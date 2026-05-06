Asturias se suma al Pacto Rural Europeo

Asturias se sumó formalmente este miércoles al Pacto Rural Europeo. El director general de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea, Mario Milouchev, y el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, firmaron el acuerdo a primera hora de esta tarde en Bruselas.

Concluyeron así dos intensas jornadas de una amplia delegación asturiana que han explicado a las autoridades comunitarias y representantes diplomáticos españoles en la capital europea el contenido y alcance del Pacto por el Medio Rural de Asturias, acoredado el año pasado con diversas entidades del Principado.

Milouchev y Marcos, en Bruselas. / MARIO BANGO

Para Marcelino Marcos Asturias está en línea con lo que plantea la Comisión Europea para el futuro del mundo rural: "Es una iniciativa que busca fortalecer las áreas rurales y avanzar hacia unos territorios más resilientes, conectados y prósperos en el horizonte de 2040".

Pero la batalla es, como casi siempre, económica. La delegación asturiana expresó a los responsables agrícolas de la Comisión que no están en absoluto de acuerdo con la reducción que plantean para el siguiente período presupuestario (2028-2035) de la Política Agraria Común (PAC). "Para aplicar estas políticas que plantea el Pacto de forma integral se requiere un marco financiero sólido y solvente" subrayó Marcos. La idea central de este Pacto Rural Europeo es fortalecer un medio rural que sufre despoblamiento y, en ocasiones, está en desventaja competitiva con las zonas urbanas, más desarrolladas. Para ello es necesaria una mejor gobernanza, favorecer el acceso a financiación y lograr la participación activa de la ciudadanía.

Marcelino Marcos con Marcos Alonso, en Bruselas. / MARIO BANGO

Un gijonés de anfitrión

Además de los representantes de la Comisión, el principal instrumento ejecutivo de la Unión Europea (UE), la delegación asturiana mantuvo una larga reunión en la sede de la Representación Permanente de España ante la UE (Reper) cuyo embajador principal es el gijonés Marcos Alonso, quien actuó como anfitrión. Después explicaron el contenido del acuerdo de nuestra región a los técnicos españoles que se ocupan de los temas del medio rural en la propia Reper y que son los interlocutores permanentes con la Comisión y el resto de instituciones comunitarias.

Tanto para el gobierno como para las otras entidades asturianas representadas (UCA, USAGA y COAG, la Federación Asturiana de Empresarios (Fade) por medio de Asaja, Cooperativas Agroalimentarias y la Federación Asturiana de Cofradías de Pescadores), el Pacto alcanzado en la región es pionero y puede servir de hoja ruta a otras comunidades españolas y regiones europeas, según recalcaron todos los interlocutores con los que estuvieron durante estas dos jornadas en la capital comunitaria.