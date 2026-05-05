Trasladan de la cárcel de Asturias a uno de los autores materiales del asesinato del "panameño": agredió a otro recluso y lo acusan "de extorsión y abuso"

La subdirección de Seguridad de la cárcel de Asturias pidió el traslado del centro penitenciario de Aurys Yoel Castillo, jefe de "La Santa", la banda dominicana que ordenó el asesinato de Emiliano Burke, alias "El Panameño", y también de José Antonio Durán Chalas, 'Último", acusado de ejecutar el ajuste de cuentas en Lugo de Llanera conduciendo el coche que trasladó al autor material del crimen. La plaza número 1 de la sección de instrucción del tribunal de instancia de Oviedo solo ha accedido a trasladar a Durán Chalas, quien agredió a un preso en el módulo 8, del que hubo que sacarlo al empezar a mostrar "una actitud de extorsión y abuso", y que ahora está en el módulo 5.

De Aurys Yoel Castillo de la Cruz, alias "El Elefante", cuya implicación en el crimen de Llanera se está valorando, la subdirección de Seguridad de la cárcel indica que "dirige una red de narcos a nivel nacional muy potente, su perfil es alto". Está implicado, añade la citada subdirección, en tráfico de droga a gran escala, a nivel de toneladas, con ajustes de cuentas, secuestros y vuelcos.

Y añade: "Discreto, pasa desapercibido, sin partes, pero con mucha entidad, una auténtico KIE (un interno que domina un patio o incluso una cárcel entera) con mucho peso en el módulo 6". Y resume: "A día de hoy es el interno más potente del centro". El magistrado instructor no ha autorizado su traslado, al estar pendiente presumiblemente de interrogatorios.

Hay otros implicados en el crimen de Llanera ingresados en la cárcel de Asturias, como Bladimir Alvarado de Jesús, otro dirigente de "La Santa", quien está ingresado en el módulo 9 y trata por todos los medios de que le trasladen al módulo 6, donde está su jefe, Aurys Yoel Castillo.

José Enrique Goris Santana, que facilitó apoyo logístico a los autores materiales del crimen, está en el módulo 5, pero "no puede ir al módulo 9 porque en la calle tuvo problemas con Bladimir Alvarado". Goris coincidió en el módulo 5 con José Antonio Durán Chalas. El centro priorizó meterle en ese módulo antes que con Aurys Yoel Castillo en el módulo 6.

El centro considera que tanto Aurys como Bladimir son presos FIES (Ficheros de Internos de Especial Seguimiento) DO, esto es, de Delincuencia Organizada.

Por otro lado, en la UTE están Luis Aníbal Jiménez González, amigo que traicionó a Emiliano Burke, y Rigoberto Antonio Jiménez Morán, quien supuestamente colocó un localizador en el coche del luego asesinado.

Nuevas declaraciones

Este miércoles declararán ante el juez del caso un taxista que recogió a Luis Aníbal y un amigo de Emiliano Burke después de que este fuese tiroteado en Lugo de Llanera. También declarará la pareja de Burke.