UGT Asturias premia a Víctor Manuel por "cantar sobre la lucha obrera"
El artista mierense recibe este miércoles la Insignia de Oro de los galardones Primero de Mayo del sindicato
El cantante asturiano Víctor Manuel San José (Mieres, 1947) recibirá este miércoles la Insignia de Oro de UGT de Asturias, la principal distinción de los Premios Primero de Mayo que otorga el sindicato cada año. "Sus letras hablan de la lucha obrera, el amor, su nostalgia por Asturias y reivindica lo social", ha destacado la organización en un comunicado.
Asimismo, UGT concederá la Insignia de Plata al sindicalista Enrique Urbano García (San Martín del Rey Aurelio, 1954), miembro de la Comisión Ejecutiva del sindicato comarcal del Nalón del SOMA-FITAG.
Además, la Insignia de Plata al Trabajo Sindical de Base ha recaído en Ana Castellano Chapa, responsable del sindicato profesional de las escuelas infantiles de UGT Servicios Públicos; y la Insignia de Plata a la Sección Sindical ha sido para la sección sindical de UGT de Gonvarri Asturias.
Una larga trayectoria
Los Premios Primero de Mayo "son el máximo reconocimiento del sindicato, que rinde así homenaje a las personas y colectivos premiados y reafirma los importantes valores que estos encarnan", ha señalado UGT de Asturias.
Casado con la cantante y actriz Ana Belén, padre de dos hijos y abuelo de dos nietos, Víctor Manuel "es un cantautor profundamente enraizado a su Asturias, es un pilar de la canción de autor española, un referente del pop, con más de seis décadas de trayectoria, más de 30 álbumes publicados y más de 500 canciones escritas", ha remarcado el sindicato.
"A lo largo de su carrera, ha recibido múltiples premios por sus composiciones y producciones; reconocido fuera de nuestras fronteras, sigue escribiendo sobre temas de actualidad, la política, el amor y el desamor, elige actuar en directo, en sitios pequeños y sigue siendo un corazón tendido al sol que canta porque escribe", ha indicado UGT de Asturias.
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