Asturias ya está preparada para el hantavirus: el HUCA dispone de un análisis PCR específico

Las posibilidades de que el hantavirus llegue a Asturias son muy limitadas, en teoría, pero la sanidad regional ya está preparada para esta eventualidad. El Laboratorio de Microbiología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) ya dispone de una prueba PCR específica que permitiría su rápida detección en el caso de que aparecieran personas con sospecha de infección. Por su parte, la consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha confirmado este miércoles en Gijón que los tres asturianos atrapados en el crucero “MV Hondius” están "en una buena situación clínica, sin sintomatología, y en aislamiento desde principios de mes".

“Tendríamos los resultados en unas cuatro horas desde la llegada de la muestra al Laboratorio”, ha explicado a LA NUEVA ESPAÑA Santiago Melón, jefe del servicio de Microbiología y Parasitología del HUCA.

Toma de muestras para una PCR en el HUCA. / Irma Collín

Hasta la fecha, en Asturias no se ha registrado nunca ningún caso de la enfermedad en humanos, que se sepa. “No tenemos los roedores silvestres que son reservorio conocido de los hantavirus que hay en el este de Europa”, precisa el epidemiólogo Ismael Huerta, coordinador de Salud Pública del Área de Salud I – Occidente.

Un laboratorio que se adelanta

El doctor Melón fue el principal artífice, en 2020, de que la sanidad asturiana estuviera preparada para recibir al coronavirus SARS-CoV-2 que originó la pandemia mundial de covid-19. Ese estar en guardia y adelantarse a los acontecimientos fue uno de los factores que motivó el escaso impacto de la primera oleada de la pandemia en Asturias.

Mientras otras comunidades autónomas no disponían de pruebas de laboratorio capaces de responder a la oleada de análisis demandados, en el Principado la reacción fue considerada como un paradigma de previsión y buen hacer.

Laboratorio de Microbiología del HUCA. / Miki López

Ahora, con la alarma surgida por los contagiados que viajan en el crucero “MV Hondius”, en el que viajan tres asturianos, de nuevo el complejo sanitario ovetense está en disposición de dar una respuesta rápida.

Por su parte, Concepción Saavedra ha asegurado este miércoles que "estamos en contacto muy estrecho y permanente, mañana y tarde, desde la Dirección General de Salud Pública y desde la Consejería de Salud con el Ministerio de Sanidad, que es el que nos va informando de la situación". Por el momento, a la Consejería les han trasladado que "los asturianos están haciendo todo el protocolo de aislamiento".

Asimismo, Saavedra agregó que "estamos esperando a que nos manden el protocolo o procedimiento de dónde estará el barco" para actuar de una forma u otra". "De todas maneras, tenemos que dar mucha tranquilidad a las personas porque tenemos una amplia experiencia en sanidad exterior, en salud pública y en los procedimientos que hay que tomar en este tipo de actuaciones. En Asturias estamos preparados para la atención de estos pacientes, pero ahora estamos a la expectativa de que nos digan qué va a ocurrir y cuál va a ser el protocolo", desarrolló.

Muestras necesarias

¿Qué muestras serían necesarias? Tres tipos, según Santiago Melón: sangre completa, exudado faríngeo y orina.

El Hantavirus es un germen “de difícil transmisión entre humanos, pero grave, con hasta un 40% de mortalidad”, indica el jefe de Microbiología del HUCA. Se suele adquirir de los desechos (excrementos, saliva...) de roedores (de ratoncillos, pero no rata común). “Comienza con síntomas respiratorios, una gripe, y evoluciona a problemas pulmonares o renales”, indica Santiago Melón.

El virólogo asturiano subraya que la transmisión entre humanos es “difícil e infrecuente”, pero a la vez el hantavirus es “grave para quien resulta infectado”. Por el momento, la infección que provoca “no tiene tratamiento específico, pero sí una terapia sintomática, de soporte”.

Dinámica del hantavirus

Los hantavirus del Nuevo Mundo se encuentran por toda América, pero con especies de virus diferentes en Norteamérica y Sudamérica. "En los humanos pueden producir una enfermedad llamada síndrome pulmonar por hantavirus, que tiene una mortalidad alta (60-80%)", señala Ismael Huerta.

Entre estos últimos figura el llamado virus "Andes", que produjo una epidemia en una zona de Argentina en 1996, en la que se detectó por primera vez la posibilidad de contagio de persona a persona, al infectarse varios médicos que atendieron a los pacientes.

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Este virus Andes se encuentra sobre todo en Argentina y Chile, aunque se ha detectado por toda Sudamérica hasta México. "La transmisión entre personas de este virus Andes necesita un contacto estrecho y prolongado con el infectado", subraya el doctor Huerta. Y agrega el coordinador de Salud Pública del Área de Salud I – Occidente: "No se ha detectado el contagio de persona a persona por el resto de especies de hantavirus".