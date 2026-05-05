TSK se convertirá el 13 de mayo en la cuarta empresa asturiana que cotiza en el Mercado Continuo de Bolsa

La compañía asturiana de ingeniería industrial y tecnología TSK ha lanzado hoy su salida a Bolsa con la aprobación y publicación del folleto informativo. Además, a partir de mañana y hasta el día 11 se abrirá de un proceso previo de emisión de acciones para ajustar su precio ("book building") dentro de la anunciada oferta pública de suscripción (OPS) para inversores cualificados por valor de 150 millones de euros. La compañía ha anunciado que el rango de precios de la oferta se sitúa entre 4,45 y 5,05 euros por acción con el objeto de promover una base accionarial diversificada y favorecer la liquidez de las acciones tras la admisión. La efectividad de la admisión y el comienzo de cotización de las acciones en el Mercado Continuo están previstos para el 13 de mayo.

En base al rango de precios de la oferta, tras la ampliación de capital, la compañía alcanzará una capitalización bursátil de entre 530 y 582 millones de euros aproximadamente y, en caso de ejercitarse íntegramente la opción de sobre-adjudicación, de entre 553 y 605 millones de euros aproximadamente. El precio final de la Oferta se determinará el próximo 11 de mayo una vez finalizado el proceso de "book-building" que arranca mañana y en el que los inversores institucionales (bancos, compañías de seguros, fondos de pensiones, gestoras de fondos...) pujan dentro del rango de precios establecido para ajustar el precio a la demanda real antes de salir a Bolsa.

TSK se convertirá en la cuarta compañía asturiana que cotice en el Mercado Continuo, junto a Duro Felguera, GAM e Izertis. Otras tres empresas asturianas (Seresco, Asturiana de Laminados y Treelogic) cotizan en el mercado de pymes en crecimiento BME Growth.

Como se anunció el pasado 24 de abril, la oferta consistirá en una oferta de suscripción de acciones (OPS) de nueva emisión con el objetivo de obtener unos fondos brutos de aproximadamente 150 millones de euros. TSK tiene previsto destinar los fondos netos de la oferta a reforzar su posición de patrimonio neto, mejorando su flexibilidad financiera para acelerar su plan estratégico de crecimiento orgánico. En concreto, la Compañía planea apoyar la expansión industrial y el crecimiento en mercados clave donde ya cuenta con presencia consolidada, incluyendo Europa, Norteamérica y Oriente Medio, así como en tecnologías clave como la generación de energía estable, la descarbonización industrial, las infraestructuras eléctricas y las instalaciones de manejo de minerales críticos.

En base al rango de precios, el número de acciones de la oferta estará comprendido entre 33.707.865 y 29.702.970. Además, la compañía concederá a Banco Santander, como entidad estabilizadora, una opción de suscripción de nuevas acciones de sobre-adjudicación de aproximadamente hasta el 15% del tamaño de la oferta por un importe máximo de 22,5 millones de euros, en un plazo de 30 días naturales a partir del inicio de la negociación de las acciones en las bolsas de valores. La compañía ha recibido compromisos vinculantes de inversores ancla que representan aproximadamente el 40% de las acciones de la oferta, y el 35% considerando la opción de sobreadjudicación. Entre dichos inversores se encuentran Amundi, Amundsen, DNB Asset Management, Global Income SIC, Janus Henderson y determinados "family offices" españoles.