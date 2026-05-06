ArcelorMittal reconoce que está donando acero para el polémico salón de baile de la Casa Blanca que impulsa Trump

ArcelorMittal ha reconocido que está donando acero para el polémico proyecto de salón de baile de la Casa Blanca impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump sin aprobación inicial del Congreso.

Hasta la fecha, la multinacional siderúrgica ya ha entregado 600 toneladas para el proyecto, según confirmó el director financiero de ArcelorMittal, Genuino Christino, durante una conversación con analistas. "Tenemos un historial de donaciones de acero para edificios y proyectos emblemáticos en todo el mundo que demuestran su resistencia y flexibilidad", afirmó Christino.

Los republicanos en el Congreso de Estados Unidos impulsaron la semana pasada una iniciativa legislativa para financiar y acelerar la construcción del salón de baile, argumentando que los riesgos de seguridad habían aumentado tras el tiroteo registrado en una cena a la que asistía Trump.

El presidente de Estados Unidos había declarado previamente que las donaciones privadas sufragarían un costo estimado de 400 millones de dólares.

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El diario "New York Times" ya había adelantado a principios de abril que ArcelorMittal estaba suministrando acero europeo para la estructura del nuevo salón de baile de la Casa Blanca, lo que fue tachado por los Demócratas como "una bofetada en la cara de los trabajadores estadounidenses" del sector siderúrgico.