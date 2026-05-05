El fracaso de los descuentos del Gobierno central para el peaje del Huerna: por qué no cuajan incluso entre quienes tienen telepeaje

Los descuentos del Gobierno central para la autopista del Huerna (AP-66), impulsados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para compensar el coste del peaje (16,20 euros), siguen teniendo un impacto limitado entre la mayoría de los conductores. Esto explica, como adelantó ayer LA NUEVA ESPAÑA, que cerca de la mitad de los fondos destinados a bonificaciones para vehículos ligeros queden sin utilizar: de los 6,2 millones presupuestados para 2025, solo se ejecutaron 3,2 millones.

No se trata de una situación puntual. En los últimos años, el sistema de ayudas —reforzado por el Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente— no ha logrado una implantación significativa. En 2023, por ejemplo, apenas se gastaron 2,6 millones de los 6,2 previstos, un 42%. Si se analiza el número de trayectos bonificados, el alcance es aún menor: en 2025, solo alrededor del 22% de los pasos por la autopista tuvieron derecho a descuento. En 2024, el dato fue todavía más bajo, con un 14,57%, con los últimos datos conocidos.

En el caso de los vehículos pesados, las bonificaciones sí están llegando al sector del transporte, ya que se aplican de forma automática en el propio paso por la barrera. Sin embargo, para los turismos las condiciones son más restrictivas, lo que explica que el volumen de ayudas efectivamente utilizado quede muy por debajo de lo anunciado.

Cómo funcionan los descuentos

El sistema, diseñado por el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, establece un modelo progresivo. Para acceder a las rebajas, un turismo debe atravesar la barrera al menos tres veces dentro del mismo mes; si esos trayectos se reparten entre dos meses distintos, el conductor pierde el derecho a bonificación.

A partir de ese tercer paso, se aplican descuentos del 15% en el primer trayecto, del 30% en el segundo y del 60% en el tercero, porcentaje que se mantiene en los viajes posteriores realizados ese mismo mes.

Así, recorrer la autopista completa —con un coste de 16,20 euros por trayecto— supondría un gasto de 48,60 euros en tres desplazamientos sin descuentos. Con el sistema actual, la factura se reduce a 31,59 euros: 13,77 euros en el primer paso, 11,34 en el segundo y 6,48 en el tercero. La concesionaria Aucalsa devuelve posteriormente la parte bonificada. En conjunto, el ahorro alcanza los 17,01 euros, en torno a un 35% menos respecto al coste sin ayudas.

Para beneficiarse de estas bonificaciones es imprescindible, además, disponer de un dispositivo de telepeaje, que permite el pago automático sin detener el vehículo. Aun así, muchos usuarios habituales —incluso contando con este sistema y utilizando con frecuencia la vía— no logran cumplir los requisitos.

Una de las principales quejas es la exigencia de concentrar los tres trayectos dentro de un mismo mes natural, en lugar de en un periodo móvil de treinta días, lo que limita el acceso efectivo a los descuentos.

Es decir, las ayudas excluyen automáticamente a quienes no tienen el dispositivo del telepeaje automático, pero, además, ni siquiera los que cuentan con él tienen garantizadas las bonificaciones y las condiciones ya citadas están dejando fuera a muchos usuarios.