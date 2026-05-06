Agenda: qué hacer en Asturias hoy miércoles 6 de mayo de 2026

Oviedo

Jaime Mayor Oreja presenta su ensayo «Una verdad incómoda»

A las 19.30 horas, el Club recibe a Jaime Mayor Oreja, exministro del Interior y presidente de la Fundación Neos, con motivo de su ensayo «Una verdad incómoda: Una conversación imprescindible sobre el testimonio de una época», en un acto en el que estará acompañado por la escritora y periodista Isabel San Sebastián y Jesús Sanz Montes, arzobispo de Oviedo.

Charlas de Salud

A las 19.00 horas, el Centro Social de San Claudio acoge la charla «Atención farmacéutica al paciente polimedicado», impartida por la farmacéutica Patricia Menéndez Martínez, dentro del programa de charlas de la Escuela Municipal de Salud.

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Cuentacuentos

A las 18.00 horas, la biblioteca de Vallobín acoge el cuentacuentos «¡Qué vivan los malos!», a cargo de Margarito y & Cía, con aforo limitado, máximo de dos personas adultas por niño o niña y previa inscripción en la biblioteca.

Semana de la ONCE

De 9.30 a 14.15 horas y de 16.30 a 19.00 horas, el Espacio Trascorrales, en la plaza de Trascorrales de Oviedo, acoge la exposición del Grupo Social ONCE, con entrada libre, en la que se desarrollan actividades y se visibiliza la realidad de las personas con discapacidad visual.

Pintando Oviedo

Durante todo el día, el Centro Social Villa Magdalena acoge la exposición «Pintando Oviedo», del artista Juan Eguren, una muestra que reúne 21 obras dedicadas a los rincones más emblemáticos de la capital asturiana y que puede visitarse del 5 al 20 de mayo en el horario habitual del centro.

Vidas Desplazadas

La calle Picasso acoge la exposición al aire libre «Vidas desplazadas: Derechos en suspenso», una muestra de fotografía humanitaria y fotoperiodismo que reúne 95 imágenes de 50 autores procedentes de distintas ediciones del Premio Luis Valtueña, centradas en visibilizar las realidades del desplazamiento forzado y las vulneraciones de derechos humanos en distintos contextos del mundo. Impulsada en el marco del compromiso de Médicos del Mundo con la justicia sanitaria global, la exposición pyede visitarse hasta el 8 de mayo.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. La torre de la Catedral también está abierta a las visitas, que son acompañadas, pero no guiadas, están disponibles de lunes a sábado y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio.

Museo de Bellas Artes

El Museo cuenta en la actualidad con una de las mejores colecciones públicas de arte de España, integrada por más de 15.000 piezas que abarcan desde el siglo XIV hasta el XXI. La exposición permanente del museo se puede visitar de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Museo Arqueológico

El Museo ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Centro de Recepción e Interpretación del Prerrománico Asturiano

A través de paneles interpretativos, mapas, cronogramas y fotografías el público puede realizar un recorrido en por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por sus quince monumentos. El Centro también cuenta con maquetas de Santuyano de Oviedo, San Salvador de Valdediós y Santa María del Naranco y con un audiovisual, cedido por el Museo Arqueológico de Asturias, sobre los templos y construcciones que componen el Prerrománico asturiano. Además, los visitantes pueden encontrar la información disponible en inglés, francés y en lenguaje Braille. El público podrá disfrutar también de un punto de consulta con libros monográficos sobre los monumentos y sobre el arte prerrománico asturiano. Para los más pequeños se cuenta con un área específica en la que podrán realizar sus propios dibujos de los monumentos asturianos durante la visita al equipamiento. Se dispone a su vez de un itinerario interactivo, en castellano y en inglés, en el que se explican los detalles de los monumentos y las fases arquitectónicas de este arte. Se puede visitar de miércoles a domingo, de 9.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas.

Gijón

Teatro Jovellanos

La Sociedad Filarmónica de Gijón ha incluido en su programación de la temporada el concierto que hoy darán los Jóvenes Intérpretes del Conservatorio. Será a partir de las 20.00 horas y al escenario del Jovellanos se subirán los ganadores del concurso «Jóvenes intérpretes» del Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón. En este caso, la ganadora es la violinista Daniela González Gutiérrez que tocará acompañada de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio, y los finalistas son Mario Arango Pérez (percusión), Álex Nieto Álvarez (saxofón) y Andrea Quevedo Remis (piano), con Ana Sampedro Alonso como pianista acompañante. Las entradas cuestan 6 euros, o 3 euros para los alumnos del centro.

