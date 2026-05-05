El problema de la vivienda: la oferta de alquiler permanente sigue cayendo en Asturias pese a la retirada de pisos turísticos

La retirada de viviendas turísticas del mercado en Asturias no se ha traducido en un incremento de la oferta de alquiler permanente. No se ha producido el esperado trasvase. Incluso esa oferta de alquiler permanente ha bajado en la región, lo que presiona aún más los precios.

El pasado 1 de julio entró en vigor el registro único de los alquileres de corta duración, que exige un código obligatorio para poder comercializar viviendas de alquiler turístico, temporal o de habitaciones en las plataformas digitales (Airbnb, Booking, Vrbo, Expedia, Home ToGo...). En los primeros seis meses de aplicación del registro obligatorio, el Colegio de Registradores recibió más de 400.000 solicitudes en España (cerca de 290.000 fueron de viviendas turísticas), de las que 84.000 fueron rechazadas al no cumplir los requisitos. En Asturias, la cifra de rechazos fue de 1.543.

El registro obligatorio ha provocado una notable caída de la oferta de vivienda turística en las ciudades asturianas. Según un informe de la asociación de empresas turísticas Exceltur, en los dos primeros meses de este año la oferta se redujo un 16,8% en Gijón (hasta un total de 4.820 plazas de viviendas turísticas) y un 18,1% en Oviedo (hasta 2.845 plazas) con respecto a los dos primeros meses de 2025.

Con la salida del mercado turístico de todos esos inmuebles que no consiguieron entrar en el registro obligatorio se esperaba un repunte de la oferta del debilitado mercado de alquiler permanente en Asturias. Sin embargo, la realidad es otra. La oferta de vivienda en alquiler permanente en el Principado lejos de mejorar con el trasvase de esas viviendas se redujo el pasado año, según un estudio que ha realizado por el portal Idealista, que se ha convertido en el principal escaparate inmobiliario de Asturias, por el que pasan casi todas las ofertas.

"Todo apunta a que los propietarios de las viviendas turísticas han decidido o pasarlas al mercado de alquiler de temporada, venderlas o dejarlas vacías antes que ofrecerlas en alquiler permanente", señala el informe de Idealista, que apunta que solo en tres comunidades autónomas creció el número de viviendas en alquiler permanente en 2025 (Comunidad Valenciana, Extremadura y La Rioja), mientras que en las otras 13, entre las que se incluye Asturias, cayó. En el caso del Principado, la oferta disponible de Idealista (el portal con más volumen) se redujo en 636 viviendas el pasado año, destaca el informe.

Desde las agencias inmobiliarias de la región se destaca que la escasez de oferta de vivienda de alquiler permanente afecta, sobre todo, a las principales ciudades de Asturias y provoca, al mismo tiempo, que sigan subiendo los precios. El presidente de Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), José María Alfaro, señaló que "la inestabilidad normativa, con el encadenamiento de anuncios y medidas cambiantes y restrictivas, está provocando que muchos propietarios opten por retirar viviendas del alquiler residencial o posponer su incorporación al mercado". Y esta dinámica, aseguró José María Alfaro, "reduce todavía más la oferta disponible actual y contribuye a una mayor presión sobre los precios, con un impacto dramático para los inquilinos".

Crece el alquiler temporal

Las viviendas a las que se les ha denegado el código de registro único en Asturias podrían haber tomado diferentes caminos, desde el mercado de la venta a quedarse vacías o cambiar a otros modelos como el alquiler temporal (para estancias no permanentes por trabajo, estudios...), que también está obligado a contar con el código único, aunque tiene menos restricciones que los pisos turísticos. Por ejemplo, la necesidad de contar con una licencia turística o las posibles limitaciones que pueden establecer las comunidades de propietarios a esta actividad.

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De hecho, la oferta de alquiler temporal en Asturias disponible en el portal Idealista creció en 745 unidades en 2025. El del Principado no es, ni mucho menos, un caso aislado. En el conjunto de España, la oferta de alquiler temporal se incrementó en 58.184 viviendas.