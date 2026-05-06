Quema por completo una furgoneta camperizada en el área de autocaravanas de Pola de Siero

Una furgoneta camperizada, con matrícula 6934DXL, ardió por completo en la madrugada de este miércoles en el área de autocaravanas de Pola de Siero. Afortunadamente no se han producido daños personales, aunque la caravana quedó completamente calcinada.

Hasta el lugar acudieron los Bomberos del SEPA con base en La Morgal. El aviso se recibió en el 111 Asturias a las 23.56 horas, siendo extinguido el fuego a la 1.17 horas. Los Bomberros regresaron a su base a la 1.44 horas.

Noticias relacionadas

Fueron informadas la Policía Local y la Policía Nacional, por si fuesen necesarias investigaciones ulteriores.