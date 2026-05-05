FADE asegura que se "discrimina" al autónomo frente al asalariado y denuncia un "doble agravio"
La patronal critica la subida de cotizaciones y que no se apliquen exenciones del IRPF
La Federación Asturiana de Empresarios (FADE), junto a las organizaciones de autónomos asociadas CEAT y ATA Asturias, reclamaron ayer una respuesta "coordinada y urgente" para garantizar un tratamiento "equilibrado" del trabajo autónomo frente a lo que consideran un "doble agravio" respecto a los asalariados. Denuncian que las recientes medidas adoptadas amplían la brecha entre ambos colectivos y "discriminan" a los autónomos.
FADE, CEAT y ATA destacaron que la exención del IRPF para trabajadores por cuenta ajena con ingresos inferiores al salario mínimo (17.094 euros anuales) ha excluido a los autónomos en la misma situación y que esto se suma la subida de la base mínima de cotización, que afecta a uno de cada tres autónomos, incluidos aquellos con ingresos muy reducidos. En este contexto, FADE y sus socios reclaman medidas que corrijan estas "distorsiones" y eviten que "se siga penalizando a quienes sostienen el tejido productivo".
Advierten de que el actual escenario penaliza especialmente a la figura del autónomo colaborador y que en Asturias existen 5.409 autónomos bajo esta modalidad, de los cuales el 81% se verá afectado por el incremento de cotizaciones. FADE y sus socios subrayan que el 60% de esos trabajadores son mujeres que operan principalmente en el sector servicios y alertaron sobre la dimensión territorial del problema, ya que ese modelo de actividad es frecuente en el medio rural. "Subidas de esta intensidad pueden ser la puntilla para negocios que ya operan en condiciones límite", señalaron.
A la situación de las cotizaciones se suma, según las organizaciones, una presión fiscal en Asturias situada en la zona "media-alta" del conjunto autonómico que, unida a la no deflactación del IRPF, "agrava la pérdida de competitividad de los trabajadores por cuenta propia asturianos".
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