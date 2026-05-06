El Principado admite que incumple los objetivos de inversión de la ley de Ciencia: "Estamos por debajo, efectivamente"

El Gobierno regional no está cumpliendo los objetivos marcados en la ley de Ciencia respecto a la inversión prevista en I+D. Así lo admitió esta tarde en una comisión en la Junta General del Principado el consejero de Ciencia, Borja Sánchez. “Estamos por debajo, efectivamente”, reconoció a preguntas de los diputados de la oposición.

Los presupuestos de 2026 destinan un 2,11% a inversiones en estas partidas, cuando la normativa aprobada hace un año fija que debería alcanzarse el 3,1%. “Nos esforzamos en incrementar la inversión y acercarla”, señaló Sánchez, que destacó, no obstante, que algunos gastos, como los de personal, no están contemplados en ese cálculo. En cualquier caso, el consejero defendió que el objetivo de llegar al 4,6% en 2030 es posible. La inversión prevista para este año asciende a 127 millones de euros, correspondientes a ese 2,11%.

Los grupos de la oposición discreparon de la visión del Ejecutivo. “No se van a acercar”, advirtió Andrés Ruiz, diputado del PP. Sara Álvarez Rouco, de Vox, sostuvo que la ley de Ciencia “no responde a lo esencial, ya que no está claro qué mejoras concretas ha traído”. Adrián Pumares, de Foro, subrayó que los objetivos planteados son “tremendamente ambiciosos” y que “la realidad es que no se cumplen”.

Para PSOE e IU, en cambio, la política científica del Principado sí está dando resultados. “Es una ley histórica”, defendió Xabel Vegas, diputado de IU. “Es una herramienta fundamental”, afirmó Ana Isabel Puerto, del PSOE.

“Se conectaron diferentes instrumentos, se activaron los primeros resultados y, sobre todo, se fijó un rumbo claro para situar a Asturias en una senda de crecimiento basada en el conocimiento, el talento y la innovación”, aseguró Borja Sánchez.

En el ámbito de la innovación empresarial, el Consejero destacó el apoyo sostenido a los centros de I+D+i de grandes compañías. Desde 2020, el Principado respaldó 97 proyectos, con más de 22 millones de euros en subvenciones y una inversión global movilizada cercana a los 53 millones.

Sánchez también señaló que el presupuesto de 2026 contempla la creación de tres nuevos centros públicos de investigación mediante fórmulas mixtas entre el Principado y la Universidad de Oviedo. Estos centros estarán especializados en investigación oncológica y enfermedades raras, investigación cislunar y estudios sobre el origen de la vida.

El viaje a México

El Consejero también defendió el trabajo desarrollado durante el reciente viaje institucional a México frente a las críticas de Vox y aseguró que espera “un retorno positivo” de la misión. “Además, espero que este retorno también se mantenga en los próximos años de esta misión institucional y comercial a México”, indicó.

Sánchez explicó que las acciones desarrolladas en México no respondían a iniciativas puntuales, sino a una estrategia de inversión bidireccional. Según señaló, el objetivo era no solo abrir mercados y reforzar el posicionamiento internacional de las empresas asturianas, sino también convertir Asturias en puerta de entrada en Europa de productos mexicanos y americanos, aprovechando la futura renovación de acuerdos comerciales con Estados Unidos.

Desde Vox, Sara Álvarez Rouco fue muy crítica con el viaje, que consideró orientado “a recabar votos”. “Objetivamente, una misión empresarial tiene que estructurarse alrededor del empresariado. Pero, revisando el inventario de viajeros, lo primero que nos llama la atención es que el número de políticos y cargos relacionados directa o indirectamente con la cosa pública es superior al de representantes empresariales”, afirmó.

La diputada recordó además que las misiones empresariales con Latinoamérica “llevan haciéndose desde hace décadas” en Asturias y sostuvo que “nunca fue necesario montar ese circo institucional”.