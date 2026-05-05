Reanudada la búsqueda del pescador francés cuyo palangrero embarrancó en la costa de El Franco, ya con menos medios
A las 8.30 de esta mañana se ha reanudado el dispositivo de búsqueda del pescador francesa Erwann Gléveau, cuyo palangreo Santa María Dominique II embarrancó en la costa de El Franco en la madrugada de este domingo. El dispositivo es de menor entidad que en días pasados.
La coordinación del dispositivo marítimo y aéreo corresponde al Centro de Salvamento Marítimo de Gijón, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
Por parte de Salvamento Marítimo, intervienen el helicóptero Helimer 207 y la Salvamar Capella.
Por parte de Guardia Civil, se halla en la zona la patrullera del Servicio Marítimo "Río Esera", la patrulla del Seprona de Luarca y el helicóptero de la UHEL de la Guardia Civil de Asturias.
Por parte del SEPA, intervendrá, si el tiempo lo permite, el helicóptero de Bomberos de Asturias, ya sin personal de tierra y la unidad de drones.
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