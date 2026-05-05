Tres asturianos entre los pasajeros aislados por el brote de hantavirus en un crucero de lujo

Hay tres asturianos entre los pasajeros aislados en el crucero MV Hondius afectado por un brote de hantavirus que ha causado la muerte de tres personas y enfermado a otras cuatro, tres de la cuales fueron evacuadas a los Paises Bajos, origen del crucero, y una a Suráfrica. Los tres asturianos, tal y como ha podido confirmar este periódico, forman parte de los catorce españoles a bordo del barco: además de ellos hay otro viajero de Castilla y León, tres de Madrid, cinco catalanes, una valenciana (la oceanógrafa Aitana Forcés-Vázquez) y un gallego. En total, trece pasajeros y un tripulante.

Los tres asturianos, que accedieron al barco dentro de un circuito de viaje organizado, están con buena salud, pero un poco cansados de la odisea que están viviendo, según confesaron a la cadena de televisión autonómica asturiana (TPA). Los pasajeros no pueden salir de sus camarotes desde el pasado 11 de abril, cuando falleció el primer afectado y se suspendió el periplo del crucero. Los asturianos quieren llegar cuanto antes a puerto, para hacer los controles sanitarios pertinentes y regresar a sus hogares, poniendo fin así a su confinamiento en el mar.

La hermana del viajero gallego que permanece a bordo del crucero de expedición MV Hondius, aseguró este martes al Faro de Vigo, diario pertenciente al mismo grupo editorial que LA NUEVA ESPAÑA, que el pasajero se encuentra "bien", sin síntomas y tranquilo ante la situación sanitaria que mantiene al buque fondeado frente a Cabo Verde. El pasajero, de 50 años y natural de la provincia de La Coruña, participa en la expedición que partió de Argentina el 1 de abril con un grupo de amigos.

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El barco continúa en aguas de Cabo Verde y sigue en conversaciones con las autoridades implicadas de cara a los próximos pasos. Este martes, un equipo de epidemiólogos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha estado llevando a cabo una evaluación para determinar las acciones a seguir. De momento, la organización ha anunciado la evacuación vía Cabo Verde a Países Bajos de los dos pasajeros con síntomas y el contacto y ha apuntado que no hay "motivo clínico" para hacer escala en Canarias -una de las opciones inicialmente sobre la mesa- de no aparecer nuevos casos. El plan es que el crucero siga su trayecto hasta Holanda.