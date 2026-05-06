Arde por completo una casa de dos alturas en La Felguera (Langreo)

Efectivos de Bomberos del SEPA con base en los parques de San Martín del Rey Aurelio y La Morgal extinguieron esta noche un incendio declarado en una vivienda ubicada en Vega de Abajo, La Felguera, Langreo.

El incendio, en el que no se registraron daños personales, calcinó el inmueble de dos alturas. La intervención de los bomberos evitó que el fuego se propagase a otra vivienda anexa.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 22.17 horas de ayer martes. En la llamada indicaban que estaba quemando una casa de dos alturas con viviendas adosadas.

La Sala 112 del SEPA activó una dotación, con cinco efectivos, del parque de San Martín que se trasladó al lugar con dos autobombas, un vehículo de altura y uno de transporte de personal. Paralelamente también se activó, de apoyo, otra dotación con dos efectivos del parque de La Morgal con una autobomba nodriza.

Un bombero comprueba que no hay puntos calientes en la vivienda. / SEPA

Cuando los bomberos llegaron al lugar el incendio estaba completamente desarrollado por lo que, además de sofocar las llamas, se priorizó evitar que estas se propagasen a una construcción anexa. Entre otras tareas tuvieron que retirar parte de la cubierta y el falso techo para contener el fuego.

A las 0.47 horas dieron por controlado el incendio y parte de la dotación de San Martín del Rey Aurelio regresó a su base y la desplazada desde La Morgal retiró por completo a su parque. En lugar continuó el resto de personal realizando tareas de enfriamiento y ventilación hasta las 2.20 horas.

La vivienda durante la extinción del fuego. / SEPA

Tanto a lo largo de la noche como a primera hora, por protocolo, los bomberos han acudido a revisar el incendio con la cámara de imágenes térmicas para comprobar que no hay reproducciones.

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El incidente se comunicó a la Policía Local y Nacional, a la Guardia Civil y a título informativo, puesto que no había afectados, al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).