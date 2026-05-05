Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

De Rodiles a Arnao, en Castropol: las dieciséis playas (dos de ellas nuevas) que lucirán este verano la bandera azul en Asturias

El litoral asturiano presume de arenales reconocidos por la calidad de sus aguas, sus servicios y su entorno natural

La playa de Porcía, a la izquierda, y la de Navia, a la derecha.

La playa de Porcía, a la izquierda, y la de Navia, a la derecha. / Turismo de Asturias

Adrián Doncel

Asturias contará este verano con 16 playas reconocidas con la bandera azul (dos más que en 2025), un distintivo internacional que certifica la calidad del agua, la seguridad, los servicios y la gestión ambiental de los arenales. Repartidas por nueve concejos, estas playas destacan no solo por su reconocimiento, sino por su entorno y sus características únicas, que las convierten en algunos de los destinos más atractivos del litoral asturiano.

Estas son todas las playas con bandera azul en Asturias:

Playa de Salinas (Castrillón)

Una de las playas más conocidas del centro de Asturias, combina ambiente urbano con un fuerte atractivo para surfistas.

Playa de Salinas

Playa de Salinas / Turismo Asturias

Playa de Arnao (Castrillón)

A la sombra de un rehabilitado castillete minero se encuentra la Playa de Arnao, una playa más recogida con un oleaje entre moderado y fuerte. Destaca por "La Hollina", una piscina natural que se forma en bajamar.

Playa de Arnao

Playa de Arnao / Turismo Asturias

Playa de Santa María del Mar (Castrillón)

Amplia y bien equipada, es una de las opciones más completas para todo tipo de público. Cuenta con dos campings en sus inmediaciones. Próxima a ella se encuentra la isla de La Ladrona, que guarda una antigua leyenda popular en la que se decía que habitaba un calamar gigante.

Playa de Santa María del Mar

Playa de Santa María del Mar / Turismo Asturias

Playa de Arnao (Castropol)

Se situa en la localidad de Figueras, es la playa más occidental de Asturias. Se caracteriza por su arena blanca y fina y sus aguas tranquilas y cristalinas. Cuenta con un acceso sencillo, buenas instalaciones y salvamento en los meses estivales.

Playa de Arnao (Castropol)

Playa de Arnao (Castropol) / Turismo Asturias

Playa de Peñarronda (Castropol- Tapia de Casariego)

Destaca por su singular belleza, con forma de concha alargada y una roca redondeada en el centro que le da nombre. Bien equipada, es una playa ventosa y de fuerte oleaje, lo que la convierte en un lugar ideal para practicar surf.

Playa de Peñarronda

Playa de Peñarronda / Turismo Asturias

Playa Concha de Artedo (Cudillero)

Tiene forma de concha y aguas cristalinas. Es una de las playas más especiales de Asturias, con buenos accesos y muy valorada por su paisaje.

Playa Concha de Artedo

Playa Concha de Artedo / Turismo Asturias

Playa de Porcía (El Franco)

Este arenal se estrena en esta lista tras ser premiado con la bandera azul 2026. Tiene mucha afluencia, quizá en parte por su belleza, sus arenas doradas y sus aguas especialmente tranquilas.

Playa de Porcía

Playa de Porcía / Turismo Asturias

Playa de Aguilar (Muros de Nalón)

Tiene un pequeño paseo marítimo, oferta hostelera, cómodo acceso en coche con aparcamiento y es el punto de partida de la Ruta de los Miradores.

Playa de Aguilar

Playa de Aguilar / Turismo Asturias

Playa de Frejulfe (Navia)

Playa de gran extensión, salvaje y menos masificada, ideal para quienes buscan más tranquilidad

Playa de Frejulfe

Playa de Frejulfe / Turismo Asturias

Playa de Navia

Recibe por primera vez el galardón de la bandera azul este año. Playa semiurbana con todos los servicios y una zona de picnic, que tiene una elevada ocupación en verano.

Playa de Navia

Playa de Navia / Turismo Asturias

Playa de Cadavedo (Valdés)

Un entorno privilegiado que combina mar y vegetación. Era un antiguo centro ballenero en la época medieval y ahora goza de un gran atractivo turístico. Tiene un fácil acceso y un amplio aparcamiento.

Playa de Cadavedo

Playa de Cadavedo / Turismo Asturias

Playa de Cueva (Valdés)

Formada por arena oscura y piedra. Se puede acceder en coche o a pie desde Caroyas hasta la explanada de la playa. Destaca por su paisaje y su carácter más natural.

Playa de Cueva

Playa de Cueva / Turismo Asturias

Playa de Otur (Valdés)

Es una de las playas con mayor registro de nivel de ocupación en verano debido a la comodidad de sus accesos y la cercanía a la villa de Luarca.

