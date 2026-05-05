De Rodiles a Arnao, en Castropol: las dieciséis playas (dos de ellas nuevas) que lucirán este verano la bandera azul en Asturias

Asturias contará este verano con 16 playas reconocidas con la bandera azul (dos más que en 2025), un distintivo internacional que certifica la calidad del agua, la seguridad, los servicios y la gestión ambiental de los arenales. Repartidas por nueve concejos, estas playas destacan no solo por su reconocimiento, sino por su entorno y sus características únicas, que las convierten en algunos de los destinos más atractivos del litoral asturiano.

Estas son todas las playas con bandera azul en Asturias:

Playa de Salinas (Castrillón)

Una de las playas más conocidas del centro de Asturias, combina ambiente urbano con un fuerte atractivo para surfistas.

Playa de Salinas / Turismo Asturias

Playa de Arnao (Castrillón)

A la sombra de un rehabilitado castillete minero se encuentra la Playa de Arnao, una playa más recogida con un oleaje entre moderado y fuerte. Destaca por "La Hollina", una piscina natural que se forma en bajamar.

Playa de Arnao / Turismo Asturias

Playa de Santa María del Mar (Castrillón)

Amplia y bien equipada, es una de las opciones más completas para todo tipo de público. Cuenta con dos campings en sus inmediaciones. Próxima a ella se encuentra la isla de La Ladrona, que guarda una antigua leyenda popular en la que se decía que habitaba un calamar gigante.

Playa de Santa María del Mar / Turismo Asturias

Playa de Arnao (Castropol)

Se situa en la localidad de Figueras, es la playa más occidental de Asturias. Se caracteriza por su arena blanca y fina y sus aguas tranquilas y cristalinas. Cuenta con un acceso sencillo, buenas instalaciones y salvamento en los meses estivales.

Playa de Arnao (Castropol) / Turismo Asturias

Playa de Peñarronda (Castropol- Tapia de Casariego)

Destaca por su singular belleza, con forma de concha alargada y una roca redondeada en el centro que le da nombre. Bien equipada, es una playa ventosa y de fuerte oleaje, lo que la convierte en un lugar ideal para practicar surf.

Playa de Peñarronda / Turismo Asturias

Playa Concha de Artedo (Cudillero)

Tiene forma de concha y aguas cristalinas. Es una de las playas más especiales de Asturias, con buenos accesos y muy valorada por su paisaje.

Playa Concha de Artedo / Turismo Asturias

Playa de Porcía (El Franco)

Este arenal se estrena en esta lista tras ser premiado con la bandera azul 2026. Tiene mucha afluencia, quizá en parte por su belleza, sus arenas doradas y sus aguas especialmente tranquilas.

Playa de Porcía / Turismo Asturias

Playa de Aguilar (Muros de Nalón)

Tiene un pequeño paseo marítimo, oferta hostelera, cómodo acceso en coche con aparcamiento y es el punto de partida de la Ruta de los Miradores.

Playa de Aguilar / Turismo Asturias

Playa de Frejulfe (Navia)

Playa de gran extensión, salvaje y menos masificada, ideal para quienes buscan más tranquilidad

Playa de Frejulfe / Turismo Asturias

Playa de Navia

Recibe por primera vez el galardón de la bandera azul este año. Playa semiurbana con todos los servicios y una zona de picnic, que tiene una elevada ocupación en verano.

Playa de Navia / Turismo Asturias

Playa de Cadavedo (Valdés)

Un entorno privilegiado que combina mar y vegetación. Era un antiguo centro ballenero en la época medieval y ahora goza de un gran atractivo turístico. Tiene un fácil acceso y un amplio aparcamiento.

Playa de Cadavedo / Turismo Asturias

Playa de Cueva (Valdés)

Formada por arena oscura y piedra. Se puede acceder en coche o a pie desde Caroyas hasta la explanada de la playa. Destaca por su paisaje y su carácter más natural.

Playa de Cueva / Turismo Asturias

Playa de Otur (Valdés)

Es una de las playas con mayor registro de nivel de ocupación en verano debido a la comodidad de sus accesos y la cercanía a la villa de Luarca.

Playa de Otur / Turismo Asturias

Playa de Salinas o Tercera de Luarca (Valdés)

Se localiza dentro del Paisaje Protegido de la Costa Occidental. Es una playa muy limpia que posee todo tipo de servicios. Los accesos son peatonales a través de un paseo marítimo que parte de la segunda playa de Luarca.

Playa Tercera de Luarca / Turismo Luarca

Playa de La Ñora (Villaviciosa)

Pequeño arenal rodeado por acantilados. Tiene un alto grado de ocupación y combina buen acceso con un entorno atractivo.

Playa de La Ñora / Turismo Asturias

Playa de Rodiles (Villaviciosa)

Una de las playas más populares de Asturias. Este arenal dispone de una amplia zona arbolada y de un paseo marítimo de madera. Dispone de transporte público, además de un aparcamiento controlado y campings en sus mediaciones.

Playa de Rodiles / Turismo Asturias

Un sello de calidad internacional

La bandera azul no solo reconoce la belleza de las playas, sino también aspectos clave como la limpieza, la seguridad, la accesibilidad o la gestión ambiental. Para obtenerla, los arenales deben cumplir requisitos muy específicos, lo que convierte este distintivo en una garantía para los visitantes.

Naturaleza, servicios y diversidad

Desde playas urbanas con todo tipo de servicios hasta arenales más salvajes en entornos naturales, el litoral asturiano ofrece opciones para todos los gustos. La gran variedad de entornos convierte a Asturias y a estas playas en uno de los destinos turísticos más atractivos para pasar el verano en el norte de España.