La familia Escribano rompe con Indra: vende sus acciones y sale del consejo
EM&E se deshace de su participación, valorada en 1.320 millones, y Javier Escribano deja la cúpula de la multinacional de defensa un mes después de que su hermano Ángel dimitiera como presidente
Los hermanos Escribano han puesto fin de manera abrupta a una de las operaciones empresariales que más ríos de tinta ha hecho correr en los últimos tiempos. Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), la compañía familiar del expresidente de Indra, Ángel Escribano, comunicó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ha colocado en el mercado el 14,3% del capital que poseía en Indra, valorado en 1.320 millones de euros. Ambas empresas tienen presencia e importantes planes de inversión en Asturias.
La decisión se produce un mes después de que Ángel Escribano fuera relevado en la presidencia de Indra tras las presiones del Gobierno, que controla un 28% de la compañía a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El porcentaje de acciones de Escribano, cuya adquisición se inició en 2023 y había sido financiada por JP Morgan, estaría valorado en 1.320 millones si se toma como referencia el cierre de la cotización de ayer y la plusvalía obtenida rondaría más de 900 millones. La venta del paquete accionarial supone, además, que el hermano menor de los Escribano, Javier, salga del consejo de administración de Indra.
La oposición frontal del Ejecutivo a que Indra comprase o se fusionase con EM&E, formalmente al descubrir un conflicto de interés, llevó a una batalla total entre Ángel Escribano y la Oficina Económica de Moncloa, que lidera Manuel de la Rocha y que se saldó con la renuncia del primero. La crisis se cerró el pasado 1 de abril con el ascenso a la presidencia de Ángel Simón, exconsejero delegado de CriteriaCaixay cercano al PSC.
La maniobra de los Escribano de salir de Indra también puede interpretarse como un intento de despejar el camino para una futura negociación. Al vender su participación y abandonar el consejo, la familia elimina los elementos que habían bloqueado el análisis de una integración. EM&E dio por terminadas las conversaciones al considerar que no se daban las condiciones necesarias, pero el consejo de Indra ya había calificado la operación como estratégica y había dado mandato al consejero delegado, José Vicente de los Mozos, para negociarla.
Condenadas a entenderse
Para muchos actores del sector de la defensa ambas compañías están condenadas a entenderse: Indra por ganar mayor tamaño industrial y volumen de negocio y EM&E para unirse al grupo llamado a ser el campeón nacional de la defensa gracias a la fabricación de blindados y tanques. Indra acumula más de 20.000 millones de euros en pedidos a cierre de marzo.
La semana pasada, durante la presentación de los resultados de Indra del primer trimestre, De los Mozos ya dejó abierta la posibilidad de retomar la operación con EM&E. El ejecutivo explicó que la integración no prosperó porque los propietarios de la compañía retiraron la oferta, en un movimiento previo de Escribano para evitar una dimisión que parecía inevitable. Acto seguido, De los Mozos añadió que, si volvieran a darse esas condiciones, la operación "se estudiaría".
En la negociación la fricción principal podría ser la valoración, ya que se ambas empresas se encuentran en un momento de expansión de su facturación gracias al rearme europeo y al cumplimiento del Gobierno del compromiso de gastar al menos un 2% del PIB en Defensa. El mercado apunta que EM&E podría alcanzar una valoración de hasta 2.300 millones, teniendo en cuenta informes de Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley y Santander.
EM&E entró en Indra en mayo de 2023 con la compra de un 3% por unos 65 millones. Después elevó su presencia hasta cerca del 8% y, en diciembre de 2024, alcanzó el 14,3%. Con esa posición se convirtió en el primer accionista privado de Indra y en el segundo del grupo, por detrás del Estado.
Los planes de EM&E en la región: I+D y una fábrica
Si bien Indra ha sido una de las protagonistas de los multimillonarios planes de la industria de defensa en Asturias durante el último año, de forma paralela ha trazado su estrategia en la región Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), propiedad de los hermanos Ángel (presidente de Indra hasta el pasado 1 de abril) y Javier Escribano. Ubicada en Alcalá de Henares (Madrid), está especializada en torres de fuego para blindados y sistemas guiados de munición.
EM&E cuenta con un centro de investigación y desarrollo (I+D) en la incubadora empresarial La Curtidora, en Avilés. Allí trabajan una docena de profesionales, aunque la compañía avanzó hace unos meses que pretendía aumentar la plantilla.
Asimismo, EM&E lleva meses en busca de una factoría en Asturias, aunque hasta la fecha no ha trascendido ninguna posible ubicación. Despertó su interés el taller de Duro Felguera en Barros (Langreo), aunque recientemente ha sido Indra la que ha establecido contactos para adquirir el terreno. Además, EM&E es adjudicataria, en alianza con Indra, de varios programas de modernización de los blindados del Ejército español que se llevarán a cabo en las instalaciones de la segunda en el Tallerón de Gijón. Por ejemplo, los dos contratos de obuses autopropulsados, valorados en 7.240 millones de euros.
Suscríbete para seguir leyendo
- Julián García Quirós, el cabo noreñés de 25 años que es el mejor tirador de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado: "Lo importante es la constancia en el entrenamiento"
- Atención conductores asturianos: atascos kilométricos en las próximas horas por lo ocurrido en las principales vías de salida
- El pueblo de Asturias donde veranea Dani Carvajal con su familia: así es el 'Hollywood del norte
- Conmoción por la muerte en un accidente de moto en México del policía asturiano David Trapiella Megido, de 50 años
- Unas minivaciones de seis días por Todos los Santos, gran novedad en el calendario escolar del próximo curso, que incluye otros tres macropuentes
- La exitosa pareja de Asturias premiada por Ayuso en el Día de la Comunidad de Madrid por ser ejemplo 'de lucha de todo lo bueno que hay en la vida
- La ganadería de los horrores: investigan a un matrimonio del Oriente por dejar morir a dos vacas y dos terneros y tener sin comer al resto del ganado
- La desesperación de una madre que ve cómo su hijo minusválido se puede quedar en la calle en Oviedo: "Sientes impotencia, he llamado a todas las puertas"