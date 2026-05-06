Higienistas dentales de toda España se reúnen en Oviedo para demandar "más presencia" en la sanidad pública

Oviedo acoge este viernes y sábado una Convención Nacional de Higienistas Bucodentales que tendrá como escenario el Palacio de Congresos de la ciudad. Organizada por la Asociación Asturiana de Higienistas Bucodentales de Asturias (AAHB), con motivo de su 35º aniversario, el evento constituirá “un espacio único de encuentro, aprendizaje y crecimiento profesional”, destaca Mar González Montes, presidenta de la AAHB.

Durante las sesiones, se profundizará en los últimos avances científicos y técnicos en higiene bucodental. “También se contará con ponencias, talleres y mesas redondas con expertos de primer nivel, en los que los profesionales podrán compartir experiencias y proyectar el futuro de la profesión, bajo el paraguas de los nuevos avances tecnológicos en el sector”, subraya Mar González Montes.

Mujeres en un 90%

La presidenta de la Asociación Asturiana de Higienistas Bucodentales hace hincapié en la relevancia el 35º aniversario de la organización. “Son tres décadas y media de trabajo, compromiso y esfuerzo conjunto para dignificar nuestra profesión, impulsar la formación continua y fortalecer el papel fundamental del higienista bucodental en la prevención y promoción de la salud oral”, señala González Montes.

Nueve de cada diez higienistas bucodentales son mujeres. A juicio de Mar González Montes, los principales desafíos de la profesión son “el reconocimiento real de nuestras competencias”, ya que la higienista bucodental “está altamente cualificada para trabajar en prevención, tratamientos orales y promoción de la salud y detección precoz”; la actualización del marco normativo y la adecuación de los planes formativos a la realidad clínica actual y europea; y una “mayor presencia” del colectivo en el sistema público de salud.

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La presidenta de AAHB asevera que "la prevención es la herramienta más eficaz y más rentable en salud pública" y sostiene que "invertir en higienistas es invertir en prevención, y prevenir siempre cuesta menos que tratar".