Arancha Osoro, presidenta de las galerías de arte de Asturias: "La ley de mecenazgo no es valiente"

Las galerías de arte son el único sector cultural en España que mantiene el IVA al 21%. "No tenemos el impuesto reducido y somos las únicas que abrimos gratuitamente todos los días del año. Vas al cine y pagas. Vas al teatro y pagas. Pero puedes entrar a ver una exposición que, al final, busca dar visibilidad a los artistas y en la que, como mucho, venderás dos o tres obras que te dará para pagar el alquiler y poco más". Así resumió ayer Arancha Osoro, presidenta de la asociación de galerías de arte contemporáneo de Asturias, el problema al que se enfrenta su sector ante la perspectiva de una nueva ley de mecenazgo. "Porque el mecenazgo", concluyó Osoro, "no funciona en el vacío, funciona cuando hay un ecosistema, y el IVA al 21% no lo es".

La presidenta de las galerías y la jurista Covadonga Santianes, experta en derecho de las fundaciones, fueron ayer las encargadas de inaugurar el ciclo del RIDEA sobre "Mecenazgo, cuenta pendiente para Asturias", que coordina el crítico Luis Feas. La jornada de ayer, una primera exposición de estado de la cuestión a la que seguirán otras dos sesiones los dos próximos martes, sirvió para reivindicar algunas cuestiones concretas, más allá del IVA, como la consideración de proyectos de interés general para los realizados por las galerías, y para poner en cuestión que el deporte se sume a estas legislaciones, lo que Feás aventuró que podría considerarse casi "competencia desleal".

La otro gran conclusión, expuesta por Osoro y defendida por el resto, es que frente a unas leyes de mecenazgo con incentivos fiscales tan atractivos que las grandes empresas "no pudieran resistirse", las propuestas que hay encima de la mesa, con deducciones con un tope de 5.000 euros por año durante tres años, parecen escasas y orientadas, más bien "a un micromecenazgo". "No son valientes", resumió Osoro en referencia a los legisladores.

Covadonga Santianes admitió, por su parte, que la legislación sobre fundaciones tiene ya años y necesita adaptarse a los tiempos actuales. "Siempre nos pasa un poco eso, que con la legislación vamos un poco por detrás de lo que necesita la sociedad", expuso.

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La siguiente sesión del ciclo de mecenazgo, prevista para el martes 12 de mayo a las 19.00 horas en la sede del Ridea, contará con los diputados regionales Noelia Macías y José Luis Costillas y con Alberto Fernández, director general de PaviteK.