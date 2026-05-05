El PP considera "pobres y deprimentes" los resultados del programa "Alquilámoste": solo dos contratos firmados y 10.000 euros en salarios al mes

El diputado del Grupo Parlamentario Popular José Agustín Cuervas-Mons preguntará en comisión parlamentaria al consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, si está satisfecho con los resultados del programa "Alquilámoste", una de las principales apuestas del Gobierno asturiano en materia de vivienda. La iniciativa registraba, a fecha de 16 de marzo, 531 solicitantes inscritos, 21 viviendas disponibles en toda Asturias y dos contratos de alquiler firmados, según las contestaciones remitidas al Partido Popular por el Gobierno a distintas solicitudes de información.

Los populares consideran que el balance "no es que sea malo o escaso, es que es deprimente". El diputado José Agustín Cuervas Mons sostiene que el programa, anunciado como una de las novedades de la política autonómica de vivienda, presenta un resultado "absolutamente pobre" tras varios meses de funcionamiento.

Dos contratos y 4 previstos

De acuerdo con la documentación recabada por el PP de las respuestas del Ejecutivo, a 16 de marzo había dos contratos de alquiler formalizados dentro de "Alquilámoste". La previsión comunicada al grupo apuntaba a la firma de otros cuatro contratos en abril, lo que elevaría el total a seis: dos en Oviedo, dos en Gijón, uno en Avilés y uno en Noreña.

La oferta disponible también es limitada, según los datos trasladados a los populares. A esa misma fecha, el programa contaba con 21 viviendas registradas en toda Asturias, localizadas mayoritariamente en Oviedo y Gijón. Para el PP, tampoco el resultado entre los propietarios es positivo, al considerar que la bolsa de inmuebles sigue siendo reducida.

En cuanto a la demanda, Oviedo y Gijón concentran el mayor número de solicitantes, con 190 y 192 inscritos, respectivamente. Avilés suma 35, Siero 23 y Mieres 16. El resto de demandantes se reparte entre distintas localidades asturianas y también entre ciudades de fuera de la comunidad.

Gasto en salarios

Cuervas-Mons también llevará a la comisión el coste del personal adscrito al programa. Según la información facilitada al Partido Popular por el Gobierno, "Alquilámoste" cuenta con tres personas contratadas: un abogado, con un sueldo cercano a los 2.900 euros mensuales; un aparejador, con una retribución próxima a los 3.500 euros; y un auxiliar, con unos 2.700 euros al mes. En conjunto, los populares cifran el coste salarial en casi 10.000 euros mensuales.

"El programa estrella de la consejería de Ovidio Zapico no llega a un contrato de alquiler al mes firmado desde que se puso en marcha", sostuvo ayer Cuervas-Mons, quien advierte de que, "o hay un cambio radical en la marcha del mismo, o lo podríamos considerar un absoluto fracaso".

Los populares enmarcan ven en estos datos reforzada su crítica a la política de vivienda del Ejecutivo autonómico. A su juicio, la consejería "no acaba de entender el problema de la vivienda" y su apuesta "por lo público y por el intervencionismo en todo lo privado" está "abocada al fracaso sin remedio".

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El programa "Alquilámoste" del Gobierno asturiano busca movilizar viviendas vacías hacia el alquiler residencial, con la empresa pública Vipasa como intermediaria entre propietarios e inquilinos. La iniciativa busca ofrecer garantías a los dueños de los inmuebles, que percibirían garantizada una renta mensual y tendrían asegurado la devolución de la vivienda en las mismas condiciones en que fue alquilada.