Centro Municipal Gijón Sur

El programa de música en directo en los centros municipales llega hoy al Centro Municipal Gijón Sur con el grupo «Fuera de Serie». Será a partir de las 19.00 horas con entrada libre hasta completar aforo.

Centro Municipal de El Llano

Dentro del ciclo cine del Llano hoy se proyecta a las 19.00 horas la película finlandesa «Ariel», de A. Kaurismäki, (1988). La entrada es libre hasta completar el aforo. Es una proyección en verión original subtitulada.

Sociedad Cultural Gesto

En la Escuela de Comercio, en la sede de la Sociedad Cultural Gesto puede verse, hasta el 26 de mayo, la cuarta muestra de arte en pequeño formato, con aportaciones de más de una treintana de artistas. Se puede ver la exposición de 18.00 a 20.00 horas, de lunes a viernes.

Parque Hermanos Castro

Hasta el próximo 10 de mayo en el parque Hermanos Castro se celebra el evento gastronómico «The champion burguer». La entrada es libre y el horario es de lunes a jueves, de 18.00 a 00 horas, y de viernes a domingo, de 12.00 a 00.00 horas.

Paseo de Begoña

Por el paseo gijonés se pueden contemplar paneles fotográficos de la exposición «La guerra de Ucrania: mirada desde la vida civil».

Laboral Centro de Arte

En la LABoral Centro de Arte y Creación Industrial se puede ver la exposición «La sociedad automática», donde el artista asturiano Félix Luque, afincado en Bélgica, propone una reflexión crítica sobre el papel central que la tecnología ha adquirido en la vida de las personas. La muestra combina robótica, fotografía, escultura, vídeo, música y performance. Es un trabajo coproducido junto a iMAL, la Federación Valonia-Bruselas y Europalia España.

Palacio de Revillagigedo

La exposición «Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea» explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica y las investigaciones más recientes. Podrá visitarse hasta el 12 de julio. Los horarios son de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Además, los sábados y domingos habrá visitas guiadas, en concreto los sábados a las 18.00 horas y domingos 12.30 horas.

Galería Llamazares

Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Bea Villamarín

Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Mercado en Piedras Blancas

Los miércoles hay mercado semanal con puestos de ropa y alimentación en el entorno de la piscina municipal de Piedras Blancas, en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Poemas en el Lord Byron

El Café Lord Byron (calle Palacio Valdés, 1) alberga a las 19.03 horas la presentación del poemario «Entre la reflexión y el poema», de Matilde Gutiérrez Martínez. Acceso libre hasta completar el aforo de la sala.

Taller infantil en La Luz

La Biblioteca de La Luz programa a las 18.00 horas un taller de animación a la lectura impartido por La Caracola, para niños de 4 a 8 años. Plazas limitadas y con inscripción previa en la biblioteca.

«Psicotemas» para jóvenes

El Edificio Fuero acoge de 18.00 a 20.00 horas una nueva sesión de «Psicotemas», el ciclo de charlas sobre salud mental y bienestar emocional. La propuesta de hoy es «Amistades. Las que te cuidan y las que te desgastan».

XL Exposición de AUPA, alumnado de Aulas Populares

Un año más, fiel a la tradición, la exposición de fin de curso de AUPA mostrará al público la creatividad y el talento de sus alumnos y alumnas, con más de 150 participantes que compartirán sus trabajos de artes plásticas creados a lo largo del año. En esta ocasión, participará con sus obras el alumnado de los cursos de dibujo artístico, pintura al óleo, acuarela, grabado, estampación textil, cestería, porcelana fría, torno cerámico, tapicería, costura, impresión 3D, talla de madera y fotografía. De lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 21.00 horas. En la Factoría Cultural de Avilés, hasta el 7 de mayo.

Corvera homenajea a los nacidos en 1976 en el Hospital San Agustín

El Ayuntamiento de Corvera organiza un acto conmemorativo para las personas del concejo que este año cumplen 50 años, coincidiendo con el aniversario del Hospital Universitario San Agustín. Será a partir de las 18.30 horas en El Llar de Las Vegas. Acceso con invitación.

Exposición «El Víbora» en la Sala de Cómic

Hasta el 17 de mayo, en la Sala de Cómic de Avilés se puede visitar la exposición «25 años de contracultura», sobre la revista que marcó un antes y un después en la historia del cómic español. La revista se consolidó como un espacio de libertad creativa donde los autores experimentaron con el lenguaje gráfico, transformando la historieta en una herramienta de crítica, denuncia y reflexión. Abre de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas Los sábados, de 11.00 a 13.30 horas y de 16..00 a 20.00 horas. Y, domingos y festivos, abrirá en horario de 11.00 a 13.30 horas.

