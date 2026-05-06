La OSPA más impresionante bajo la batuta de Coelho

La Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) ofrecerá esta semana –el jueves en el Teatro Jovellanos de Gijón y el viernes en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, en ambos casos a las 20.00 horas– su décimo tercer concierto de la temporada de abono, una cita que, bajo el título "Orgía de imágenes", aglutina piezas de Chausson, Debussy y Turina dirigidas por el maestro titular de la formación asturiana, Nuno Coelho, y donde tomará parte la mezzosoprano Adèle Charvet. La velada musical, de en torno a hora y media de duración (pausa incluida) cuenta con el patrocinio del diario LA NUEVA ESPAÑA.

El concierto se iniciará mediante la interpretación de "Poème de l’amour et de la mer", de Ernest Chausson, una obra (casi una cantata lírica) con un carácter marcadamente melancólico e introspectivo que fusiona el estilo tardo-romántico francés con el impresionismo y el simbolismo. A la OSPA la acompañará en la ejecución Adèle Charvet, consolidada como una de las mezzos francesas más destacadas de su generación. En la presente temporada debuta en la Dutch National Opera bajo la dirección de Emmanuelle Haïm y emprenderá una gira con el rol protagonista de "Dido and Aeneas" junto a le Poème Harmonique y con "Berenice Farnace" junto a I Gemelli en Madrid, París, Ginebra y Oviedo. Además, en su agenda figuran diversos espectáculos para el Théâtre des Champs-Élysées, Opéra National du Capitole de Toulouse y ha debutado ya en escenarios como la Opéra National du Rhin de Estrasburgo o el Festival de Glyndebourne de la mano de maestros como Marc Minkowski y agrupaciones de la talla de Les Musiciens du Louvre.

La obra central del programa será "Images pour orchestre: Ibéria", donde Claude Debussy imagina España y la plasma en el pentagrama a través de la yuxtaposición de diferentes elementos musicales. De esta forma, elabora una partitura donde destaca el colorido orquestal, la sutil evocación de diferentes atmósferas y la referencia a ritmos y armonías españolas.

El programa, similar en cuanto a su concepción y repertorio al "Murales" de hace un par de temporadas –que se había saldado con excelentes resultados–, finaliza mediante las "Danzas fantásticas", op. 22 de Joaquín Turina. Se trata de tres danzas independientes, con carácter y estructuras propias, cuyo denominador común es el espíritu español y la progresión emocional del ciclo. Mientras que "Exaltación" es una reinterpretación, elegante y estilizada, de la jota aragonesa, "Ensueño" evoca una zambra andaluza (repleta de lirismo) y "Orgía" desencadena un enérgico rondó (casi un zapateado) que refleja la variedad y riqueza del exuberante folclore andaluz.

Momentos antes del concierto en Oviedo (a las 19.15 h.) Nuno Coelho mantendrá un breve encuentro con el público, en la sala de conferencias número 1 de la tercera planta del Auditorio para desgranar el programa y comentar los aspectos más interesantes del mismo.

Noticias relacionadas

Las entradas para esta nueva cita de abono se pueden adquirir, para el concierto de Gijón, en la taquilla del Teatro Jovellanos de 12 a 14 y de 17:30 a 20:30 al precio de 24 euros (patio de butacas y delantera de entresuelo), 21 euros (entresuelo) y 19 (general). Para el concierto de Oviedo la taquilla del Auditorio permanecerá abierta de 09:30 a 14 y de 17 a 20 (la misma tarde del concierto). En este caso, las localidades tienen un precio de 24 euros para las de patio de butacas y 21 para las de anfiteatro.