El grupo catalán Único adquiere el hotel de lujo Palacio de Luces, en Colunga, y tiene planes de mejora

El grupo hotelero catalán Único Hotels ha cerrado la adquisición del hotel Palacio de Luces, en Colunga, a CoolRooms Hotels. La operación, cuyo importe no ha trascendido, supone la entrada del grupo familiar liderado por Pau Guardans en el mercado hotelero del norte de España y se enmarca en su plan estratégico de expansión en activos singulares de alto valor patrimonial.

Palacio de Luces es un complejo de lujo ubicado en una edificación de 1580 que cuenta con 44 habitaciones, 13.000 metros cuadrados de zonas verdes, spa, piscina climatizada y espacios destinados a eventos. El plan de negocio para este activo contempla una adecuación paulatina de las instalaciones, la mejora del equipamiento de las habitaciones, la potenciación del área de bienestar y una reestructuración de la oferta gastronómica. Tras esta adquisición, Único Hotels tendrá siete establecimientos en Madrid, Cataluña, Baleares, Andalucía y Asturias.

Expasión del operador catalán de campings

HolaCamp, operadora catalana de campings participada por el fondo belga Amavi, ha incorporado a su red un segundo establecimiento en Asturias. Se trata del antiguo camping Los Cantiles de Luarca, inaugurado en 1958. Este establecimiento se suma al que HolaCamp ya opera en La Franca y a otros doce en enclaves turísticos de España y Portugal.

HolaCamp Luarca reabrirá sus puertas el próximo 12 de junio. La operadora catalana ha diseñado un plan de inversión de más de 4 millones de euros a ejecutar en un mínimo de cuatro años con el objetivo de elevar progresivamente la calidad del camping.

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Fusión de grupos hoteleros

Por otro lado, y también en el sector turístico, Petit Palace y Soho Boutique Hotels, que tiene un alojamiento en el centro de Oviedo, han formalizado una alianza estratégica para crear la mayor red de "hoteles boutique urbanos" de la Península Ibérica.