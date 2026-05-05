El grupo catalán Único adquiere el hotel de lujo Palacio de Luces, en Colunga, y tiene planes de mejora
HolaCamp suma a su red un segundo camping en Asturias con el antiguo Los Cantiles de Luarca
El grupo hotelero catalán Único Hotels ha cerrado la adquisición del hotel Palacio de Luces, en Colunga, a CoolRooms Hotels. La operación, cuyo importe no ha trascendido, supone la entrada del grupo familiar liderado por Pau Guardans en el mercado hotelero del norte de España y se enmarca en su plan estratégico de expansión en activos singulares de alto valor patrimonial.
Palacio de Luces es un complejo de lujo ubicado en una edificación de 1580 que cuenta con 44 habitaciones, 13.000 metros cuadrados de zonas verdes, spa, piscina climatizada y espacios destinados a eventos. El plan de negocio para este activo contempla una adecuación paulatina de las instalaciones, la mejora del equipamiento de las habitaciones, la potenciación del área de bienestar y una reestructuración de la oferta gastronómica. Tras esta adquisición, Único Hotels tendrá siete establecimientos en Madrid, Cataluña, Baleares, Andalucía y Asturias.
Expasión del operador catalán de campings
HolaCamp, operadora catalana de campings participada por el fondo belga Amavi, ha incorporado a su red un segundo establecimiento en Asturias. Se trata del antiguo camping Los Cantiles de Luarca, inaugurado en 1958. Este establecimiento se suma al que HolaCamp ya opera en La Franca y a otros doce en enclaves turísticos de España y Portugal.
HolaCamp Luarca reabrirá sus puertas el próximo 12 de junio. La operadora catalana ha diseñado un plan de inversión de más de 4 millones de euros a ejecutar en un mínimo de cuatro años con el objetivo de elevar progresivamente la calidad del camping.
Fusión de grupos hoteleros
Por otro lado, y también en el sector turístico, Petit Palace y Soho Boutique Hotels, que tiene un alojamiento en el centro de Oviedo, han formalizado una alianza estratégica para crear la mayor red de "hoteles boutique urbanos" de la Península Ibérica.
Suscríbete para seguir leyendo
- Julián García Quirós, el cabo noreñés de 25 años que es el mejor tirador de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado: "Lo importante es la constancia en el entrenamiento"
- Atención conductores asturianos: atascos kilométricos en las próximas horas por lo ocurrido en las principales vías de salida
- El pueblo de Asturias donde veranea Dani Carvajal con su familia: así es el 'Hollywood del norte
- Conmoción por la muerte en un accidente de moto en México del policía asturiano David Trapiella Megido, de 50 años
- Unas minivaciones de seis días por Todos los Santos, gran novedad en el calendario escolar del próximo curso, que incluye otros tres macropuentes
- La exitosa pareja de Asturias premiada por Ayuso en el Día de la Comunidad de Madrid por ser ejemplo 'de lucha de todo lo bueno que hay en la vida
- La ganadería de los horrores: investigan a un matrimonio del Oriente por dejar morir a dos vacas y dos terneros y tener sin comer al resto del ganado
- La desesperación de una madre que ve cómo su hijo minusválido se puede quedar en la calle en Oviedo: "Sientes impotencia, he llamado a todas las puertas"