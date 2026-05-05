Los mineros de Mina Miura (Ibias) preparan su marcha de seis días hasta la Junta y a ver a Barbón: así son las condiciones de su encierro

Los mineros encerrados en Mina Miura, en Tormaleo, Ibias, prepararan ya la salida de la explotación y una marcha a pie hasta Oviedo si la empresa no abona antes del miércoles las nóminas pendientes. La protesta, que mantienen en el interior de la mina a 300 metros de profundidad y desde hace una semana, dará paso a un recorrido reivindicativo de seis días con destino a la Junta General del Principado.

La previsión de los trabajadores es abandonar el encierro el jueves, regresar a sus casas para asearse y descansar, e iniciar el viernes por la mañana la ruta desde Tormaleo. El itinerario previsto pasará por Fondos de Vega, Cangas del Narcea, Rañadoiro, Tineo, La Espina y Grado antes de llegar a Oviedo, donde los mineros quieren trasladar su reivindicación al Parlamento asturiano y ser recibidos por el presidente del Principado, Adrián Barbón.

Un refugio en la galería

Los trabajadores han acondicionado una zona de la mina para sostener el encierro. En el interior de la galería han levantado un refugio con madera de entibar y un toldo, además de una mesa y un banco. También han aislado parte del suelo con madera, sobre la que han colocado dos colchones, y han instalado hamacas sujetas a los cuadros de la galería.

Las condiciones en la zona de acampada son frías y estables. Según las mediciones realizadas este martes en la mina, la temperatura era de 10 grados, con un nivel de oxígeno del 20,8%, monóxido de carbono al 0,0% y metano al 0,0%. La temperatura en la galería oscila de forma constante entre los 9 y los 12 grados, a lo que se suma la sensación térmica provocada por la circulación continua de aire en una zona de buena ventilación, al tratarse de una galería principal del circuito de ventilación.

Las imágenes tomadas en el interior muestran cómo transcurre el encierro de los mineros. Para la captación gráfica se empleó una cámara con certificación ATEX, apta para atmósferas de mina.

Nóminas pendientes

El SOMA-FITAG-UGT mantiene la protesta por el impago de diez nóminas y dos pagas extraordinarias, una situación que el sindicato considera insostenible para las familias de los trabajadores. La central fijó el miércoles como fecha límite para que el empresario Fernando Martínez abone las cantidades adeudadas.

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El sindicato enmarca la movilización en la defensa del empleo y del futuro del suroccidente asturiano, una comarca para la que reclama más implicación de las administraciones públicas ante lo que considera un abandono histórico.