Exposición «La memoria de lo cotidiano»

En la casa de Cultura de Avilés se expone la colección de obras de Pérez Simón, que cuentan las tradiciones, costumbres y tipos sociales de las distintasregiones de España. El artista pone en diálogo el costumbrismo español con la singularidad del costumbrismo asturiano de comienzos del siglo XX. Se puede ver hasta el 15 de junio de 11.00 a 14.00 horas

Exposición «El contemplanubes»

El artista Pablo Basagoiti expone en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones su exposición «El contemplanubes», una colección de 30 imágenes del horizonte tomadas frente al mar Cantábrico. Se puede visitar martes y miércoles de 10.30 a 13.30 horas y de jueves a domingo de 18.00 a 19.00 horas.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Mesa redonda en Ciaño sobre medio ambiente y activismo vecinal

El Hogar el Pensionista de Ciaño acoge este miércoles, a las 19.00 horas, la segunda sesión de las jornadas «Salú ambiental y activismu vecinal». Participarán en la mesa redonda José Luis Rodríguez Peón, de la Plataforma contra la contaminación de Xixón; Fructuoso Pontigo, de la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies; Elena Vázquez, de la Plataforma contra la incineración de basuras y CSR de Mieres; un representante de la Plataforma contra los hedores en Langreo; y Manuel Fernández, de la Plataforma contra os vertidos tóxicos en Langreo.

«Sonata berlinesa», exposición en el centro cultural de Moreda

El centro cultural de Moreda, en Aller, alberga hasta el 29 de maho la exposición «Sonata berlinesa», con fotografías tomadas por Nicolás Cancio en la capital alemana. Puede verse los días laborables, de 16.00 a 21.00 horas.

Exposición sobre el cómic «La Balada del Norte», de Alfonso Zapico

La Casa de Cultura Escuelas Dorado de Sama acoge la exposición «La Balada del Norte», que consta de 42 paneles compuestos por dibujos originales del autor de cómic y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA Alfonso Zapico, todos ellos publicados en su obra «La balada del Norte». La muestra, promovida por la Fundación José Barreiro, puede verse hasta el 20 de mayo.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Hospital de la Fauna

Situado en El Castrín (Sobrescobio), puede visitarse de miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas. La instalación cuenta con un pequeño centro de interpretación en el que un veterinario cuenta el proceso de recuperación y reintroducción en el medio natural de los animales que son tratados en el complejo.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre de miércoles a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 horas, y sábados, domingos, puentes y festivos, de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 19.30 horas. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de «escape room» y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Centro

Selmana de les Lletres en Siero

La Fundación Municipal de Cultura, en colaboración con la Asociación de Vecinos de Bendición, organiza una actividad con motivo de la Selmana de les Lletres con un recital de monólogos, actuaciones teatrales y un concierto coral, así como diferentes actuaciones en las que se mostrará la riqueza de la llingua asturiana. Tendrá lugar en el Auditorio de la Pola a partir de las 19.00 horas.

Cuentacuentos en Pravia

El Auditorio José Barrera de Pravia acoge a partir de las 17.30 horas dos sesiones consecutivas de lectura compartida y narración oral bajo el título «Érase una voz», de Beatriz Sanjuán. La primera de las sesiones, de 45 minutos, está dirigida a bebés de 0-3 años, acompañados de sus familias (al menos una persona adulta por cada bebé). La siguiente, dirigida a público familiar, será de 90 minutos.

Cine en Noreña

La Casa de Cultura de Noreña acoge a las 19.00 horas la proyección de la película «La tarta del presidente», dirigida por Hasan Hadi, en versión original en árabe subtitulada en español. La sesión se enmarca en la programación de Laboral Cinemateca Ambulante.

Exposición «Sidra 2025», en Pravia

El auditorio José Barrera de Pravia expone hasta el 31 de mayo «Sidra 2025», un proyecto de Ediciones Patanegra que rinde homenaje a la sidra desde la creación cultural. La muestra reúne a 17 poetas y 15 artistas grabadores, y pone en valor este producto asturiano al fusionarlo con obra literaria y plástica contemporánea, con autores de la región y también de fuera de ella. El objetivo no es solo celebrar la cultura sidrera, sino también mostrar distintas interpretaciones, miradas y estilos de representación gráfica, técnica y artística en torno al tema. Horario de visita: de lunes a viernes, de 19.00 a 20.30 horas.

