Envejecimiento y consumo de alcohol, claves de la alta incidencia del cáncer de hígado en Asturias

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) atiende cada año a cerca de 500 pacientes con cáncer hepático a los que presta una atención especializada que garantiza el acceso a los tratamientos más avanzados e innovadores.

"Ofrecemos altos estándares de calidad asistencial, en línea con las recomendaciones de las principales guías clínicas internacionales", ha subrayado la doctora María Varela, especialista en Hepatología del complejo sanitario ovetense y directora de una jornada de actualización celebrada este martes, en la que más de 120 profesionales han analizado los últimos avances en el diagnóstico y el tratamiento del carcinoma hepatocelular.

El HUCA es la referencia en Asturias para esta patología compleja, que requiere una estrecha coordinación entre múltiples especialidades y una estructura asistencial con amplia experiencia clínica. Este papel resulta especialmente relevante en una comunidad que registra una alta incidencia de cáncer de hígado, con una tasa de 9,54 casos por cien mil habitantes, sensiblemente superior a la media nacional (6,3) y a la del sur de Europa (6,7).

Esta elevada incidencia se debe, sobre todo, al envejecimiento de la población y al peso de determinados factores de riesgo, entre ellos, el consumo de alcohol y la obesidad. En Asturias, el alcohol está implicado en el 52,3 % de los casos, una proporción muy superior a la media nacional.

Un equipo estable y consolidado

Uno de los elementos clave del modelo del HUCA es el abordaje multidisciplinar, consolidado desde 2008 a través del Comité de Cáncer Hepático, que se reúne semanalmente. El órgano está integrado por profesionales de hepatología, cirugía hepática y trasplante, radiología, oncología médica, oncología radioterápica, medicina nuclear, anatomía patológica y enfermería especializada, entre otros ámbitos.

Cada año se presentan en este comité una media de 490 pacientes, de los que aproximadamente 120 corresponden a nuevos casos y 370 a enfermos ya evaluados con anterioridad, lo que refleja tanto el elevado volumen asistencial como la continuidad en el seguimiento.

El núcleo del equipo, coordinado por la doctora María Varela, ha permanecido estable desde su creación, con incorporaciones progresivas que han reforzado el abordaje integral de la enfermedad.

La selección de los miembros del comité se basa en el interés específico por la patología y el grado de experiencia, un modelo de trabajo que ha demostrado mejorar la calidad asistencial, reducir los tiempos y los errores clínicos y aumentar la supervivencia de los pacientes. Este enfoque coordinado, que tiene en cuenta tanto las características del tumor como la situación de la enfermedad hepática de base, se considera uno de los principales indicadores de calidad en el tratamiento del cáncer de hígado.

Nuevas terapias

La organización asistencial del HUCA y su dotación técnica y humana "permiten a la sanidad asturiana ofrecer todas las opciones terapéuticas disponibles, desde los tratamientos con intención curativa hasta las terapias más innovadoras en fases avanzadas de la enfermedad", ha indicado la doctora Varela.

En los últimos cinco años, el tratamiento del cáncer hepático "ha experimentado una profunda transformación, con la incorporación de la inmunoterapia combinada como tratamiento estándar de primera línea, por delante de las terapias clásicas, debido a su mayor eficacia en términos de supervivencia y mejora de la calidad de vida", según la responsable del equipo.

A estas opciones se suman nuevas alternativas que se han consolidado como opciones válidas a la cirugía o a la ablación térmica en casos complejos. Asimismo, el uso de estrategias de conversión terapéutica ha permitido que pacientes inicialmente no candidatos a cirugía o trasplante puedan acceder a estos tratamientos tras reducir el tamaño del tumor.

Además, el hospital participa de forma activa en ensayos clínicos, principalmente de fase II y III, que son los que se realizan a menor o mayor escala para determinar la eficacia del tratamiento, dirigidos tanto a estadios precoces como avanzados, así como en estudios observacionales con recogida de datos clínicos y muestras biológicas.

Liderazgo en los registros

El HUCA ha liderado los tres primeros registros nacionales de carcinoma hepatocelular y colabora de forma habitual con otros centros de referencia para garantizar el mejor tratamiento posible para cada paciente.

El alto volumen de pacientes atendidos, unido a la experiencia acumulada, se traduce en buenos resultados clínicos y una atención continuada a lo largo de todo el proceso asistencial, especialmente en el marco de los programas de seguimiento y detección precoz.

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En pacientes con cirrosis conocida, la ecografía semestral permite detectar el tumor en estadios iniciales en hasta el 71 % de los casos, lo que amplía significativamente las opciones terapéuticas y explica que, pese a la mayor incidencia, los resultados de supervivencia en Asturias se mantengan en línea con los estándares europeos.