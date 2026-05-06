La gran añada de los MIR: 29 de los 1.000 mejores realizarán la especialidad en Asturias, y ellos explican sus motivaciones

Año redondo para la sanidad asturiana. El mes que viene empezarán a realizar la especialidad en el Principado 29 de los 1.000 médicos mejor clasificados en el examen MIR del pasado mes de enero, de ámbito nacional.

Esta cifra marca un máximo histórico. Y no se queda en un éxito cuantitativo, sino que es también cualitativo, dado que cinco de esos nuevos residentes quedaron situados entre los 100 primeros de la prueba. El año pasado no eligió Asturias ninguno de los 100 de cabeza; mientras que en 2024 y en 2023 lo hicieron una cada año.

La elección de los mejores médicos del último examen MIR / .

La adjudicación de plazas comenzó en la mañana de este pasado lunes en el Ministerio de Sanidad y continuará en los próximos días. Como se ha indicado, han elegido la sanidad asturiana 29 de los 1.000 primeros. El año pasado habían sido 25; en 2024, Asturias fue elegida por 26 aspirantes de los 1.000 primeros; en 2023, por 20; en 2022, por 25; en 2021, por 21; y en 2020 por 15 de los 1.000 primeros de la prueba.

De esas 29 plazas, 22 corresponden al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA, Oviedo), 6 al Hospital de Cabueñes (Gijón) y la restante al Hospital San Agustín (Avilés).

Como dato llamativo, cabe indicar que el servicio de Neumología del HUCA ha sido el primer elegido de toda España en esa especialidad, y por dos candidatas con números mucho mejores que las siguientes (la 65 y la 227 en el HUCA, y el siguiente de Neumología ha sido el 907, que ha optado por el Hospital Valle de Hebrón, de Barcelona).

Cabueñes hace historia en Medicina de Urgencias

Otra cuestión relevante es que la primera elección de la historia a nivel nacional de una plaza de Urgencias y Emergencias ha correspondido al Hospital de Cabueñes, de Gijón. David Pastor, nacido en Astorga en el año 2001, completó el grado en Medicina en Oviedo, la ciudad en la que también se preparó para llevar a cabo el examen MIR. Fue el pasado mes de marzo cuando se produjo su primer contacto con el que a partir de junio se convertirá en su lugar de trabajo. "Acudí a las jornadas de puertas abiertas que hicieron y me encantó lo que me encontré. Me indicaron que se centrarían en ayudarme y estoy seguro de que será una buena experiencia", explicó Pastor.

A pesar de que llegó a dudar en algunos instantes, por ser Medicina de Urgencias y Emergencias una nueva especialidad, Pastor tuvo todo claro en las últimas jornadas. "Este tipo de trabajo es bastante dinámico y conlleva que tengas que saber un poco de todas las especialidades. Siempre me llamó la atención", apuntó el joven leonés, quien desde pequeño sintió su pasión por la medicina. "Siempre supe que querría dedicarme a ello", agregó Pastor, cuya pareja, Clara, es ovetense. Además, este joven leonés tiene a otros familiares residentes en Asturias.

En el servicio de Urgencias de Cabueñes han celebrado que el primer MIR a nivel nacional haya elegido el hospital gijonés. "Ha sido una gran noticia. Seguro que eso nos va a aportar mucha ilusión, savia nueva y motivación", argumentó la médica Arancha Martín, quien al igual que el resto de sus compañeros destacó que "David nos pareció un chico muy simpático, activo y motivado". "Estamos muy contentos. Es un orgullo que haya seleccionado Cabueñes", resaltaron.

Las motivaciones de los cinco mejores

Como ya adelantó LA NUEVA ESPAÑA, una gran novedad referida a Asturias es que el mejor MIR que vendrá al Principado hará la especialidad de Medicina Interna en el Hospital San Agustín, de Avilés. Saúl Teijeiro Suárez tiene el número 37 del examen de enero. “Hice ya prácticas en el San Agustín, y me gustaron especialmente las de Medicina Interna, donde estuve muy a gusto con el equipo. Además, buscaba ver mucha variedad de pacientes y alejarme de un hospital grande donde todo está más especializado”, explica.

El segundo mejor, número 58, hará Dermatología en el Hospital de Cabueñes, de Gijón.

El tercero, Ignacio de la Vega Morán, con el número 60, se formará en Pediatría en el HUCA, después de "dudar también con Cabueñes". Realizó prácticas en ambos hospitales durante la carrera "y en los dos casos me sentí tremendamente acogido por unos equipos increíbles". El factor que le llevó a inclinarse por el hospital ovetense es que tiene UCI Pediátrica. "Los cuidados intensivos pediátricos son una de mis áreas favoritas, aunque también me gustan mucho urgencias y atención primaria», precisa el doctor De la Vega.

La cuarta, con el número 65, se especializará en Neumología en el HUCA. Se da la circunstancia de que pospuso su elección durante unas horas a la espera de lo que podía escoger su novio, que tenía una posición menos privilegiada.

Y el quinto, el número 95, se especializará en Oftalmología en el HUCA. Se trata de Marcos Seivane Álvarez, nacido en Grado, en 2001. “Nunca me planteé hacer Oftalmología hasta casi el final de la carrera, cuando di la asignatura. Me pareció muy interesante y me gustó mucho hacer las prácticas, porque la especialidad es muy variada y tiene una parte quirúrgica y una parte de consultas”, señala el joven moscón.

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Inicio, el 5 de junio

Una vez concluida la adjudicación de las 9.275 plazas ofertadas –los candidatos teóricos por haber aprobado el examen son 15.084; a la hora de la verdad, suelen ser menos–, los aspirantes que las obtengan tomarán posesión de las mismas los días 4 y 5 de junio (en las comunidades donde el 4 sea festivo, lo harán los días 3 y 5). El inicio del periodo formativo será el 5 para todos los residentes. Culminará así otro proceso que tiene como principal novedad el estreno de la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias, que arranca con un total de 86 plazas.