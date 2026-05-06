La familia Escribano rompe con Indra: vende sus acciones y sale del consejo

Los hermanos Escribano han puesto fin de manera abrupta a una de las operaciones empresariales que más ríos de tinta ha hecho correr en los últimos tiempos. Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), la compañía familiar del expresidente de Indra, Ángel Escribano, comunicó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ha colocado en el mercado el 14,3% del capital que poseía en Indra, valorado en 1.320 millones de euros. Ambas empresas tienen presencia e importantes planes de inversión en Asturias.

La decisión se produce un mes después de que Ángel Escribano fuera relevado en la presidencia de Indra tras las presiones del Gobierno, que controla un 28% de la compañía a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El porcentaje de acciones de Escribano, cuya adquisición se inició en 2023 y había sido financiada por JP Morgan, estaría valorado en 1.320 millones si se toma como referencia el cierre de la cotización de ayer y la plusvalía obtenida rondaría más de 900 millones. La venta del paquete accionarial supone, además, que el hermano menor de los Escribano, Javier, salga del consejo de administración de Indra.

La oposición frontal del Ejecutivo a que Indra comprase o se fusionase con EM&E, formalmente al descubrir un conflicto de interés, llevó a una batalla total entre Ángel Escribano y la Oficina Económica de Moncloa, que lidera Manuel de la Rocha y que se saldó con la renuncia del primero. La crisis se cerró el pasado 1 de abril con el ascenso a la presidencia de Ángel Simón, exconsejero delegado de CriteriaCaixay cercano al PSC.

La maniobra de los Escribano de salir de Indra también puede interpretarse como un intento de despejar el camino para una futura negociación. Al vender su participación y abandonar el consejo, la familia elimina los elementos que habían bloqueado el análisis de una integración. EM&E dio por terminadas las conversaciones al considerar que no se daban las condiciones necesarias, pero el consejo de Indra ya había calificado la operación como estratégica y había dado mandato al consejero delegado, José Vicente de los Mozos, para negociarla.

Condenadas a entenderse

Para muchos actores del sector de la defensa ambas compañías están condenadas a entenderse: Indra por ganar mayor tamaño industrial y volumen de negocio y EM&E para unirse al grupo llamado a ser el campeón nacional de la defensa gracias a la fabricación de blindados y tanques. Indra acumula más de 20.000 millones de euros en pedidos a cierre de marzo.

La semana pasada, durante la presentación de los resultados de Indra del primer trimestre, De los Mozos ya dejó abierta la posibilidad de retomar la operación con EM&E. El ejecutivo explicó que la integración no prosperó porque los propietarios de la compañía retiraron la oferta, en un movimiento previo de Escribano para evitar una dimisión que parecía inevitable. Acto seguido, De los Mozos añadió que, si volvieran a darse esas condiciones, la operación "se estudiaría".

En la negociación la fricción principal podría ser la valoración, ya que se ambas empresas se encuentran en un momento de expansión de su facturación gracias al rearme europeo y al cumplimiento del Gobierno del compromiso de gastar al menos un 2% del PIB en Defensa. El mercado apunta que EM&E podría alcanzar una valoración de hasta 2.300 millones, teniendo en cuenta informes de Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley y Santander.

EM&E entró en Indra en mayo de 2023 con la compra de un 3% por unos 65 millones. Después elevó su presencia hasta cerca del 8% y, en diciembre de 2024, alcanzó el 14,3%. Con esa posición se convirtió en el primer accionista privado de Indra y en el segundo del grupo, por detrás del Estado.