Parque de la Prehistoria de Teverga

Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. El Parque de la Prehistoria abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y fines de semana y festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado.

Mercado en Grado

La villa moscona celebra los domingos y los miércoles su tradicional mercado al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería... Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. El mercado permanece abierto de 8.30 a 14.30 horas aproximadamente.

Oriente

Cine en Arriondas

La Casa de Cultura de Arriondas acoge a las 19.00 horas la proyección del documental «Volver a casa tan tarde», dirigida por Celia Viada Caso. La directora explora a través de 10 pequeñas historias las piezas sueltas de la vida de María Luisa Elío, que formó parte de las vanguardias artísticas más importantes de mediados del siglo XX y que escribió, actuó y filmó «En el Balcón Vacío», una película en la que exploraba su propia herida como exiliada. La proyección se enmarca en la programación de Laboral Cinemateca Ambulante.

«Ajuares transformando huellas», de Sandra Fernández Sarasola, en Cabrales

La Casa Bárcena (Carreña, Cabrales) acoge hasta el 17 de mayo la exposición «Ajuares transformando huellas», un proyecto de Sandra Fernández Sarasola que parte de la idea de «mujer objeto» para avanzar hacia el concepto de «mujer contenedor»: contenedor de emociones, conocimiento, dudas, sueños, anhelos, tradiciones y ritos. La muestra rinde homenaje a las mujeres artistas que no pudieron ocupar su lugar en museos y galerías, y a tantas otras que vivieron (y viven) desde la sombra, para quienes el bordado, la costura, el tejido y las labores cotidianas se convierten en una forma de expresión silenciosa. Abre de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00, y los fines de semana de 10.00 a 14.00 horas.

Javier Bejarano expone en Llanes «Líneas de Infantería»

La Casa de Cultura de Llanes presenta hasta el 23 de mayo la exposición «Líneas de Infantería», de Javier Bejarano, un proyecto que mira la ciudad contemporánea desde sus fisuras: el crédito que la ruina concede al deterioro y a aquello que queda fuera de lo liso y lo normativo. La muestra plantea un recorrido por materiales del derrumbe y por “restos” que, lejos de ser simple escombro, funcionan también como puntos de apoyo para pensar nuevas construcciones, por endebles que parezcan. Abre de martes a sábados, de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00 horas.

Arte Rupestre en Ribadesella

El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo, en el que los visitantes pueden conocer cuándo se produjo el descubrimiento de la cueva, quiénes la habitaron o cómo son las muestras de arte rupestre que conserva en su interior. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 9.45 a 17.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 9.45 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado. Además, hasta el 28 de octubre se puede visitar la cueva de Tito Bustillo, de miércoles a domingo, de 10.15 horas (primer pase) a 17.00 horas (último pase).

Occidente

Bebecuentos en Cangas del Narcea

La Biblioteca Padre Carvallo de Cangas del Narcea acoge a las 18.00 horas «Bebés de cuento», a cargo de «Tras la Puerta Títeres», en el que los bebés, con un adulto acompañante, podrán jugar, cantar, contar, hacer pequeños títeres y disfrutar de juegos de expresión para animar a la lectura durante una hora.

Cine en Navia

La Casa de Cultura de Puerto de Vega acoge a partir de las 17.30 horas «Lo meyor de Llaboral Cinemateca Curtios. 10 años de cortos asturianos», con la proyección de una selección especial de algunas de las obras que han cosechado más premios y reconocimientos durante los diez años de Laboral Cinemateca Ambulante: : «No Jungle!», «Ciruela de agua dulce», «El diañu», «Beyond the Glacier», «Gniele Baila» y «Vas a ser mi memoria siempre».

Mercado en Luarca

Los puestos con alimentación, artesanía, jardinería y textil ofrecen sus productos durante toda la mañana en la plaza del Ayuntamiento y en la plaza Carmen y Severo Ochoa.

Museo del Oro de Navelgas

Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Puede visitarse de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas (los martes solo en horario de mañana); los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas. El tercer fin de semana de cada mes, el museo permanecerá cerrado. Reservas en info@museodeloro.es o 985806018.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega

El Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil, situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a domingo, de 10.30 a 14.00 horas.

Museo Las Ayalgas de Silviella en Belmonte

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El equipamiento acoge una amplia colección de piezas antiguas restauradas y en funcionamiento como vehículos, maquinaria o una fábrica de gaseosa, así como una colección de útiles cotidianos y otra de elementos tradicionales asturianos. Se puede visitar de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.00 horas. Más información en el correo electrónico info@lasayalgas.es o en los teléfonos 985555716 y 696777428.