Cine de estreno, ciclos especiales y espectáculos en directo: los planes que no te puedes perder en mayo están en el Teatro Prendes de Candás
La histórica sala abre sus puertas con una completa oferta de actividades y eventos para todos los públicos
L. L.
El Teatro Prendes presenta una programación variada y atractiva para el mes de mayo, combinando cine de estreno, ciclos especiales y espectáculos en directo pensados para todos los públicos. La cartelera destaca por la presencia de reconocidos directores, propuestas internacionales y eventos conmemorativos, como aniversarios y proyecciones especiales.
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Además, la oferta se completa con actuaciones en vivo que convierten al teatro en un espacio cultural dinámico, donde conviven el séptimo arte y las artes escénicas.
Así, mayo se presenta como un mes clave para disfrutar de la cultura en Candás, con opciones para todos los gustos y edades.
Las entradas de cine mantienen precios populares, con tarifas reducidas para socios, carnet joven, personas con discapacidad y familias numerosas. Toda la información detallada sobre horarios, precios y venta anticipada puede consultarse en la web oficial del teatro www.teatroprendes.es
Con esta programación, el Teatro Prendes reafirma su papel como referente cultural en la comarca y celebra siete décadas de historia acercando el cine a varias generaciones de espectadores.
Cartelera
Mayo
- Mary Anning y la playa de los dinosaurios
- Director: Marcel Barelli
- Día: Domingo 10
- Hora: 17:30h
- Amarga Navidad
- Director: Pedro Almodóvar
- Días: Viernes 8, Sábado 9, Domingo 10
- Horas: 20:00h y 23:00h (viernes), 21:00h (sábado), 20:00h (domingo)
- Aeternal queen. Magic Tour 40 Aniversario
- Director: (Espectáculo en vivo)
- Día: Sábado 9
- Hora: 21:00h
- En vivo y en directo, Vaquero
- Director: J. J. Vaquero
- Días: Viernes 15
- Horas: 21:00h
- La familia Beneton 2
- Director: Joaquín Mazón
- Día: Sábado 16
- Horas: 17.30h, 20.00h y 23.00h
- Gala del deporte 2026
- Día: Viernes 22
- Hora: 19:00h
- Altas capacidades
- Director: Víctor García León
- Horarios: Viernes 22: 23.00h Sábado 23: 20.00h y 23.00h
- Una familia monstruosa
- Director: Mark Gravas
- Día: Sábado 23
- Hora: 17:30h
- Michael
- Director: Antoine Fuqua
- Días: Viernes 29, Sábado 30, Domingo 31
- Horas: 20:00h (viernes), 20:00h y 23:00h (sábado), 20:00h (domingo)
- David, una aventura gigante
- Director: Phil Cunningham
- Días: Sábado 30, Domingo 31
- Hora: 17:30h
Junio
- Los siete samuráis– ciclo especial 70 años
- Director: Akira Kurosawa
- Día: sábado 6
- Horario: 19.00 horas
- Los legendarios
- Director: Guillaume Ivernel
- Días: 6 y 7
- Horario: 17.00 horas
- El diablo viste de Prada 2
- Director: David Frankel
- Días: Viernes 5, Sábado 6, Domingo 7
- Horas: 20:00h (viernes), 23:00h (sábado), 20:00h (domingo)
- Espectáculo con Pepe Viyuela
- Día: domingo 24
- Horario: 20.00 horas
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