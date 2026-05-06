La Autónoma homenajea en verano a Juan Luis Vázquez con un congreso científico internacional

La Universidad Autónoma de Madrid celebrará el 80 cumpleaños del matemático asturiano Juan Luis Vázquez con un congreso científico internacional dedicado a su trayectoria en el campo de la difusión no lineal. "JLV80: A Life of Nonlinear Diffusion" ("Una vida dedicada a la difusión no lineal"), se celebrará del 29 de junio al 3 de julio de 2026 en La Cristalera, la sede de la UAM en Miraflores de la Sierra, en Madrid.

El homenaje reunirá a especialistas de universidades y centros de referencia en el ámbito matemático de todo el mundo: Europa, América y Australia. El cartel del congreso incluye entre los ponentes a José A. Carrillo, de la Universidad de Oxford; Alessio Figalli, de ETH Zürich; Yannick Sire, de Johns Hopkins University; Jean Dolbeault, de la Universidad Paris Dauphine; Manuel del Pino, de la Universidad de Bath; Enrico Valdinoci, de la University of Western Australia, y Noemí Wolanski, de la Universidad de Buenos Aires, entre otros.

La organización corre a cargo de Matteo Bonforte, Félix del Teso, David Gómez-Castro y Fernando Quirós, todos ellos vinculados a la Universidad Autónoma de Madrid.

No será el único homenaje que recibe el matemático asturiano en este 2026. Esta misma semana el periodista José Manuel Vaquero, consejero de Editorial Prensa Ibérica, empresa a la que pertenece este diario, le dedicará la conferencia que clausura el ciclo de charlas de la Sociedad Protectora de la Balesquida. "Juan Luis Vázquez como estímulo e inspiración" es el título de la intervención de Vaquero, al que une una larga amistad con el matemático nacida desde la infancia de ambos en con Bueño, en Ribera de Arriba.

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Vázquez, profesor emérito de Matemática Aplicada en la Autónoma y profesor honorífico de la Complutense ha centrado su carrera en las ecuaciones en derivadas parciales, el análisis no lineal y los modelos de difusión, a los que alude el homenaje que le rendirán en Madrid. La difusión no lineal estudia fenómenos de propagación, transporte y evolución en sistemas donde el comportamiento no responde a modelos lineales simples.