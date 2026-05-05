Oferta especial: excursión en 4X4 para conocer los tesoros de Picos de Europa por 30 euros

La primavera es una época ideal para hacer excursiones. Si no tienes nada pensado te ofrecemos una de las opciones que más éxito está cosechando entre las que oferta Buendía, uno de los operadores turísticos más conocidos de la región. Se trata de una excursión en 4x$ a los Picos de Europa desde Cangas de Onís. Tanto si eres un amante de la aventura como si quieres disfrutar de la naturaleza de una manera que no exija demasiado esfuerzo esta excursión es, sin duda, para ti. (Puedes acceder a toda la información pinchando en este enlace).

El precio es de 30 euros por persona y la duración de la excursión (ideal incluso para regalar) es de cuatro horas. Eso sí: esta actividad no es accesible para personas con movilidad reducida ni para carritos de bebé. Las mascotas tampoco están permitidas.

“Tienen un seguro personalizado, dispones de tiempo y no tienen demoras, volveré a repetir”, indica una de las usuarias. Y es que con el tour incluyen guía local en español, la ruta con todoterreno de ocho plazas con aire acondicionado, seguro de accidentes y responsabilidad civil y prismáticos para que disfrutes del paisaje.

Gracias a esta excursión podrás descubrir “algunos de los paisajes más representativos de este entorno natural junto a un guía experto”. “A lo largo de la jornada recorreremos distintos puntos del parque combinando trayectos en vehículo con pequeños tramos a pie. Subiremos hacia los Lagos de Covadonga, donde disfrutaremos de sus vistas, y nos adentraremos en el entorno para conocer mejor sus paisajes y características naturales”, relatan desde Buendía haciendo hincapié en que esta actividad “permite acceder a zonas menos transitadas sin necesidad de largas rutas de senderismo, combinando comodidad, acceso a paisajes remotos y explicaciones guiadas que enriquecen la experiencia”.