Playa de Otur

Playa de Otur / Turismo Asturias

Playa de Salinas o Tercera de Luarca (Valdés)

Se localiza dentro del Paisaje Protegido de la Costa Occidental. Es una playa muy limpia que posee todo tipo de servicios. Los accesos son peatonales a través de un paseo marítimo que parte de la segunda playa de Luarca.

Playa Tercera de Luarca

Playa Tercera de Luarca / Turismo Luarca

Playa de La Ñora (Villaviciosa)

Pequeño arenal rodeado por acantilados. Tiene un alto grado de ocupación y combina buen acceso con un entorno atractivo.

Playa de La Ñora

Playa de La Ñora / Turismo Asturias

Playa de Rodiles (Villaviciosa)

Una de las playas más populares de Asturias. Este arenal dispone de una amplia zona arbolada y de un paseo marítimo de madera. Dispone de transporte público, además de un aparcamiento controlado y campings en sus mediaciones.

Playa de Rodiles

Playa de Rodiles / Turismo Asturias

Un sello de calidad internacional

La bandera azul no solo reconoce la belleza de las playas, sino también aspectos clave como la limpieza, la seguridad, la accesibilidad o la gestión ambiental. Para obtenerla, los arenales deben cumplir requisitos muy específicos, lo que convierte este distintivo en una garantía para los visitantes.

Noticias relacionadas y más

Naturaleza, servicios y diversidad

Desde playas urbanas con todo tipo de servicios hasta arenales más salvajes en entornos naturales, el litoral asturiano ofrece opciones para todos los gustos. La gran variedad de entornos convierte a Asturias y a estas playas en uno de los destinos turísticos más atractivos para pasar el verano en el norte de España.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Julián García Quirós, el cabo noreñés de 25 años que es el mejor tirador de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado: "Lo importante es la constancia en el entrenamiento"
  2. Atención conductores asturianos: atascos kilométricos en las próximas horas por lo ocurrido en las principales vías de salida
  3. El pueblo de Asturias donde veranea Dani Carvajal con su familia: así es el 'Hollywood del norte
  4. Conmoción por la muerte en un accidente de moto en México del policía asturiano David Trapiella Megido, de 50 años
  5. Unas minivaciones de seis días por Todos los Santos, gran novedad en el calendario escolar del próximo curso, que incluye otros tres macropuentes
  6. La exitosa pareja de Asturias premiada por Ayuso en el Día de la Comunidad de Madrid por ser ejemplo 'de lucha de todo lo bueno que hay en la vida
  7. La ganadería de los horrores: investigan a un matrimonio del Oriente por dejar morir a dos vacas y dos terneros y tener sin comer al resto del ganado
  8. La desesperación de una madre que ve cómo su hijo minusválido se puede quedar en la calle en Oviedo: "Sientes impotencia, he llamado a todas las puertas"

De Rodiles a Arnao, en Castropol: las dieciséis playas (dos de ellas nuevas) que lucirán este verano la bandera azul en Asturias

De Rodiles a Arnao, en Castropol: las dieciséis playas (dos de ellas nuevas) que lucirán este verano la bandera azul en Asturias

Envejecimiento y consumo de alcohol, claves de la alta incidencia del cáncer de hígado en Asturias

Envejecimiento y consumo de alcohol, claves de la alta incidencia del cáncer de hígado en Asturias

Carmen Rodríguez, la guía turística que lleva 25 años vendiendo "la Asturias por descubrir": "Empecé en una caseta de madera con un teléfono y poco más"

Carmen Rodríguez, la guía turística que lleva 25 años vendiendo "la Asturias por descubrir": "Empecé en una caseta de madera con un teléfono y poco más"

Asturias se refuerza como Paraíso Natural: la región gana dos banderas azules y suben a 16 las playas que lucirán el distintivo de calidad ambiental

Asturias se refuerza como Paraíso Natural: la región gana dos banderas azules y suben a 16 las playas que lucirán el distintivo de calidad ambiental

UGT Asturias premia a Víctor Manuel por "cantar sobre la lucha obrera"

UGT Asturias premia a Víctor Manuel por "cantar sobre la lucha obrera"

El Pacto por el Medio Rural de Asturias, pionero en España, llega a Bruselas: unión frente a la división generada con Mercosur

El Pacto por el Medio Rural de Asturias, pionero en España, llega a Bruselas: unión frente a la división generada con Mercosur

Los mineros de Mina Miura (Ibias) preparan su marcha de seis días hasta la Junta y a ver a Barbón: así son las condiciones de su encierro

Los mineros de Mina Miura (Ibias) preparan su marcha de seis días hasta la Junta y a ver a Barbón: así son las condiciones de su encierro

Zapico asegura que Asturias "no ha perdido un solo céntimo" de fondos europeos para Vivienda y que todos están en ejecución

Tracking Pixel Contents