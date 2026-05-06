Nueva petición de veda para el salmón: la Coordinadora Ecologista llama "ciego" al Principado por "no ver la evidencia" del declive de la especie

La Coordinadora Ecologista de Asturias reclama al Principado la veda del salmón "de manera inmediata" para que se prohiba la pesca "hasta la recuperación de sus poblaciones". La organización advierte de que van más de dos semanas desde el inicio de la campaña "y el campanu sigue sin capturarse, no se ven salmones por el río". Al tiempo, critica a la Consejería de Medio Rural, de la que depende la normativa, por "no ver lo evidente", es decir, la falta de peces.

"Siempre han dicho que no hay más ciego que el que no quiere ver. Los responsables de la gestión de la pesca de nuestros ríos siguen negando lo evidente, y en vez de vedar inmediatamente y de manera total la pesca del salmón en todo el Principado, siguen apostando por un modelo de gestión totalmente alejado del más mínimo sentido común", abundan.

La petición de la Coordinadora llega días después de conocerse, tal y como publicó LA NUEVA ESPAÑA, que la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, en manos del asturiano Hugo Morán, tiene intención de tramitar la inclusión del salmón en el Catálogo de Especies Protegidas, tal y como lo ha solicitado la organización Saxífraga. Esto cuenta con el apoyo de la Sociedad Ibérica de Ictiología, máxima autoridad en España en materia de peces, que ha alertado del "declive" de la especie.

La Coordinadora ha puesto el grito en el cielo por la postura de la Consejería de Medio Rural, alineada con asociaciones de pescadores, de rechazar la protección de la especie, al menos, hasta no disponer de un informe que analice por qué las capturas han ido a menos en los últimos años en los ríos asturianos. "Se llega a ver en los medios de comunicación despropósitos como que 'la veda es lo peor que le puede pasar al río porque realmente la única estadística que existe es la de los peces que se capturan…', como si los censos de salmones en los ríos que anualmente se realizan no existieran", critican los conservacionistas en referencia a las informaciones publicadas en este periódico.

"Unos y otros, lejos de asumir responsabilidades en esta, más que demostrada, nefasta gestión de la especie, siguen echando balones fuera y culpan a las diversas especies presentes en los ríos, buscando entre nutrias, cormoranes y lubinas a los autores de sus propios errorres", reseñan.

Unión PP y PSOE

Lo que llama la atención a la Coordinadora es que tanto PP como PSOE son "capaces de unirse como si de una sola voz se tratase" en el rechazo a la protección del salmón. "Ahí no hay diferencia de colores políticos, ni incluso, ningún reparo en criticar u oponerse a los de su mismo partido", explican. Es un hecho el choque y la disparidad de criterios entre el Hugo Morán y el consejero Marcelino Marcos, ambos del PSOE pero en los antípodas en cuanto a gestión medio ambiental, no solo con el salmón, sino también como el lobo y con la angula, como se ha visto en los últimos meses.

Aparte de suspender la pesca y vedar completamente el salmón, la Coordinadora quiere que se anulen también las repoblaciones que se realizan, porque "son un problema añadido a la biodiversidad de los ríos al reducir la variabilidad genética de las especies repobladas y su adaptabilidad al medio"; que se favorezca la conectividad del medio fluvial, demoliendo tanto pequeñas presas e infraestructuras en desuso, como llevando a cabo un plan de mantenimiento de las escalas existentes y acometiendo la construcción de escalas en las grandes presas que, "aunque parezca mentira, en pleno siglo XXI, aún no disponen de medios de remonte para especies piscícolas".

Ponen como ejemplo de "gestión razonable" la veda total, estudio y marcaje de las poblaciones en el río Bidasoa llevado a cabo por el Gobierno navarro. "Está obteniendo unos resultados muy positivos, ejemplo que por parte de los responsables ambientales de nuestra comunidad no se tiene en cuenta, así como los distintos estudios científicos existentes, prefiriendo plegarse a los intereses de unos pocos pescadores, representantes de un sistema viciado de sociedades colaboradoras, que podríamos llamar 'colaboradoras para la extinción'", añaden.