Los conservacionistas piden paralizar el cambio del plan de gestión del lobo en Asturias

"La propuesta es inadmisible al no estar ajustada al ordenamiento jurídico". La Asociación para la conservación y estudio del lobo (Ascel) ha abierto un nuevo frente contra el plan de gestión del lobo en Asturias (2015) y, en concreto, contra el trámite impulsado por el Gobierno del Principado para corregir parte de la redacción del mismo y sortear la sentencia del pasado febrero del Tribunal Supremo que anuló los programas de control de 2022 y 2023 al rechazar los cupos.

La pasada semana la Consejería de Medio Rural sacó a información pública el borrador del decreto que tendrá que modificar el plan, paso indispensable para poder retomar los controles poblacionales en la región, suspendidos desde la sentencia de febrero.

Ascel, que fue la llegó hasta el Supremo para tumbar el citado plan de gestión del lobo, vuelve ahora a la carga para proteger la especie, cuyo control poblacional se suspendió con 44 ejemplares muertos, cuando el objetivo del Principado eran 53. Medio Rural quiere retomar cuanto antes la eliminación de ejemplares, lo que reclaman insistentemente los ganaderos, que se dicen hartos de los ataques al ganado.

Pero los conservacionistas han solicitado al Principado que suspenda la tramitación administrativa del cambio del decreto, ahora en información pública, porque se ha dado una "situación insólita", tal y como describe su portavoz, Ignacio Martínez. Resulta, como han comprobado en la organización, que el artículo cuya redacción hay que cambiar se mantiene igual tanto en el plan de gestión original como en el nuevo decreto que debería modificarlo. "Es un anuncio falso el que hacen, porque dicen que modifican el decreto pero no es así", expone Martínez.

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Medio Rural tiene que modificar el artículo 7.5.a del plan de gestión del lobo de 2015 que recoge que el marco para el desarrollo de actuaciones de control poblacional de la especie se realiza a través de la elaboración de un programa anual de actuaciones de control de manera que se defina para cada zona de gestión de presencia habitual y para el conjunto de la esporádica "los cupos de extracción estimados a partir de los datos poblacionales recogidos, la evolución del número de daños y la evaluación del grado conflictividad social existente, así como de la disponibilidad de posibles presas silvestres’, y "los métodos de extracción a emplear en cada caso". La propuesta de nueva redacción es igual.