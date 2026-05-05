Cine de estreno, ciclos especiales y espectáculos en directo: los planes que no te puedes perder en mayo están en el Teatro Prendes de Candás

El Teatro Prendes presenta una programación variada y atractiva para el mes de mayo, combinando cine de estreno, ciclos especiales y espectáculos en directo pensados para todos los públicos. La cartelera destaca por la presencia de reconocidos directores, propuestas internacionales y eventos conmemorativos, como aniversarios y proyecciones especiales.

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Además, la oferta se completa con actuaciones en vivo que convierten al teatro en un espacio cultural dinámico, donde conviven el séptimo arte y las artes escénicas.

Así, mayo se presenta como un mes clave para disfrutar de la cultura en Candás, con opciones para todos los gustos y edades.

Las entradas de cine mantienen precios populares, con tarifas reducidas para socios, carnet joven, personas con discapacidad y familias numerosas. Toda la información detallada sobre horarios, precios y venta anticipada puede consultarse en la web oficial del teatro www.teatroprendes.es

Con esta programación, el Teatro Prendes reafirma su papel como referente cultural en la comarca y celebra siete décadas de historia acercando el cine a varias generaciones de espectadores.