La financiación a empresas impulsa el negocio del Sabadell Herrero

El banco Sabadell Herrero (marca en Asturias de la entidad financiera presidida por Josep Oliu) cerró el primer trimestre de 2026 con una cifra de negocio superior a los 12.000 millones de euros, lo que supone un crecimiento cercano al 6% en comparación con el mismo periodo del año pasado, según ha informado la entidad.

La actividad del trimestre ha estado especialmente marcada por la financiación a empresas, que experimentó un repunte del 27% respecto al mismo trimestre del año anterior. En concreto, el banco destacó la duplicación de la concesión de créditos empresariales a medio y largo plazo en este primer trimestre.

Respecto a la financiación a largo plazo, esta mantuvo "un peso relevante en la actividad de la entidad en Asturias", con un volumen de 386 millones de euros otorgados entre enero y marzo, precisó el banco.

Asimismo, las operaciones realizadas con tarjetas se incrementó un 9% y las operaciones a través de terminales punto de venta (TPV) en los comercios clientes lo hizo un 4%.

Asturias se enmarca en la división territorial noroeste de Banco Sabadell, que al cierre del primer trimestre alcanza una cifra global de negocio superior a los 31.000 millones de euros, con un crecimiento interanual por encima del 7%, de los que 10.348 millones de euros corresponden a inversión y el resto a recursos globales.

Impacto de la venta de TSB

En conjunto, Banco Sabadell obtuvo un beneficio neto atribuido de 347 millones de euros en el primer trimestre de 2026, incluida la contribución de la venta de su filial británica TSB, lo que supone un descenso del 29,1% respecto al mismo periodo del año anterior, según explica en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este martes. La entidad explica esta evolución por el comportamiento previsto del margen de intereses en el arranque del ejercicio, la menor aportación de las comisiones y el impacto de costes no recurrentes vinculados al nuevo plan de prejubilaciones en España y a la cobertura de la libra asociada a la venta de TSB.

Pese a la caída del resultado, el banco mantiene sus objetivos de rentabilidad y remuneración al accionista para 2026 y 2027. La entidad situó su rentabilidad sobre el patrimonio tangible (ROTE) recurrente en el 14,1% al cierre de marzo, descontando TSB y los impactos extraordinarios, y conserva la meta de alcanzar una rentabilidad del 16% en 2027.

Los impactos extraordinarios contabilizados en el trimestre ascendieron a 55 millones de euros brutos por el nuevo plan de prejubilaciones y a otros 14 millones por la cobertura de divisa vinculada a la venta de TSB. Según la entidad, el plan de prejubilaciones tendrá un coste total previsto de 90 millones en 2026, de los que ya se han registrado 55 millones en el primer trimestre, y permitirá generar ahorros anualizados de 40 millones de euros brutos a partir de 2027. Para este ejercicio, Sabadell prevé capturar ya aproximadamente un tercio de esos ahorros.

La actividad comercial mantuvo una evolución positiva en el periodo, apoyada tanto en el negocio en España como en la actividad internacional, especialmente en Miami y México. El crédito vivo excluyendo TSB alcanzó los 121.587 millones de euros a cierre de marzo, un 5,6% más interanual. En España, el crédito hipotecario creció un 4,1%, hasta los 39.800 millones, mientras que el crédito al consumo aumentó un 14,8%, hasta los 5.500 millones. Por su parte, la cartera de préstamos y créditos a empresas se situó en 44.800 millones, con un avance interanual del 2,1%.

También crecieron los recursos de clientes. El total de recursos excluyendo TSB alcanzó los 184.768 millones de euros, un 5,9% más que un año antes. De esta cifra, 132.239 millones correspondieron a recursos en balance, con un incremento del 4,3%, impulsados principalmente por la evolución de las cuentas a la vista. Los recursos fuera de balance ascendieron a 52.529 millones, un 10,4% más, con un comportamiento positivo de los fondos de inversión, los seguros comercializados y la gestión de patrimonios.

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El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, destacó que la entidad ha vivido “un extraordinario proceso de transformación” en los últimos años y defendió que “el modelo funciona, la franquicia va bien y hay una estrategia clara y potente”. Por su parte, el director financiero, Sergio Palavecino, subrayó la solidez del balance, la mejora del perfil de riesgo y el compromiso del banco con su objetivo de rentabilidad del 16% en 2027.