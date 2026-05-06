Empujón a las renovables en Asturias: aprobados 45 millones para la central de bombeo de Salime y 7,1 millones para preparar El Musel para la eólica marina

Dos proyectos claves para desarrollo de las energías renovables en Asturias, como son la central hidroeléctrica de bombeo del embalse de Salime y la adecuación de El Musel para alojar industrias de componentes de la eólica marina, recibirán una inyección de más de 52 millones de euros de fondos europeos para su ejecución.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha anunciado esta mañana la propuesta de asignación provisional de 670 millones de euros correspondientes a varias líneas de ayuda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para el desarrollo de la eólica marina y las energías del mar, centrales hidroeléctricas de bombeo, cadena de valor renovable, movilidad sostenible y producción de electricidad y calor a partir de renovables.

Entre los proyectos beneficiados por esas ayudas, gestionadas por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), hay dos que se ubican en Asturias.

Central hidroeléctrica de bombeo de Salime. La empresa andaluza Magtel, que recientemente ganó el concurso de acceso al nudo eléctrico de Narcea para conectar su futura central hidroeléctrica de bombeo de La Barca (Tineo), recibirá una ayuda de 45 millones de euros del plan BORALMAC II para poner en marcha el proyecto de la central hidroeléctrica de bombeo de Salime. Esta instalación reversible (bombeará agua del actual embalse a un nuevo depósito superior durante las horas valle y la dejará caer por gravedad para turbinar en la horas punta) tendrá una potencia de bombeo de 265 MW, una potencia de turbinación de 247 MW y una capacidad de almacenamiento de 3.810 MWh. El presupuesto del proyecto supera los 210 millones de euros y las obras incluyen la construcción de una balsa de 3,3 hectómetros cúbicos de capacidad y de 19 hectáreas de extensión a un kilómetro de la margen izquierda del embalse de Salime. La central eléctrica reversible, que será subterránea, ya cuenta con permiso de acceso y conexión a la red en la subestación de Pesoz.

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Eólica marina en El Musel. El Ministerio para la Transición Ecológica también ha anunciado una ayuda de 7,16 millones de euros del plan PORT-EOLMAR a la Autoridad Portuaria de Gijón para el condicionamiento integral del muelle Romualdo Alvargonzález Figaredo y la adaptación de explanadas logísticas para el despliegue industrial de la cadena de valor de la eólica marina flotante en El Musel. La Autoridad Portuaria tiene previsto invertir 8,01 millones en ese acondicionamiento del muelle Norte, donde el grupo Zima y la compañía china Dajin Offshore pretenden instalar una planta de fabricación de cimentaciones para la eólica marina