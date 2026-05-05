José Luis Llorente, jefe de Otorrino del HUCA, ingresa en la Academia de Medicina: "La formación del médico no tiene atajos, exige miles de horas"

José Luis Llorente Pendás (Oviedo, 1960) dirige el área de Otorrinolaringología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y es catedrático de la Universidad de Oviedo. Este próximo miércoles tomará posesión como académico de número de la Real Academia de Medicina del Principado de Asturias. El acto se celebrará en el Paraninfo de la Universidad (Edificio Histórico, calle San Francisco de Oviedo), a las 19.00 horas. El discurso del doctor Llorente lleva por título “Otorrinolaringología, medicina y sofismo: una reflexión sobre el discurso médico actual”. La contestación será realizada por Carlos Suárez Nieto, también académico de número de la Real Academia de Medicina.

¿Qué significa para usted el paso a académico de número?

Es un honor personal y profesional, pero también una responsabilidad. Supone representar a mi especialidad y a mis compañeros en una institución que tiene un papel relevante en la reflexión médica y sanitaria en Asturias.

¿Qué maestros le han dejado más huella?

Como ya he dicho muchas veces, sin duda mi padre y el doctor Carlos Suárez. Uno un médico rural y el otro un especialista, pero que han compartido características de un buen médico, como inteligencia, humor, capacidad de trabajo, honestidad... y una forma de entender la medicina al servicio del paciente.

¿Por qué ha elegido ese título de conferencia?

En realidad, todo partió casi como una broma. El sofismo faculta argumentar una cosa y la contraria, y esto te permite muchas posibilidades si tienes que preparar una charla de media hora.

¿Cómo ha visto evolucionar la medicina en estos años?

La medicina ha experimentado desde que me licencié una evidente y rápida evolución. Se ha pasado de un trabajo más individual y con escasos medios a uno en equipo y con muchas más posibilidades diagnósticas y de tratamiento. De todas formas, eso creo se quedará corto con lo que viene.

¿Cómo ve a las generaciones jóvenes para tomar el relevo en los puestos de responsabilidad?

Pues muy bien, porque la medicina per se evoluciona muy rápido y es necesario que, como en el ciclismo, los que tiran del pelotón vayan dejando paso a otros y así mantener la velocidad. Esto es clave para mantener el nivel del Sistema Sanitario.

¿Cómo se consigue tener un servicio, como el suyo, con liderazgo clínico, docente e investigador?

Fundamentalmente, con buen ambiente y mucho, mucho trabajo. Y, si hay talento, mejor. Además, en un ambiente propicio creo que existe una retroalimentación muy beneficiosa entre todos.

¿Cómo valora la huelga de médicos en demanda de un estatuto propio?

No me gustan las huelgas de médicos y ya he padecido algunas. Sin embargo, creo que son más que razonables las peticiones de esta, aunque no sé si este tipo de huelga es la forma más acertada.

¿Cómo valora la demanda de una reducción de las guardias y de la jornada laboral de los médicos más jóvenes?

Creo que esto es un cambio social más que de médicos solo. La medicina en su estado más elevado precisa de mucha dedicación a lo largo de la vida. Otra cuestión es cómo adaptar esa exigencia a los cambios sociales actuales sin perder calidad. De todas las maneras, creo para lograr la mejor formación no hay atajos, se exigen miles de horas.

¿Hay que cambiar algo en la organización de los hospitales?

Hay muchos gestores responsables para aclarar esto, y yo no lo soy. Sin embargo, sí vivo en uno el día a día, y observo que si un hospital diseñado para los pacientes con patología seria o difícil se satura con patología banal y carga burocrática, la calidad se resiente. Eso no beneficia ni a médicos ni a pacientes. La sostenibilidad del sistema sanitario con ajustes continuos debería ser una prioridad.

Tiene usted fama de ser un gran cirujano. ¿Qué características ha de reunir un gran cirujano?

La cirugía exige un esfuerzo psíquico y físico importante, sobre todo cuando se trata de patologías complejas. Es un aprendizaje que nunca acaba y el secreto es también la dedicación. Sin embargo, la cirugía va mucho más allá del tiempo de quirófano. Son claves la indicación, las vías de abordaje, el tratamiento postoperatorio, entre otros factores. Todo es importante para obtener los mejores resultados. Con los avances técnicos, las líneas rojas en cirugía se difuminan cada vez más, pero también hay que contar con intangibles como las comorbilidades, el estado del paciente, su inmunidad, la cicatrización, etcétera. Muchas veces, la sociedad, e incluso los médicos, tienen más esperanza en la cirugía que los propios cirujanos.

¿Qué legado aspira a dejar cuando se jubile?

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Ninguno en particular. He tratado de hacerlo lo mejor posible y los que vengan detrás seguro que harán lo mismo.