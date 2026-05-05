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Impulso a la investigación y gestión pública: nace la Cátedra de Políticas Públicas en Oviedo

El convenio firmado hoy en Oviedo destinará 120.000 euros durante cuatro años a la Cátedra de Políticas Públicas, centrada en la eficiencia del gasto y el análisis de la gestión pública

De izquierda a derecha, la viceconsejera de Presupuestos y Financiación Autonómica, Mar García Salgado; el director de la Cátedra de Políticas Públicas, Francisco José Delgado Rivero; el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villverde; el consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez; la vicerrectora de Transferencia y Relaciones con la Empresa, Susana Luque, y la directora de área de Cátedras de Empresa e Institucionales, Verónica Cañal.

De izquierda a derecha, la viceconsejera de Presupuestos y Financiación Autonómica, Mar García Salgado; el director de la Cátedra de Políticas Públicas, Francisco José Delgado Rivero; el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villverde; el consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez; la vicerrectora de Transferencia y Relaciones con la Empresa, Susana Luque, y la directora de área de Cátedras de Empresa e Institucionales, Verónica Cañal. / Universidad de Oviedo

Xuan Fernández

Xuan Fernández

La Universidad de Oviedo y la Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos del Principado de Asturias suscribieron este martes el convenio para la creación de la Cátedra de Políticas Públicas. Esta iniciativa conjunta "tiene como objetivo impulsar la investigación, la formación y la divulgación en este ámbito, con especial atención a la mejora de la eficiencia en la gestión del gasto público y al análisis de las políticas públicas", aseguró la Universidad en un comunicado.

El convenio de colaboración está dotado con una inversión total de 120.000 euros en cuatro años y permitirá el desarrollo de acciones conjuntas entre la universidad y la Consejería.

La firma tuvo lugar hoy en el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo y contó con la participación del rector, Ignacio Villaverde; del consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, y del director de la cátedra, Francisco José Delgado Rivero, profesor del Departamento de Economía de la institución académica asturiana. Además, también acudieron la vicerrectora de Transferencia y Relaciones con la Empresa, Susana Luque; la directora de área de Cátedras de Empresa e Institucionales, Verónica Cañal, y la viceconsejera de Presupuestos y Financiación Autonómica, Mar García Salgado.

Guillermo Peláez e Ignacio Villaverde, hoy en Oviedo

Guillermo Peláez e Ignacio Villaverde, hoy en Oviedo / Universidad de Oviedo

“La creación de esta cátedra es un ejemplo claro de cómo la colaboración institucional se traduce en iniciativas concretas al servicio de la sociedad. Las políticas públicas requieren hoy más que nunca del respaldo de la evidencia científica y del análisis riguroso. Contar con profesorado e investigadores especializados permite avanzar hacia decisiones mejor fundamentadas, más eficaces y más transparentes, que tienen un impacto directo en la ciudadanía”, destacó el Rector.

En la actualidad, hay 18 cátedras institucionales que abordan desde una perspectiva científica asuntos de interés general como la demografía, el feminismo o el municipalismo.

“Esta cátedra sienta las bases para avanzar en la modernización de la administración y permite medir las consecuencias que tienen las políticas que llevamos a cabo para poder afinar y dar respuesta a los problemas ciudadanos”, indicó Guillermom Peláez.

La nueva cátedra se configura como un espacio académico y científico orientado a avanzar en el conocimiento sobre el análisis y la evaluación de las políticas públicas que contribuya, además, al desarrollo de enfoques y metodologías con los que lograr una mejor comprensión en la toma de decisiones en la Administración. En este sentido, la iniciativa se alinea con los avances normativos y las recomendaciones internacionales en materia de evaluación de políticas públicas, así como con la creciente necesidad de reforzar los mecanismos de seguimiento y análisis de la acción pública.

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Según aseguró el director de la nueva iniciativa, Francisco José Delgado Rivero, “la cátedra desarrollará en los próximos meses actividades tales como una jornada sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, un workshop sobre sandbox regulatorios ­­—pruebas controladas de herramientas innovadoras—, cursos de formación o microcredenciales en diseño y evaluación de políticas públicas o un premio al mejor trabajo fin de grado en esta materia, entre otras”.

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