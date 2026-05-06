Abril, como si fuera verano en Asturias: es el segundo más caluroso de la historia y también el más seco

Aunque mayo va camino de devolver a los asturianos al invierno, debido a las bajas temperaturas de estos días cuando ya se ha cumplido más de un mes y medio de primavera, la región dejó atrás un abril completamente fuera de lo normal por lo contrario: el calor inusual. El mes pasado fue el segundo abril más cálido registrado en la región desde 1961 y, además, el tercero más seco de toda la serie histórica, según el resumen climatológico elaborado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en la región.

La temperatura media alcanzó los 13,2 grados, tres por encima de la media habitual para este mes. El episodio más llamativo llegó durante la primera semana, cuando varias localidades del centro de Asturias superaron los 30 grados en pleno mes de abril, impulsadas por vientos cálidos del sur asociados a una borrasca situada al oeste de la Península.

Las estaciones de Amieva y Mieres-Baiña marcaron la máxima regional con 30,8 grados el día 6, registros impropios para esta época del año y más cercanos al inicio del verano.

Poca lluvia

Pero si el calor fue excepcional, la lluvia no se quedó atrás por su ausencia. En toda Asturias apenas se recogieron 24,4 litros por metro cuadrado durante el mes, un 78% menos de lo normal para abril. La escasez de precipitaciones agrava además el déficit hídrico acumulado del actual año hidrológico, que presenta hasta ahora un 24% menos de lluvia de la habitual.

El tiempo solo dio un pequeño respiro entre los días 11 y 13, con un descenso térmico provocado por la entrada de vientos del noroeste y el paso de un frente frío. Fue, junto al día 2, el único tramo del mes con temperaturas por debajo de lo normal.

La recta final de abril estuvo marcada por la inestabilidad y las tormentas. La Aemet contabilizó 3.193 descargas eléctricas en Asturias, con especial intensidad los días 7 y 27, jornadas en las que se registraron 1.161 y 937 rayos respectivamente.

También el viento dejó registros destacados en zonas de montaña. La racha máxima alcanzó los 101 kilómetros por hora en Vega de Urriellu el día 7.

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En contraste con el ambiente casi veraniego de buena parte del mes, las temperaturas mínimas volvieron a recordar el carácter cambiante de la primavera asturiana: Vega de Urriellu llegó a bajar hasta los -5,7 grados el día 12