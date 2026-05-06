Carmen Rodríguez, la guía turística que lleva 25 años vendiendo "la Asturias por descubrir": "Empecé en una caseta de madera con un teléfono y poco más"

Carmen Rodríguez Martínez vende desde el mostrador de su oficina "la Asturias por descubrir". Ese gran concejo, ubicado a hora y veinte de Oviedo por una carretera llena de curvas, que lo tiene "todo" para triunfar: "turismo de naturaleza con muchísimo territorio, infinidad de recursos patrimoniales, gastronomía con el vino a la cabeza y una villa con todos los servicios". Todo eso es Cangas del Narcea. "Asturias está creciendo mucho a nivel turístico, pero quedaría este rincón...", afirma.

La primera "oficina" de turismo

La oficina de turismo de Cangas nació con Carmen. Cuando no era ni tan siquiera una oficina, sino una caseta de madera "con un teléfono y poco más". Eso fue hace 35 años, en el verano de 1991. Carmen Rodríguez, canguesa de toda la vida y diplomada en Turismo, consiguió su primer contrato estival nada más acabar la carrera. "En aquel momento no había muchos perfiles de turismo, así que entré casi directamente. Hasta el 99 estuve trabajando solo los meses de verano, encadenando contratos", cuenta. Hasta que salió una plaza fija y el quiosco pasó a ser una oficina por la que hoy pasan unos 9.000 visitantes al año y en la que trabaja una guía más.

Carmen Rodríguez, delante de la oficina de turismo de Cangas del Narcea / Pablo Solares

"Hubo una subida de turistas pospandemia como en casi todos los destinos, luego hubo un descenso muy pequeño y desde entonces andamos con pequeños altibajos", precisa. El turista que llega a Cangas es mayoritariamente nacional, busca ante todo naturaleza y pregunta mucho por los osos. No obstante, también los hay enamorados de la Descarga y de la Fiesta de la Vendimia, que "está cogiendo mucho auge". "El 90% del turismo es nacional; el internacional crece muy despacito y representa un porcentaje muy pequeño, por debajo del 10%. Por el avistamiento de osos se pregunta de forma habitual. Por ejemplo, ahora estamos en unas de las mejores épocas del año para verlos".

"El 90% del turismo es nacional; el internacional crece muy despacito y representa un porcentaje muy pequeño, por debajo del 10%"

De Muniellos al Bosque de Moal

Cuando una persona entra en la oficina de turismo, lo primero que le pregunta Carmen es "qué espera" de Cangas, porque "no es lo mismo si tiene en mente hacer senderismo o no". Si quieren naturaleza, las posibilidades que ofrecen el concejo son enormes. Muniellos es la ruta más emblemática, pero al tener un estricto régimen de visitas, muchos hacen la "alternativa": el Bosque de Moal. "En la zona de Leitariegos tenemos el Cueto de Arbás, que es el primer 2.000 de la Cordillera entrando por el oeste. En el entorno de Muniellos está también Oubachu, o en la zona del Besullo la del Pomar de las Montañas. Esas son las más conocidas, pero hay más y también paseos, que son rutas más chiquitinas y accesibles a todo el mundo, como el Paseo del Vino".

Una actividad de avistamiento de osos en Muniellos. / Miki López

En el concejo más grande

Cangas es gigantesco. Es el concejo más grande de Asturias con una extensión de 823 kilómetros cuadrados y unos 300 núcleos de población. Carmen Rodríguez no ha llegado a todos, pero sí a "bastantes", dice. Se considera una afortunada por poder vender su tierra. "Me siento cómoda aquí, en un territorio que conozco bien, donde tengo todo lo que necesito".

Si tuviese que quedarse con algún rincón de ese Cangas que promociona todos los días, ese sería el Valle de Leitariegos, "menos conocido que Muniellos". "Es un valle muy chulo a efectos de panorámica. Luego hay zonas más apartadas, la zona de las montañas o el valle de Xunqueras, que está limitando por el este. Hay ahí zona de brañas, pero es muy difícil de llegar en tiempo. Casi tardas lo mismo en acceder allí que en llegar a Oviedo, pese a ser del mismo municipio. Cangas es un concejo muy grande y vertebrado por muchos ríos, por lo que la movilidad dentro de él tampoco es fácil".

"Me siento cómoda aquí, en un territorio que conozco bien, donde tengo todo lo que necesito"

El Museo del Vino

Uno de los grandes atractivos de la villa de Cangas es el Museo del Vino, que Carmen muestra casi a diario junto a otra compañera. La mayoría no tiene ni idea de que en Asturias se hace vino, el vino de Cangas, que además tiene Denominación de Origen propia. "El Museo consta de dos edificios. Uno, que es el de más nueva creación, alberga la zona expositiva. Tiene audiovisuales, piezas... Y el segundo edificio es un llagar en el que se encuentra una prensa de vigas de tipo romana", detalla.

Vistas de Cangas del Narcea. / Ángel González

En alojamientos turísticos, Cangas del Narcea está servida. Casas rurales hay muchas y plazas hoteleras, con el Parador de Corias a la cabeza, también. Además, pronto se abrirán nuevas plazas gracias al renacer del hotel Truita y viviendas turísticas. "Tenemos una muy buena asociación de turismo rural, que además es muy dinámica. Por ejemplo, ahora en breve tienen el festival de ecoturismo", comenta. Carmen Rodríguez percibe que cada vez son más los cangueses que vuelven a casa en busca de un nuevo futuro.