuesto una pérdida temporal de plazas en la conexión con Madrid hasta la llegada de Air Europa.

Para el Ejecutivo autonómico, “el aeropuerto de Asturias se ha consolidado como una infraestructura estratégica para la movilidad, la cohesión territorial y la proyección exterior de la comunidad”. Este crecimiento, sostienen, responde a una planificación orientada a mejorar la conectividad y reforzar la promoción exterior.

Noticias relacionadas

“En este marco, el Gobierno del Principado desarrolla la estrategia de conectividad aérea, que este año cuenta con un presupuesto de cinco millones de euros. Esta herramienta permite promocionar Asturias en mercados internacionales, diversificar rutas, mejorar frecuencias y atraer nuevos flujos turísticos y empresariales, con un enfoque basado en la eficiencia, la sostenibilidad y el servicio a la ciudadanía. Las estimaciones habituales en políticas de promoción turística apuntan a que cada euro invertido en conectividad aérea puede generar un retorno económico significativo para el territorio”, concluye el Principado.