La ley que legaliza los directos en los bares "equilibra cultura y convivencia vecinal", afirma el Principado

La reforma de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas en Asturias aprobada la semana pasada en la Junta por todos los grupos políticos salvo Vox y que legaliza por primera vez los espectáculos de pequeño formato (conciertos pero también teatro) en todo tipo de locales, "garantiza el equilibrio entre actividad y convivencia, con límites en horarios y requisitos técnicos que permiten compatibilizar el desarrollo cultural con el descanso vecinal", afirman fuentes de la concejalía de Medio Ambiente.

En conjunto, explican desde el gobierno regional, la reforma "impulsa la actividad cultural al facilitar nuevos espacios de creación y difusión, refuerza al sector hostelero al ampliar sus posibilidades de actividad económica y repercute positivamente en la ciudadanía, que accede a una oferta cultural más diversa y ordenada".

La introducción de un nuevo artículo para legalizar una circunstancia no prevista antes en la ley, parte de un trabajo previo desarrollado entre el Gobierno del Principado y los sectores directamente implicados, con el objetivo de dar respuesta a una demanda sostenida en el tiempo. En este proceso, explica Medio Ambiente, han tenido un papel relevante tanto Otea, en representación de la hostelería y con aportes en el ámbito jurídico, contribuyendo a definir una propuesta sólida y ajustada al marco normativo, como distintas asociaciones del ámbito musical. Aunque el Gobierno del Principado estructuró la base técnica que integraba las necesidades del sector y el PSOE elaboró una proposición de ley, el texto fue compartida y presentado por el resto de grupos parlamentarios, que incorporaron aportaciones y facilitaron el "amplio respaldo" con el que llega la norma.

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Pese a este consenso, la Asociación de Empresarios de Salas de Fiesta, Baile y Discotecas del Principado de Asturias ya ha expresado su "profunda preocupación" por una norma, recalcan, "que permitir actuaciones en vivo mediante una simple declaración responsable comunicada al Ayuntamiento con 48 horas de antelación: "Supone un riesgo para la seguridad, el descanso vecinal y la salud pública", han denunciado. La asociación, que no descarta acciones judiciales, denuncia la indefinición de las actividades de "escasa incidencia o entidad", como señala el nuevo texto. Cree que esta ambigüedad puede facilitar actuaciones sin control previo, con exceso de ruido, problemas de evacuación y alerta, además, de una "grave competencia desleal" frente a salas, discotecas y locales con licencia de música en vivo, que han realizado fuertes inversiones en insonorización, seguridad y tramitación administrativa. La nueva norma permitiría a bares o restaurantes competir "sin haber asumido ni tus obligaciones ni tus costes".