El Principado, tras la salida de los Escribano de Indra: “La apuesta de Asturias por la defensa va más allá de personas concretas”

El Gobierno del Principado trata de introducir cierta calma acerca de los planes de inversión en la industria de defensa en Asturias tras la salida de los hermanos Ángel y Javier Escribano del accionariado de Indra, comunicado ayer. A este respecto, el viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo, ha asegurado este miércoles que “el posicionamiento de Asturias en el sector va más allá de personas concretas, aunque es cierto que los Escribano conocían bien el entorno asturiano. También lo conoce bien el CEO de Indra, José Vicente de los Mozos”.

Campo ha remarcado que la región “tiene un entorno ideal para el desarrollo de la industria de la defensa”, aunque ha advertido de que, en lo que atañen a las decisiones concretas de inversión, “la rapidez es importante” y “para ampliar capacidades o crear nuevas industrias hace falta tener un ecosistema desarrollado en el entorno, esa es la clave que tiene Asturias”.

El Viceconsejero ha hecho estas declaraciones antes de su participación en un encuentro sobre la industria de defensa organizado por PwC y la Cámara de Comercio de Oviedo. El presidente de la entidad ovetense, Carlos Paniceres, ha admitido que la situación del sector en España es “convulsa” tras la venta del capital de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) en Indra, sucedida un mes después de la dimisión de Ángel Escribano como presidente de la cotizada. Con todo, Paniceres ha asegurado que mantiene “abierta” la interlocución con ambas empresas.

Un momento del encuentro sobre la industria de defensa organizado por PwC y la Cámara de Comercio de Oviedo. / LNE

Además, Paniceres ha vuelto reclamar “generosidad” a Duro Felguera para que venda a Indra sus terrenos del taller de Barros (Langreo) para que la compañía establezca allí una segunda fábrica de blindados en Asturias, sumada a la del Tallerón de Gijón.

“Evidentemente, es un negocio entre empresas, pero Duro Felguera no puede olvidar que tiene una deuda histórica y moral con Asturias. No podemos condenar esas instalaciones ni perder una oportunidad así por cerrazón”, ha valorado el presidente de la Cámara ovetense.

“Si existe una posibilidad real de inversión y de implantación industrial en Asturias, hay que sentarse, negociar y alcanzar un acuerdo razonable para todas las partes y, sobre todo, beneficioso para Asturias.

Al Gobierno de España y al Gobierno de Asturias les tocó ayudar a Duro Felguera y ahora también le toca a la compañía ayudar a Asturias si finalmente conseguimos localizar esa segunda inversión de Indra en ese punto”, ha añadido Paniceres.