El Pacto por el Medio Rural de Asturias, pionero en España, llega a Bruselas: unión frente a la división generada con Mercosur

La presidenta del Comité de las Regiones, la húngara Kata Tüttö, se mostró este martes en Bruselas muy interesada en el Pacto por el Medio Rural de Asturias y no descartó la posibilidad de visitar la región en cuanto le sea posible. Este acuerdo asturiano puede resultar muy útil para las autoridades del sector en la comunidad europea y por esa razón la delegación asturiana está manteniendo reuniones al más alto nivel. El Comité de las Regiones es la única institución en la que Asturias tiene representación permanente, pero su misión es meramente informativa sin capacidad ejecutiva para desarrollar políticas.

Tüttö y Marcos, en Bruselas, con el documento. / Principado de Asturias

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos Líndez, acompañado de representantes de las entidades que firmaron el acuerdo: UCA, USAGA y COAG por la parte sindical, FADE -donde se engloba la organización agraria ASAJA-, Cooperativas agroalimentarias y la Federación de la Cofradía de Pescadores, presentaron hoy el documento a Tüttö y a varios eurodiputados y mañana lo entregarán en la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea, que es la que tiene poder ejecutivo.

Hoja de ruta

El acuerdo, firmado el pasado mes de febrero, establece medidas para que el campo sea un espacio de actividad económica, oportunidades, empleo y cohesión social. Un pacto de estas características es una novedad en Bruselas, puesto que la tensión entre las autoridades comunitarias y las organizaciones agrarias no ha dejado de crecer en los últimos tiempos, en especial desde la firma del acuerdo de Mercosur.

Para Marcelino Marcos el interés de la UE viene confirmar que no estaban equivocados cuando se firmó, "porque pensamos que podría servir para otras regiones europeas y porque es un análisis profundo de hacia dónde tiene que ir el sector". "Eso requiere", continuó el consejero, "la implicación de las instituciones autonómicas, nacionales y europeas y por eso estamos aquí".

En Europa está abierto el debate sobre las políticas rurales y Asturias aporta con este pacto una visión que encaja con muchas de las medidas que están evaluando las autoridades comunitarias.

El pacto asturiano, al que se han sumado la Universidad, Reader y la Federación Asturiana de Concejos, incluye medidas divididas en seis apartados: ganadería, agricultura, agroindustria y desarrollo rural, gestión forestal, planificación agraria, pesca marítima y servicios públicos esenciales. Prevé un monto de 499 millones hasta 2029 para garantizar la viabilidad del sector ganadero; 60 millones para sanidad animal y 15 para el pastoreo.

En Bruselas existe la percepción de que es muy necesario impulsar el desarrollo rural, pero cada vez hay mayor presión de los países del norte de Europa para reducir el importe presupuestario de la Política Agraria Común (PAC) que impactaría de lleno en estos territorios. Justamente en estas fechas se está discutiendo el próximo Marco Financiero Plurianual, el presupuesto de la UE para el período 2028-2035 y ese es uno de los temas sobre los que existen mayores discrepancias.

La delegación asturiana, de la que forma parte también la directora general de Ganadería y Sanidad Agraria, Rocío Huerta, tiene previsto ser recibida este miércoles por la Representación de España ante la UE por el embajador, el gijonés Marcos Alonso, y en la Dirección General de Agricultura de la Comisión.