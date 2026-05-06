Un robot para localizar supervivientes en catástrofes o un brazo domotizado para evitar trabajos de gran esfuerzo: la empresa asturiana luce músculo robotizado

El Palacio de Congresos de Oviedo acogió este miércoles la quinta edición del Foro Asturias Digital organizado por la Oficina Acelera Pyme del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias (COIIAS) con la idea de juntar a compañías y profesionales, impulsando la digitalización de las pequeñas y medianas empresas y poniendo a su servicio distintas herramientas que facilitan optimizar su trabajo, además de mostrar las herramientas más pioneras en innovación, transformación digital y soluciones tecnológicas aplicadas al tejido empresarial asturiano.

Para la ocasión, la entrada del Palacio de Congresos de la capital asturiana instaló una treintena de estands. En uno de ellos, Adrián Álvarez explicó las utilidades de un pequeño robot articulado fabricado por la empresa de la que es director técnico, CIS Robotics, con el fin de facilitar tareas que requieren gran esfuerzo. "La idea es que estas máquinas no sustituyan el trabajo humano pero sí que puedan realizar aquellas tareas menos cómodas mejorando costes y eficiencia", explica. La entidad nació en el año 2019, como ramificación de Locis Sigtech centrada en cartografía y drones. "Ofrecemos a los clientes las dos opciones en función de las necesidades de su empresa", explica Álvarez. "Lo importante es que sepan que existen estos productos y que les pueden ser de utilidad en su día a día", asegura.

Ángela García es su stand de impresoras 3D. / Juan Plaza

El Foro Asturias Digital contó, además, con la ponencia del divulgador de contenidos de programación Miguel Ángel Durán, que se centró en explicar las oportunidades que la inteligencia artificial brinda a las empresas. Judith Rodríguez fue una de las oyentes. Es estudiante del grado superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. "Los profesores insistieron en que viniésemos porque sería muy interesante ver los avances que hay en nuestra área", explica la joven. "Me está ayudando mucho a entender cómo trabajan", confiesa.

En el puesto del Centro Tecnológico de la Información y la Comunicación (CTIC), Cayetana Costales maneja un pequeño cuadrúpedo a través del cual puede ver todo lo que le rodea gracias a unas gafas de realidad virtual que ofrecen la temperatura del terreno, la inclinación o los elementos que tiene alrededor. "Puede manejarse desde cualquier punto y es muy útil para agricultores que no pueden acceder al terreno o que lo harían de forma muy costosa", cuenta. Le pone las gafas a Jaime Fernández, uno de los visitantes. "Es un mundo impresionante y en constante cambio", asegura Fernández, abogado jubilado. "Hace años yo desarrollé algún sistema informático que me facilitaba el trabajo, porque el derecho está en constante cambio", asegura. "Venir a este tipo de ferias es importante para comprobar en qué se está avanzando", analiza.

Cayetana Costales junto a Jaime Fernández con una de las gafas de realidad virtual. / Juan Plaza

Pero no es el único proyecto de estas características. Este año, el CTIC comenzó a trabajar en el "Tactix", una red de entrenamiento simultáneo ideada para rescatar a personas en terrenos inaccesibles. Por ejemplo, en una catástrofe como la dana de Valencia. "En lugar de enviar a efectivos humanos que pueden jugarse la vida, este robot puede hacer un análisis muy fiable del terreno localizando a supervivientes", celebra Costales.

Con el lema "Asturias ya está construyendo futuro", el Foro Digital 2026 consiguió reunir a cientos de asistentes en un contexto en el que "la tecnología avanza a un ritmo vertiginoso", explican los organizadores. "Estos eventos sirven para convertirse en espacios estratégicos para detectar oportunidades, resolver dudas y conectar con quienes están liderando el cambio", añaden.

Ángela García es una de las personas que, como la tecnología, se reinventó. Al quedarse al paro tras años trabajando como dependienta, su hijo le enseñó a manejar una impresora 3D. El joven la había adquirido años antes y comenzó haciendo llaveros. "Ahora exportamos básculas para pesar y medir el centro de gravedad de aviones de aeromodelismo", explica. "Nació de la nada, casi como una afición, pero consiguió un nicho de mercado y ahora no paramos de trabajar", explica.

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El Foro sirve no solo para darse a conocer dentro de la industria, sino también para comprobar cómo están trabajando otras empresas. "Es una gran oportunidad", asegura.